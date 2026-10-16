Blanka Malá už pět let žije na slunném jihu Itálie s o sedmnáct let mladším Italem Agostinem. Sbalit do kufru celý svůj život a odletět do Kalábrie chtělo odhodit strachy a předsudky a uvěřit ve skutečnou lásku. Jak se v člověku po padesátce taková odvaha hledá?
„Samozřejmě musíte mít dostatek vnitřní síly, abyste takový krok udělala. Ono to totiž není jen vykročení z komfortní zóny, ale doslova výskok z komfortní zóny,“ vypráví Blanka Malá v podcastu NA KAFI. Celý svůj „italský restart“ popisuje ve své první knize Láska ve špičce italské boty.
Ženský svět do uší
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Za mikrofonem popsala, jak náročné bylo vyrovnat se se situací, když vás najednou dítě v pubertě rok po rozvodu odmítne a doma ohlásí, že jde žít k druhému rodiči jen proto, že tam nejsou nastavené žádné hranice
„Najednou jsem zůstala sama se svým povoláním, které mě sice velmi naplňovalo, ale chyběl mi ten protipól – tedy rodina. Mé další dvě děti už byly dospělé, měly partnery a žily v Praze a já jim přece nemohla najednou vlítnout do života... a to poslední mi uteklo. To pro mě bylo hrozně bolestivé, takže přišlo obrovské prázdno. Itálie volala, a když se k tomu přidaly i zdravotní problémy, tak jsem najednou stála před volbou: antidepresiva, nebo rázná změna,“ vysvětluje Blanka v podcastu zásadní momenty, které ji přivedly do Kalábrie.
Jako máma ve skrytu duše doufala, že její dcera jednou svůj názor změní a že možná mnohasetkilometrová vzdálenost a životní pauza pomohou.
„Ale bylo tam tak jasně a hrubě řečeno: ‚Už nechci, já jsem si vybrala a ty to nejsi,‘ že mě to nejdřív zaskočilo a následně strašlivě bolelo. Snažila jsem se to celé nějak zpracovat, aby mi to nebylo tak líto. A i já jsem byla náctiletá, takže jsem věděla, i mě v patnácti moje maminka obtěžovala... takže jsem doufala, že to není navždycky, že se mi určitě jednou vrátí,“ popisuje těžké chvíle Blanka.
Vztah mezi Blankou a její dcerou se urovnal po dvou letech a návrat přišel pozvolna. „Pak už se nepotkala matka s dcerou, ale spíš dvě ženy, které obě hledaly každá svou cestu. A když jsme si to obě po čase vyříkávaly, tak ona vyslovila jednu velkou pravdu: ‚Kdybych ten krok k tatínkovi neudělala a tebe neodstřihla, nikdy bys do Itálie neodjela žít!‘ A bylo to tak, protože kdybych měla volit mezi Itálií a dětmi, vždy to budou děti,“ dodala s tím, že ty dva roky jí už asi nikdo nikdy nenahradí.
Běžná žena v milované zemi
Itálie jí tak umožnila začít psát na nový list a postupně se zahojit, Blanka se rozhodla zariskovat a natrvalo odjet, i když netušila, jak silný vztah s Agostinem nakonec bude.
„Začala jsem poslouchat svou duši, která se ozvala a chtěla být autentická. Už to byl rozjetý vlak a já si řekla: ten vztah v Itálii by nemusel klapnout, já jsem s tím mladým mužem vlastně nikdy nežila a netušila jsem, jak to dopadne. Ale byla jsem připravená na to, že když to neklapne, tak zůstanu v zemi, kterou miluju. Najednou mi moc lichotilo, že tam budu úplně obyčejná žena, která si potřebovala vyřešit svůj život a vyčistit si všechno toxické, co jsem si za ta léta v sobě nastřádala,“ shrnula.
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Každé ženě bych přála aspoň víkend s Italem, říká spisovatelka Blanka Malá
Dokonalý restart, který na Blanku v Itálii čekal, byl pro ni nejlepším léčivým procesem. Poznávala typický jih s jeho lidmi a tradicemi a ten dodnes přináší sledujícím skrz své sociální sítě.
„Najednou jsem měla zahrádku, kde rostly melouny a granátová jablka, a když mi bylo hodně smutno, sedla jsem si do vlaku a jela na výlet, tam jsem chodila, sledovala rybáře a hledala v legendách historii místa. Vždycky jsem si našla něco, co mou dušičku upokojilo, ale slzy samozřejmě byly,“ popsala NA KAFI proces hojení.
Rodina nade vše
V podcastu jsme probraly i to, jak Blanku přijala Agostinova rodina a zvlášť jeho maminka Domenica, která měla o nevěstě pro nejmladšího syna jasné představy a nedokázala se smířit s věkovým rozdílem mezi Blankou a jejím Agostinem.
Blanka Malá (61)
„Nechtěla jsem lhát, ale maminka dlouho netušila, o kolik jsem od Agostina starší, a když už jsem to nevydržela a řekla jí to, přišla reakce silnější než výbuch sopky Stromboli a od té doby se to táhne,“ směje se ve studiu Blanka.
Přiznala, že to nebylo lehké období a spadlo mnoho slz. „Jedinou možností bylo odstěhovat se dál od rodného domu, i když je to jen osm kilometrů,“ dodává. Víc prozradit nechce, protože příběh dál rozvíjí v připravované knize Balkón nad Tyrhénským mořem.
Tady velí ženy
Itálií tepe jasný matriarchát a obzvláště na jihu země velí nejstarší žena v rodině: nona. A pokud není nona, tak mama, která pak komanduje celou famílii. Každá příchozí žena, pokud chce zapadnout do rodiny, tedy musí přijmout pravidla nony či maminky.
„Vlastně proto nás mají Italové tak rádi. Nedrtíme je tolik jako Italky, jsme veselé, usměvavé, samostatnější a přizpůsobivější než italské ženy. A obecně slovanský typ je typ krásné ženy, který se Italům líbí. Italky to ale cítí jinak: vidí v nás potencionální nebezpečí, protože ‚Slovanky jim kradou manžely‘,“ popisuje Blanka.
Gentleman Pietro versus kutil Pepík
A když srovná Blanka muže? Ti čeští ji moc v oblibě nemají, protože v jejím srovnání celkem zásadně prohrávají.
„Čeští muži jsou jiní a možná je to trochu naše vina, protože jim nedáváme ten potřebný prostor jako Italky – ony to tam sice ve svém matriarchátu všecko řídí, ale nechávají si tu ženskost. Ta je pro ně moc důležitá: Italka, když si nakoupí, tak si sedne do auta, a Ital všechny tašky odnosí. Kdežto Češka si všechny tašky odnosí sama, nebo aspoň polovinu...“
„Italská žena dostane každý den kompliment, a když ho nedostane doma, dostane ho na ulici. Ženy jsou tam prostě královny, které se ctí, hýčkají, milují. Tady se to neděje, Češi jsou chladnější. Tady se spolu páry ani příliš nevodí za ruce,“ lituje.
„Na druhou stranu, Češi jsou velmi zruční! Když řeknete Italovi, aby něco opravil, nemáte jistotu, jestli a kdy se tak stane... a s jakým úspěchem. Takže mně jezdí vrzající dveře od lednice opravovat přátelé z Česka,“ směje se energická spisovatelka.
Kdo tam vrtá poličky, když Italky jsou dámy a Italové to neumí? Co přesně znamená bella figura a jak zjistíte, že ji máte v malíku? A jak se pozná Italka na pláži? Poslechněte si nejnovější díl podcastu NA KAFI s Blankou Malou.