Mezinárodní den ženského orgasmu vznikl před dvaceti lety v Brazílii. Slaví se 8. srpna a má upozornit na význam ženského potěšení, podpořit otevřenou komunikaci mezi partnery a bourat tabu kolem ženské sexuality.
„Za mě je moc krásné, že se zrodila myšlenka slavit orgasmus, protože v historii známe doby, kdy orgasmus slavený nebyl a naopak vědci dokazovali, že ženské tělo není uzpůsobeno k tomu, aby prožívalo potěšení a že je tu čistě pro reprodukci,“ řekla NA KAFI Denisa Říha Palečková.
Ženský svět do uší
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„Jako společnost máme ještě co dělat, abychom tento limitující efekt přepsali, protože navzdory tomu, že žijeme v době, která jakoby sexualitě ‚fandí‘, tak se pořád setkáváme se studem, s historickým dědictvím, s pocity, že něco je špatně či negativními vzpomínkami ve smyslu: nesahej si tam, to se nedělá...naše tělo a sexualita jsou pořád obalené rozpaky,“ dodává lektorka.
Smutné dědictví nekomunikace
Je to jen několik dekád, když naše babičky vstupovaly do manželství a nevěděly o sexu zhola nic. Orgasmus a vztah k vlastnímu tělu a prožívání je tak pro nás poměrně nové téma a „nekomunikace“ v sexu se nás podle odbornice na vědomou sexualitu a vztahy drží dodnes.
„Mluvit o sexualitě jednoduše a přirozeně je pro většinu lidí velmi těžké. Setkávám se s páry, kteří se za třicet let manželství nikdy nebavili otevřeně o sexu a často jim k pojmenování toho, co potřebují, chybí slovník,“ dodává lektorka s tím, že dodnes se sexuální výchova zaměřuje převážně na to, jak neotěhotnět a jak se nenakazit. Ale o tom, jak poznat vlastní tělo, jak navázat komunikaci a jak se o sexu bavit, jaké jsou odlišnosti v prožívání potěšení u muže a ženy... o tom se mluví jen výjimečně.
Do vztahů a sexuálního života tak vstupujeme, aniž bychom rozuměli svému tělu a brali na ně ohled, měli k němu a ke svému prožívání nějaký vztah.
„Dívky spíše řeší, jak vypadají, zda se budou muži líbit, jestli mu budu vyhovovat, zda se s nimi nebude nudit... zkrátka: ‚jsem dost?‘ A muži jsou zase často zaměřeni na výkon: aby bylo dostatečné vzrušení a aby přišel orgasmus, abych se udělal já, aby se udělala ona,... což není jejich přirozené nastavení,“ vzkázala Denisa Říha Palečková.
Muži chtějí jen dobrý sex
Řadu párů, které problémy se sexem řeší, odradí také kurzy o sexualitě zabalené do „ezo“ kabátku. „Když přijdete na muže s vonnou tyčinkou a budete se nazývat Šiva a Šakti, tak z toho bude perplex. Muž nechce ezozážitek, chce jen dobrý sex. Něco, co může používat ve své každodennosti,“ vysvětlila lektorka, proč se k sexualitě snaží přistupovat jinak, a pořádá své kurzy a retreaty v jednoduchém podání pro všechny, kteří nemají duchovní aspirace a chtějí zlepšit sexualitu v její každodennosti.
Jak tedy s muži o sexu a vlastních potřebách mluvit? „Muži velmi přivítají jasné instrukce. Neříkejte jim ženským jazykem, aby tu byl více s vámi, více vás vnímal, ale zkuste naprosto jednoduchý manuál. Například: můžeš se mne dotýkat desetkrát pomaleji a dvakrát více přitlačit. Opravdu se nebojte to kvantifikovat a zkuste takový technický návod, muž tomu rozumí a ocení jej,“ radí lektorka.
Denisa Říha Palečková
„My ženy to často nemáme uchopené: nevíme, co chceme, ale chceme to hned. Takže potřebujeme zjistit, co nám dělá dobře a co už ne...třeba u doteků: vnímejte chvíli, kdy už vás napadá myšlenka, že to vydržíte a pak to bude dobrý – protože v ten moment už to dobré nebude. Promluvte opravdu dříve, než budete podrážděná a rozladěná poté, co jste to ‚příliš dlouho chtěla vydržet‘. Málokterý muž je tak vnímavý, aby poznal z jemných náznaků, že ten stimul není dobrý a potřebujete něco jinak. A k tomu je nesmírně důležitá znalost vlastního těla,“ radí lektorka.
Muži by si naopak měli zjistit, že ženské tělo skutečně nestimulují stejné doteky a intenzita, jako to mají rádi oni. A že třeba není nutné intenzivně tlačit na intimní partie a jít na to až moc rychle... „Často partnerku takto vlastně obdarovávají tím, co si přejí sami pro sebe,“ doplnila odbornice.
Potlačíte frustraci? Zavřete si sexualitu
Denisa Říha Palečková poradila v podcastovém studiu jednu důležitou věc: nechte ženy mluvit o emocích, nechte je je prožít, proberte s nimi jejich frustrace. Protože pokud na to nebude mít prostor a bude se tvářit, že je vždycky v pohodě a nad věcí a svou frustraci potlačí, ruku v ruce s tím jde uzavření její sexuality.
Proč je nezbytné sladit si v páru při sexu tempo a rytmus? Bez čeho se ženy nikdy neuvolní? Kdy je stimulace erotogenních zón k ničemu a proč je nutné zavést denně desetiminutový láskyplný kontakt? Poslechněte si nejnovější díl podcastu NA KAFI s Denisou Říha Palečkovou.