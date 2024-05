Milují nás, ale občas jim vykopneme pivo, popisuje šéfka cheerleaders

I když ne tolik viditelné, na zápasech letošního Mistrovství světa v ledním hokeji v O2 aréně cheerky, nebo chcete-li roztleskávačky, nechyběly. Možná jste, stejně jako ony, postrádali pestré kostýmy a pompony, ale podpora fanoušků, která je při zápasech zvedá ze sedadel, tam tentokrát fungovala jako takzvaná hype crew.

„Vyměnily jsme kostýmy za legíny a tričko a pompony za cedule. IIHF (Mezinárodní federace ledního hokeje – pozn. redakce) se totiž rozhodla, že Mistrovství světa už bude bohužel navždycky bez roztleskávaček, protože jim to přijde hodně sexistické,“ vysvětlila Michaela Klepalová v podcastu NA KAFI s tím, že i fanouškům tam holky z Prague Stars Cheerleaders chyběly.

„Lidé se nás na sociálních sítích ptali, kde jsme, proč nemáme kostýmy, psali, že je to škoda... tak jsme jim říkaly: jednou jsme vyměnily kostýmy za trička, i to je dobré, ne? Hlavně že tu jsme,“ směje se.

Ani trika jim nezabránila v tom pomoci podpořit dokonalou atmosféru, která se O2 arénou během zápasů nesla. Atmosféru, která hodně ztížila hru našim soupeřům, jak si někteří v rozhovorech po zápasech stěžovali.

„V každém sektoru, kam přijdeme, se s diváky okamžitě snažíme navázat oční kontakt a snažíme se na ně působit. A oni, jak jsou v zápalu hry, se vždy zvednou a jdou s námi i tancovat. Znají nás z HC Sparta Praha, poznají naše tváře, tleskají s námi. I režie nám velmi pomáhá tím, že dokáže skvěle vytvořit atmosféru na digitální kostce, stejně jako skvělí dýdžejové,“ popisuje podporu fandění a emoční spojenectví Michaela.

Prague Stars Cheerleaderds podporovaly hráče i fanoušky ve čtrnácti zápasových dnech. Každý den dívky odtančily sestavy na dvou až třech zápasech. Písničky, které nad ledem zazní, cheerleaders dopředu neznají, ale na změny umí rychle reagovat a podle Michaely jsou holky dokonale propojené, stačí, aby jedna začala nebo udělala minimální pohyb, a ostatní se okamžitě chytnou.

Nové sestavy cvičí s kocourem a na parkovišti

Dívky z Prague Stars Cheerleaders podporují hokejový tým HC Sparta Praha, ale fandí a rozehřívají publikum i na Mistrovství světa ve florbale, v softballu, v baseballu, na zápasech basketbalu, ale i na večerních akcích a firemních oslavách. Každá sestava, kterou divákům předvedou na schodišti tribuny nebo pak o přestávkách na ledě, je jiná. Kratších schodových sestav je asi třicet, dlouhých, dvouminutových sestav probíhajících dole na ploše je také třicet až čtyřicet.

„Prvky v jednotlivých sestavách různě kombinuji, kouskuji je a znovu je spojuji. Kolikrát v tom máme taky hokej,“ směje se Míša. „Často se stává, že jsou dva hokejové zápasy po sobě a holky mají na učení nových sestav jen hodinu a půl dlouhý trénink před zápasem. Proto, když vymyslím sestavu, tak jim ji po práci někde na parkovišti nebo doma s kocourem, secvičím a natočím. Ony se ji pak učí přes video a na tréninku to pilujeme,“ vysvětluje šéfka cheerleaders NA KAFI.

Cheerleading se podle ní za deset let, kdy se mu v týmu věnuje, hodně změnil. Dříve nebyly složité kroky, nemávalo se tolik rukama a rychlost hudby byla asi 130 úderů za minutu. Dnes má hudba 160 úderů za minutu, je dvouminutová, pohyby v rámci sestavy jsou i v mezidobách. „Je to úroveň sportovního aerobiku, už se pomalu nemáme kam posouvat. Prý týmu připravuji extrémní extrém,“ směje se Míša.

Na schodech, kde Prague Stars Cheerleaders cvičí své sestavy, se dějí různé věci. Pády a modřiny už podle Michaely berou všechny holky sportovně, horší jsou situace s fanoušky.

„Největší problém máme s lidmi s pivem: jdou na ty schody, když tam cvičíme, nesou si pivo před sebou a my jim to vyrazíme. Holt to vždycky skončí špatně, protože si jich nevšimneme. Pivo letí, hranolky letí, pak dostanou ještě ‚kokosák‘. Naštěstí to berou sportovně a řeknou nám: tak já si jdu pro další,“ popisuje nejčastější konfliktní situace Míša.

Často také přicházejí od fanoušků různé návrhy. Je na každé z holek, jak se k tomu postaví a zda na sebe fanouškovi kontakt dá. „Staly se i případy, kdy si nás ‚nápadníci‘ vyhledali, kdy došlo k obtěžování, kdy to řešila policie. Ale máme už domluvu s ochrankou a taky znám své lidi, kteří zařídí, že ten konkrétní člověk už nikdy do O2 arény nevstoupí,“ uvedla za mikrofonem podcastu NA KAFI hlavní cheerleaderka Michaela.

