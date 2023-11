Návrhářka: Češky na sebe v určitém věku rezignují, jako by život vzdaly

Češi jsou specifičtí tím, že se vyžívají ve funkčních a praktických sportovních věcech. „My Češi milujeme sportovní a multifunkční věci. Je to fajn, je to dáno i peněženkou, kolik jsme ochotní za oblečení zaplatit. na druhou stranu, nejdražší kousky v našem šatníku tak jsou ty technické. Praktický muž, praktická žena. To je naše specifikum,“ uvedla módní návrhářka.

PODCAST NA KAFI Ženský svět do uší. Empaticky, něžně i vtipně. Podcasty NA KAFI najdete na iDNES.cz, ale i na platformách, jako je Spotify, Apple nebo Google. Ať se vám dobře poslouchá...

„Sama mám ráda sportovní prvky v módě, streatwear jako mix sportu a ulice. Proč ne. Ale musí se s tím zacházet adekvátně,“ varuje odbornice. s tím, že do divadla ke společenským šatům sportovní bunda a boty nepatří. Absolutně shodí image formálního stylu oblékání, byť zůstane v šatně.

Šedé myšky zralého věku

Jsou tu ženy ve věku 45, 50 plus, které na módu dbají, potrpí si na nadčasovost, kvalitu, už si v módě vybírají bez ohledu na typ postavy. A pak je tu druhá skupina žen, která na svůj zevnějšek i šatník rezignovala nebo jim na tom přestalo záležet. Proč je špatně, když ženy středního či pokročilého věku z ulic tímto svým krokem vlastně „mizí“?

„Je to specifikum třeba menších měst, kde není takový výběr nebo kde nejsou zvyklé nakupovat online. Zrovna v tomto věku na tom ale velmi záleží, protože tím, že ženy rezignují, říkají, že už není potřeba se o sebe starat, že jejich život skončil,“ lituje Štěpánka Pivcová s tím, že se pak oblékají do lokálně dostupné šíleně barevné, nekvalitní, extravagantní a nesedící módy, která jim vůbec nepřidává.

„Naproti tomu v Itálii nebo ve Francii jsou ženy stylové i třeba v osmdesáti. není to otázka peněz, ale toho, že mají svou hrdost, neztrácí se ze společnosti. Dbají o sebe a vynášejí své životní zkušenosti. Tím i své dceři, vnoučeti ukazují, že to jde, že mohou vypadat hezky. Decentně, sportovně, extravagantně, proč ne. Těchto žen si velmi vážím, prošly životem, už mají něco za sebou. Měly by to ukázat.“

Lidi na ulicích převléká

Štěpánka Pivcová v podcastu NA KAFI přiznala, že trpí nemocí z povolání a lidi na ulicích v duchu převléká. „Vidím třeba ženu, osobnost a už si říkám, co by jí slušelo: tak v tomto bys byla kočka,“ směje se.

Její rada do českých ulic? „Vzdejte se šílených potištěných topů, výrazných vzorů, najděte si svoji barvu, zklidněte šatník. Ne vždy šílená extravagantní barva znamená, že tím ukazujete, kdo jste. Naopak, mnohdy jsou pro straší ženy lepší tlumenější barvy,“ radí ženám módní návrhářka.

Mužům by pomohla rozpomenout si na bílou košili s dlouhým rukávem. „To je kousek, který z muže dělá chlapa. Místo krátkých rukávů si zkuste ohrnout ten delší. To je jednoduchá rada, kdokoli to vyzkouší, zažije obrovský úspěch,“ míní.

Štěpánku inspirují kvalitní přírodní materiály, jako je vlna, hedvábí, kašmír a len. Jezdí si pro ně většinou do Itálie, kde má výroba těchto materiálů velkou tradici.

Štěpánka Pivcová designérka, návrhářka, autorka značky theMAYStudio

pracovala pro Pietro Filipi nebo Horse Feathers, Ragwear

produkovala kolekci Jakuba Polanky x BIBLOO

spolupracovala s Petrem Pavlem od začátku jeho kandidatury, První dámě Evě Pavlové tvořila outfit na inauguraci

tvoří luxusní a nadčasové kabáty z kvalitního kašmíru, zakládá si na kráse a kvalitě materiálu

její návrhy vycházejí z jednoduchosti, inspiruje se osobností nositelky a tu se snaží podtrhnout

„Občas se mne někdo zeptá, proč nenakupuji látky vyrobené v Čechách, ale ony se tady téměř žádné nevyrábí. My jsme přišli o všechen textilní průmysl, o průmyslové zlato, které bylo hrdostí naší země. A mechanické litinové tkací stroje nejvyšší kvality, které Italové berou za nejlepší, jsme my vyhodili do šrotu. Už je to nenávratně pryč a vlněné deky či látky na vlněné kabáty se u nás vyrábějí jen v několika malých manufakturách. Je to obrovská škoda,“ politovala odbornice na módu.

Při návrhu konkrétního modelu bere ohled na osobnost nositelky. Když pak látku promne v prstech a naaranžuje si ji na figurínu, v hlavě jí startují nápady, co z tohoto kousku vznikne. Nekreslí nápady dopředu. Tak se rodí i její kolekce.

Dnes už byste v její skříni nenašli nic jiného než hedvábí a vlnu. Jak moc důležité je vybrat si pro svou módu kvalitní přírodní materiál a proč? A jaký má vliv na peněženku a na to, kolik kousků v šatníku máme? Kolik člověk zaplatí za kvalitní autorský kabát, který bude nosit jen on? Poslechněte si nejnovější díl podcastu NA KAFI.