Účastníci musí zvládnout hejty. Mluvíme o tom, míní psycholožka Naked Attraction

Martina Procházková
Podcast
Nahota je přirozenou součástí naší osobnosti a v seznamce Naked Attraction pomáhá najít vztah. Kde však jsou hranice přirozenosti, a kde už jde o sexualizaci tématu a zviditelnění se? „Každý, kdo sem přichází s tímto záměrem a je otevřený situacím a možnostem, má šanci se seznámit a partnera či partnerku si tu najít,“ řekla psycholožka pořadu Hana Mezerová v podcastu NA KAFI.

Hana Mezerová je psycholožkou a koučkou, která se zaměřuje především na vztahy. V nahé seznamce Naked Attraction, kterou vysílá televize Óčko, pomáhá účastníkům přijmout své rozhodnutí a zvládnout účast, reakce blízkých i následné komentáře na sociálních sítích, které po odvysílání přicházejí. V párování „na první pohled“ rozhodně věří.

„Taková forma seznamování skutečně může fungovat a my to zkoumáme právě v rámci Naked Attraction. Česká republika není první zemí, kde nahá seznamka běží, takže známe data o párech, zda spolu utvoří vztah a jsou spolu – jsme s nimi v kontaktu i po natáčení a odvysílání. Ukázalo se, že i v České republice fungovat může, protože máme tři páry, kterým Naked Attraction pomohla utvořit pevný svazek,“ uvedla v podcastu NA KAFI.

Co se nám vlastně spouští v hlavě, když se s druhým navzájem neznáme, nevíme nic o svých koníčcích, prioritách, životních hodnotách, ale vidíme a reagujeme na svá nahá těla?

„Myslím, že právě ta přitažlivost a otevřenost, a ten vztah najednou velmi rychle prohlubuje intimitu. A to nejen tu sexuální, ale i tu bezpečnou otevřenost. Tady se lidé vidí nazí a komentují své tělo, baví se o něm, baví se zcela otevřeně tom, co se jim líbí a nelíbí a čemu dávají přednost už na samém začátku,“ míní Hana Mezerová.

Zhodnoť mi proporce, zhodnotím tvoje

„V pořadu dbáme na to, aby i hodnocení zúčastněných bylo milé a nebylo útočné či shazující. Je to i proto, že chceme ukázat, že i když se nám třeba něco nelíbí, nepřitahuje nás a nevyhovuje nám to, můžeme o tom mluvit hezky a nemusí to hned přejít v útok,“ dodává.

K čemu to může být užitečné? Sociální sítě nám předkládají vzory toho, co se „společnosti líbí“. Máme návody a mustry na to, jak by mělo krásné a přitažlivé tělo vypadat, co je sexy a co ne. Podle psycholožky je však potřeba ukázat, že online dokonalost není jedinou možnou cestou a každý se řídíme jinými zákony přitažlivosti.

„V tomto pořadu často vidíte, že tyto předpoklady se boří. V jednom díle vypadl pán s příliš velkým přirozením jako první a přitom byste si řekli, že po něm touží každá. Vypadl také člověk, který měl až moc velké svaly a upravené tělo – ne každý si to přeje. Pro každého je ideál něco jiného,“ vysvětluje.

Dodala, že při natáčení nevznikají jen páry, ale také přátelství, protože například v šatně před natáčením se lidé se společnými zájmy a koníčky dají často do řeči.

Může však přeskočit jiskra a spustit se chemie tak rychle a ještě navíc před kamerami?

„Myslím si, že je to možné, ale právě jen na té povrchní úrovni. Pak nutně přichází to rande, kde páry mohou zjistit, že i když tam přitažlivost je, tak si nerozumí, něco jim na druhém něco vadí. V přírodě na to tak rychle necílíme, tato show to velmi akceleruje. Ale fyzično je to první, co zaujme, co řešíme, především muži,“ míní Hana Mezerová.

Nahá seznamka fascinuje víc intimitou než erotikou, míní psycholožka

Mnohým přijde, že nahá seznamka je jen pro exhibicionisty, pornohvězdy a nudisty. Podle psycholožky toto rozhodně neplatí. „Přicházejí i lidé, kteří třeba v životě na nuda pláži nebyli, kteří se svou nahotou teprve sžívají. Bavili jsme se s s účastníky i o tom, jaký je rozdíl mezi přirozenou nahotou a sexualizací nahoty, protože je to nutné vnímat,“ vysvětluje psycholožka.

Nejvíce bolí útoky na lidskost

„S účastníky řešíme to, jak se na to bude dívat jejich rodina, jak na to budou reagovat blízcí či lidé v práci: takové otázky pokládáme my jim hned na začátku, aby byl čas si to zvědomit a připravit na to sebe i okolí. A pak je také potřeba připravit se na reakce na sociálních sítích a hejty, které jim mohou po odvysílání přicházet, protože anonymní online prostředí je velmi kruté a nenávistné. O tom všem s nimi komunikujeme a konfrontujeme je zavčasu s realitou,“ dodává Hana Mezerová.

Vztah, nebo sex?

V posledním díle nahé seznamky si mezi muži vybírala pornoherečka a skandalistka Nikola Lauberová, která s nahotou rozhodně problém nemá. Podle svých slov preferuje starší štědré muže s bohatým ochlupením. Dostála svým prioritám? Podívejte se na reprízu NAKED ATTRACTION v sobotu ve 23:40.

Hejty a kruté komentáře mohou být pro účastníky skutečně velmi intenzivní.

„Pracujeme s tím, co ty hejty přináší a jaký dopad na člověka mají. Máme tam i LGBT komunitu, a právě komentáře na sexuální orientaci lidí jsou nejvíce zraňující. Pak komentáře, které zraňují naši hodnotu, označují nás za odpad společnosti, útočí na lidskou stránku. Ty, které řeší samotný vzhled, se účastníků tolik nedotýkají: protože oni o svém těle a jeho proporcích ví. Žijí s tím a jsou s tím do velké míry srovnaní,“ dodává psycholožka.

Češi a nahota

Přístup Čechů k nahotě se lepší, ale ještě to není zcela ideální. „V komentářích se například objevil dotaz, že co když tento pořad uvidí naše děti: za A je vaše zodpovědnost, že děti se dívají tak pozdě na takový pořad, za B je potřeba s dětmi o nahotě komunikovat,“ vzkázala Hana Mezerová od mikrofonu.

Naked Attraction může být gamechanger v přístupu k nahotě. „Je na hraně, protože často v něm najdete sexuální podtext. Na druhou stranu je ale prokládán edukativními momenty a to může být ukázka, jak k tomu přistoupit, jak si svá tabu k přirozené nahotě a k tomu, co nás přitahuje v rámci hranic a bezpečí rozbít,“ dodává host podcastu NA KAFI.

Stává se, že ze seznamky lidé odejdou s naprosto jiným člověkem, než jakého původně hledali? Stává se, že účastníci přicházejí do seznamky jen za sexuálním zážitkem? Kdy psycholožka zájemce o Naked Attraction odmítne? Poslechněte si nejnovější díl podcastu NA KAFI.

Hostem podcastu NA KAFI byla psycholožka pořadu Naked Attraction Hana Mezerová.
Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

