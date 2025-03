Když fouká, děsím se, že kostým vzlétne, směje se tanečnice samby Lálová

Jsou to tři týdny, co se populární česká tanečnice Veronika Lálová vrátila z brazilského karnevalu. V roli musy reprezentovala tamní taneční školu na špičce průvodu po sambodromu. Jejím úkolem je omámit diváky, rozdávat krásu, reprezentovat sebe (i svou rodnou zemi), sambu i taneční školu a její prestiž. A škole také pomoct získat pro svou činnost nějaké sponzory.

Veronika je první českou tanečnicí, která zatančila na brazilském karnevalu: žije tak svůj sen, který se v ní zrodil v sedmi letech, když poprvé obula taneční střevíčky.

„Pamatuju si, jak jsem seděla v tanečním sále na zemi a trenérka nám vyprávěla o všemožných tanečních stylech. Povídala i o sambě z brazilského karnevalu a mě to tehdy zaujalo. Doma jsem pak běhala po chodbě a vykřikovala, jak budu jednou tančit v Brazílii na karnevalu, aniž bych tušila, co všechno to obnáší. Vesmír mi tento můj sen opravdu splnil,“ směje se za mikrofonem podcastu NA KAFI.

Její nohy odtančily karneval v Brazílii už desetkrát: několikrát tančila klasické sambové kroky ve skupině tanečníků v průvodu, tančila i na alegorických vozech, v roli musy se pak Brazilcům v Riu představila čtyřikrát.

„Byla jsem první Češkou, takže cestu k roli musy jsem si musela tvrdě vyšlapat. Musela jsem chodit do tanečních škol a platit si tréninky, musela jsem ukázat hluboký zájem o tanec, kulturu, pochopit ten karneval a jeho důležitost, nebylo to snadné,“ přiznala ve studiu s tím, že karneval není jen chlouba tanečníků, ale všech umělců, včetně maskérů, kostymérů, nebo třeba hudebníků.

Rozhodně to nebylo tak, že by přiletěla do Brazílie, zazvonila na první taneční školu s tím, že miluje sambu a chce ji tančit na karnevalu, a domluva byla na světě. „Teď už je to jiné, se svou taneční školou, se kterou už druhý rok vystupuji, jsem si utvořila hezké přátelství a tam už to funguje. Zavolám a zeptám se, jestli s nimi můžu vystupovat. Nyní už je to tak, že slyším: Bude nám ctí! A můžeme trénovat,“ směje se.

Hrdé Brazilky ji prý přijaly s vřelostí a naštěstí v Riu nikdy nemusela řešit závist či konkurenční nevraživost. „V Brazílii se na karnevalech objevuje dost cizinek, často makáme o hodně víc než samotné Brazilky. Pokud je za vámi vidět práce, uznají ji. Fungujeme tam jako rodina, nikdy jsem naštěstí nepocítila něco jako závist,“ vysvětlila.

V pestrobarevné kleci

Na výlety za oslavou barev a tance vždy šetřila celý rok. Kromě výdajů za vzdělání a lekce totiž šly na její triko i letenky a v neposlední řadě i částka za výrobu fascinujících kostýmů. Kostým je pro ni ostatně největší výzvou celého karnevalu: vše musí držet, jak má.

„Dřív jsem kostým musy nechávala na Brazilcích. Ale tak jsem do něj už nemohla mluvit, navíc byl nekvalitní, nedal se složit do letadla a byl také extrémně nahatý, což mi vadilo. Od té doby si šaty nebo body nechávám šít u jedné šikovné umělkyně v České republice, korunka a peří na mě čekají v Brazílii,“ dodala Veronika Lálová.

Jeden kostým vyjde podle zdobení na třicet až sto tisíc korun. Nejnákladnější položkou je na něm překvapivě peří. Veronika ho pak využívá na další vystoupení.

Všechen ten lesk a třpyt ovšem hodně váží: často je umístěn na železné potažené konstrukci, která tanečníky dost omezuje v pohybu a navíc časem těžkne pod dalšími kamínky a ozdobami. Odtančit v něm hodinu se rovná vrcholovému sportovnímu výkonu.

„Korunka se nesmí ani hnout, byla by tragédie, kdyby spadla! Přitom se váže na hlavu hodně silně jen provázkem a v hudbě máte hodně dramatických pauz, které si žádají stopku, trhaný pohyb. Už jsem měla i černo před očima,“ vypráví s tím, že několikrát si z karnevalu kromě neopakovatelných zážitků odvezla i spoustu modřin a hodně hlubokých odřenin.

Když pak do té pestrobarevné plejády zafouká vítr, tuhne trochu Veronice Lálové její typický úsměv od ucha k uchu na rtech. Pestrá křídla i bohatá korunka totiž fungují jako plachty. „Když foukne, mám strach, abych neodletěla. Už se mi skutečně stalo, že silněji foukalo a měla jsem strach, že mi spadne korunka nebo křídla. Tančila jsem a držela jsem si vše potřebné rukama,“ doplnila s tím, že vše naštěstí dopadlo dobře.

Co bylo první tancem Veroniky Lálové? Jak dlouho trénuje na karneval? Dá se tancem dobře uživit? A jaký další sen má na svém seznamu? Pusťte si nejnovější díl podcastu NA KAFI.