Na tyčinky zapomeňte. Top jsou palačinky, míní autorka Svačinkové bichle

Martina Procházková
Školní svačinky mohou za tik v oku mnoha rodičů. Je vůbec možné dětem do školy připravit každý den jinou sváču, když stejnou činnost děláme od pondělí do pátku od září až do června? „Vždy to jde. Plánujte, myslete na svačiny i při nákupu a berte v potaz sport i obědy,“ radí spoluautorka Velké svačinkové bichle Pavlína Mähringová v podcastu NA KAFI.

Nejšťastnější rodič? Takový, kterému se domů se školákem vrací i vyjezená krabička od svačiny. Svačinky jsou téma. Není snadné chystat na každý den něco dobrého a přitom dokonale vyváženého. Něco, co našim dětem chutná a ideálně ještě něco jiného, než bylo ve svačinkovém menu předchozí den.

Vlastně to byl důvod, proč před pár lety vznikla Velká svačinková bichle. „Může za to zoufalství. Jednoho dne jsme se s kamarádkou sešly na pískovišti a řekly jsme si, že chceme vytvořit kuchařku. Denně jsme totiž připravovaly dětem jednu dvě svačinky. S psaním receptů už jsem měla zkušenosti, začaly jsme proto počítat a zjistily jsme, že těch svačin je pro pět dní v týdnu od září do června do školy potřeba 175,“ popisuje vznik nápadu spoluautorka knihy Pavlína Mähringová.

Ženský svět do uší

Spolu s Veronikou Břicháčkovou přidaly ještě pár receptů do zálohy – to když se jede na školní výlet nebo třeba na exkurzi – a tak vznikla jedinečná kuchařka se 190 nutričně vyváženými recepty rozdělenými podle sezony na každý den a každý školní týden.

Jak je vůbec možné vymyslet na 200 variant svačin, když nemůžete u plotny trávit hodiny? „Bereme to jako vědeckou práci, ale začaly jsme od toho, co známe. Teprve potom jsme hledaly a recepty různě upravovaly dle našich potřeb. Limitovaly nás sezony, kterých jsme se chtěly držet, protože pro nás bylo důležité využít aktuální suroviny. Ale také to, aby byla svačina zdravá a výživná a to, kolik strávíme u plotny času, protože nikdo nechce trávit přípravou svačiny hodiny,“ popsala v podcastu NA KAFI foodblogerka, kuchařka a máma v jednom s tím, že svačina skutečně nemusí být jen o rohlíku.

Ten si ostatně pamatuje v aktovkách řada z nás. „Svačiny mi tenkrát dělal táta a pamatuju si chleba s paštikou nebo rohlík s mazacím sýrem a s jablíčkem,“ vzpomíná. „Pak si pamatuju svou nejoblíbenější svačinu: tenkrát nám je připravovala školní jídelna a dnes by jistojistě neprošly: byly to ultramastné smaženky,“ dodává.

Zeleniny nekonečně, ovoce pomálu

Co by ve správné svačině nikdy nemělo chybět? Kus zeleniny. Jakékoli a v jakémkoli množství, s tou se to nikdy přehnat nedá a můžeme ji jíst ke snídani, na svačinu, k obědu i k večeři. Vhodná je třeba okurka nebo mrkev, která dětem vydrží v hezkém stavu až do odpoledne.

A co naopak ze svačiny s klidem vypustit? Kupované „rádoby zdravé“ (ale i ty nezdravé) sladké tyčinky, které obsahují kdovíco a ještě tunu cukru navrch.

„Ty jsou častým nešvarem ve svačinách a neměli bychom je dětem dávat. Chápu to, chceme dětem udělat radost a přidat jim tam nějakou dobrotu, ale když jim do krabičky dáme nějakou sladkost a ony se nestačí nasvačit základu a zobnou třeba nekvalitní čokoládu, vyskočí jim rychle cukr. Může u nich dojít až k sacharidovému šoku, který způsobuje mozkovou mlhu, který ale opět rychle klesá. Děti se pak dostanou do únavy, nebudou se soustředit, nebudou se schopné učit. V ničem jim tím nepomůžeme,“ vysvětluje Pavlína Mähringová.

Zdravou alternativou je trocha sušeného ovoce nebo doma upečené müsli tyčinky. A samozřejmě čerstvé ovoce. „Na ovoce ale pozor, je to zdravý zdroj cukru, ale nesmí ho být moc,“ dodává.

Plánujte dopředu, berte v potaz obědy

Jak zvládat přípravu s co nejmenší dávkou stresu? Svačinky se naučte plánovat už při nákupu. V lednici by nikdy neměly chybět základní potraviny, jako je žervé, kváskový chléb, mléko, bílý jogurt nebo vejce.

„Naplánujte si dvě tři jídla dopředu, bude se vám pak lépe improvizovat. Dobrá sváča je kvalitní chleba s pomazánkou, kterou si můžete umíchat už večer. Berte v potaz i to, co mají děti na oběd a jestli jim to chutná. Pak můžete trochu více experimentovat se svačinou a zařadit něco nového, nebo zkoušet nové chutě,“ radí Pavlína Mähringová.

A důležité je také to, jestli má dítě ten den třeba tělocvik nebo nějaký sport, pak bude potřeba něco přidat.

Jak motivovat děti, aby vyzkoušely nové chutě? Co raději vybrat ve školním automatu, když přijde hlad? A proč ze svačin nevykrajovat zvířátka a srdíčka? Poslechněte si nejnovější díl podcastu NA KAFI se spoluautorkou Velké svačinkové bichle Pavlínou Mähringovou.

Pavlínin tip na rychlou sváču, když ráno zaspíme? „Dá se vytvořit z docela obyčejných ingrediencí, co máte doma. Podstatné je především složení potravin. Z kváskového chleba s trochou másla, s kvalitní šunkou, sýrem a zeleninou už máte dobrou a výživnou svačinu. Obloženo máte za pár minut, radí.

A co dát dětem, když se o přestávkách mezi jednotlivými hodinami stěhují a nestíhají svačit? Rychlovku do ruky, která se nerozsype.

„Pro mě jsou velká jistota palačinky. Ráno je doma stihnete připravit a z nich se pak dá vymyslet spousta receptů i na slaný způsob: dají se plnit tvarohem, obložit šunkou, zeleninou či sýrem: je to bezvadná svačina. A pak samozřejmě tortilly, na které máme skvělý recept a které se dají krásně zamrazit,“ míní.

Hostem podcastu NA KAFI byla Pavlína Mähringová: foodblogerka, kuchařka, spoluautorka knihy Velká svačinková bichle.
