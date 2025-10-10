Starost s vráskami je tak letitá jako dávné vyspělé civilizace. Péče o tělo, obličej a pleť už se prolínala národy před sedmi tisíci lety: existují zmínky o tom, že zajímala starověké Řeky i Římany, mexickou civilizaci a samozřejmě staré Egypťany. Dokonalý obličej byl znamením vážnosti, bohatství, vyspělosti.
„Za první písemnou zmínku o obličejové józe můžeme považovat záznamy gejš z osmnáctého století, které dokumentovaly, jak se tyto ženy o sebe musely starat v souvislosti se svou prací. U nás se začala cvičit v minulém století: v šedesátých letech byla obličejovou gymnastikou známá Marylin Monroe, Češky mohly cvičit cviky vycházející pravidelně v dámském časopise Burda,“ shrnuje dlouhou historii obličejového cvičení host podcastu NA KAFI – lektorka face jógy Světlana Mihulová.
Sama se ke cvičení dostala po třicítce, když si nechala aplikovat do čela botox a do rtů kyselinu hyaluronovou. „To byla má první a poslední zkušenost s botoxem a výplněmi. Byla jsem spokojená do té doby, než se vše vstřebalo a mně poklesl obličej, především čelo a oči,“ vypráví.
Tehdy začala obličej cvičit sama pro sebe. Vystudovala zdravotní školu a trenérství, zkoušela jednotlivé cviky obličejové gymnastiky, sledovala jejich účinek, zapisovala, co jak funguje a postupem času si cviky modifikovala.
„To co bylo tehdy k dispozici, nebylo dostačující. Jen protahování obličeje a masáže nefungují. Pokud třeba cvičíte jen podbradek, ale zbytek obličeje ne, stáhnete si tváře dolů. Je potřeba začít komplexně, celým obličejem, nejprve zpevnit čelo a líce: mimické svaly jsou totiž provázané,“ sdílí své nabyté zkušenosti lektorka.
Když viděla, jaké má cvičení účinky a začala sklízet úspěch u klientů, rozhodla se své zkušenosti předávat a v roce 2019 otevřela Face&Eyes Yoga Academy, kde školí své vlastní studenty. Často právě cvičitelky jógy, kosmetičky, trenérky, ale i ženy, které se chtějí dál vzdělávat a obličejovou jógu se hlouběji zajímají.
„V dnešní době převládá tendence trendující věci bez větší znalosti kopírovat a mnoho lidí pak ani netuší, co vůbec ukazuje, předává. Aby ale člověk mohl správně trénovat obličejovou jógu, musí umět základní anatomické vlastnosti, musí vědět, kam se který sval upíná. Není to bezhlavé cvičení, ale vycházím z principů svalů, těla, fyziologie, anatomie. Musíte vědět, co jaký sval dělá, jaký máte typ obličeje, jakou máte genetiku, jaké máte etnikum,“ vysvětluje, proč je komplexní přístup důležitý.
Její hodiny kladou důraz na individualitu. „Každý člověk je v každém věku jiný, měníme se a stárneme. Někoho geneticky trápí kruhy pod očima a jiného slabší krční svaly: do určité míry se s tím musí smířit a nic s tím nenadělá, cvičí ale s ohledem na své problémy, “ dodává Světlana Mihulová.
I proto je její cvičení rozděleno do úrovní a fází. „Jiné cvičení jsem vyvinula pro mladé ženy do 33 let a jiné pro zralé ženy. Mé cvičené má tři úrovně: jiné je pro začátečníky, jiné pro mírně pokročilé a jiné pro pokročilé. A cvičíme také různé fáze: budovací a liftingovou. Když chce mít klient kýžený výsledek, musí se mnou projít všemi těmi fázemi. Bez dobré základní desky boční zdi domu také nepostavíte, a pokud ano, tak spadnou,“ uvedla v podcastu NA KAFI.
Výsledek vidíte okamžitě
Kdy se vlastně projeví výsledky cvičení, když provádíme obličejovou jógu se správnou technikou i dynamikou? Okamžitě. „Sval zvětší svůj objem do genetické výbavy, zvýší svou sílu. Hned po prvním tréninku uvidím rozdíl. S obličejovou jógou je to jako s fitkem: netrénovaným lidem účinek vydrží 48 hodin, těm, kteří cvičí pravidelně, vydrží liftingový účinek dva až tři dny, některým i šest dní,“ počítá Světlana Mihulová.
Pokud žena stojí o plné a naducané rty, obličejová jóga botox nenahradí. V přirozené míře mu ale může krásně konkurovat. „Pokud vám stačí dostat ze své genetické výbavy maximum a stárnout přirozeně a pomaleji, je obličejová jóga skvělým řešením. Já jsem vytrénovaná a mně to takto vyhovuje,“ směje se.
Vrásky a etnikum
Jakou roli hraje v našem obličeji etnikum? Zásadní, jako Evropané patříme k nejvíce vrásčitým národům. V druhé vrstvě kůže – dermis – máme totiž nejméně elastanu a kolagenu a ve třetí vrstvě kůže máme ze všech pěti etnik nejtenčí tukovou vrstvu. Nejlépe je na tom s vráskami africké etnikum, potom Asiaté. Těm se při stárnutí netvoří vrásky, ovšem poklesnou jim obličejové kontury a více se jim zhorší pigment pleti.
Pokud pomineme infekce, migrény a podobné stopky, cvičit obličejovou jógu můžeme kdykoli a v jakémkoli věku. Ke Světlaně chodí trénovat mladé ženy kolem třicítky, i dámy v sedmdesáti letech. „Jediným omezením, se kterým nepracuji, jsou plastické úpravy obličeje s nitěmi. U mě se pracuje se svaly, které mohou háčky povolit, uvolnit nit, spadnout... v tomto případě by si ženy měly cvičení odpustit,“ radí lektorka.
Naopak při botoxu je obličejová jóga žádoucí, byť bude to bude náročnější trénink. „Pokud podstoupíte botoxovou výplň, nehýbete svalovou hmotou tak, jak byste přirozeně měly. Svaly atrofují a smrkávají se ještě více, než by k tomu došlo přirozeně. Navíc stárnete a vaše kůže ztrácí elasticitu. Povisne a pokud ji ještě nafoukneme výplní, ta změna bude po vstřebání ještě markantnější. Cvičení je tu proto více než důležité. Klientky vždy upozorňuji, že tyto látky se cvičením bohužel rychleji vstřebávají, na druhou stranu po vstřebání výplně nebude při cvičení ten sestup obličeje tak markantní,“ doplnila.
Jak poznáme, že cvičíme správně podle influencerů na sociálních sítích? Může tejpování nahradit face jógu? A kolikrát týdně bychom měli cvičit, abychom si obličej udrželi fit? Poslechněte si nejnovější díl podcastu NA KAFI se Světlanou Mihulovou.