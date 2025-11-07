Porodní asistentka: Ženy se často nepřipraví a k porodu se jen odevzdají

Martina Procházková
Porod je jedním z nejintenzivnějších a nejkrásnějších zážitků v životě žen. Ale také zážitek, kterého často nastávající rodiče bojí. Jak se změnily služby v porodnictví? A jak přístup rodičů k přípravám a k porodu? „Tatínkové jsou aktivnější v celém procesu, často už i zastanou naši práci,“ řekla porodní asistentka Bibiana Drápalová Pališková v podcastu NA KAFI.

Porodní asistentka Bibiana Drápalová Pališková provází ženy jejich zásadními okamžiky už mnoho let.

„Kolikrát si zrekapituluji předchozí měsíc a zjistím, že jsem z něj měla jen dva volné dny. Vím, kdy mám směnu, ale netuším, kdy bude rodit žena, kterou provázím. Práce je to velmi náročná, jsem věčně na telefonu, který je třeba kdykoli brát, protože držíte pohotovost,“ přiblížila povolání porodní asistentky Bibiana, která působí v nemocnici Agel ve Šternberku, ale zároveň také jako komunitní porodní asistentka a lektorka předporodních kurzů Jemného zrození.

Právě soukromá část její práce vyžaduje obrovskou zodpovědnost sama za sebe. Zatímco v porodnici se musí řídit pravidly a pokyny nadřízeného lékaře, v soukromí a doma u pacientek se rozhoduje svobodně, ale se zodpovědností a s ohledem na to, aby byla ona i klienti v bezpečí.

„Ženy mají často specifické požadavky, co si přejí. A zatímco v nemocnici máme jasně dané to, jak často musíme ženu vyšetřovat, co měřit, povinnost, co všechno u ní musíme udělat a zaznamenat, v domácím prostředí odpadá. Porod necháváme volně běžet a já si v domácnosti mohu dovolit rozhodovat se na základě fyziologických příznaků,“ vysvětlila.

Sotva počurají test...

Kdy si vlastně svou porodní asistentku hledat? „Ženy mne oslovují většinou hned na začátku těhotenství, jak se říká: hned potom, co si počurají těhotenský test, už si žádají doprovod,“ směje se host podcastu NA KAFI.

Bibiana tedy klientky provází celým těhotenstvím a na porod připravuje i jejich partnery.

„Vedu si předporodní záznamy, muže a ženu provedu kurzem hypnoporodu v Jemném zrození ve dvou dnech. A vidím to jako obrovský benefit, protože u porodu nemusím dělat vůbec nic! Ten muž zvládne odvést celou práci za mně,“ přibližuje s lehkou nadsázkou Bibiana Drápalová Pališková.

Hostem podcastu NA KAFI byla porodní asistentka Bibiana Drápalová Pališková.
Ostatně důvěra v přirozený proces a jistota bezpečného prostředí byly důvody, proč Bibiana začala svou práci dělat. „Chtěla jsem ženám dopřát, aby se cítily komfortně doma i v porodnici, aby se nemusely strachovat, že u porodu budou mít mediky, že budou zbytečně často kontrolovány, že bude zbytečně moc zásahů do celého porodu... Toto dnes ty ženy vyžadují a zapisují si do porodního plánu a já mám radost, že se nám daří to plnit,“ dodává.

Porodní plán není kus papíru, řada nemocnic se podle něj řídí. Bibiana jej ale nečte. „U nás ve Šternberku jej nepotřebujete. Možná jsme rarita, možná ne, ale je to o komunikaci. Všechno to, co si do plánu ženy píší: soukromí, intimita, partner nablízku, bonding, nekoupat miminko po narození: to je pro nás standard. A my bychom si nedovolili udělat nic, s čím by žena nesouhlasila. Kolikrát může mít žena porodní plán, ale víme, že i ona z něj může sejít, tak se vždy ptáme. Když k ní při porodu přijdu, chci po ní vědět, co si přeje,“ vysvětluje.

Bolest pomáhá, neubližuje

Pozná Bibiana, když nastávající maminky neprojdou předporodními kurzy? „I v dnešní době se bohužel stává, že se ženy nepřipravují. Buď nechtějí investovat peníze do předporodních kurzů, nebo o porodu nechtějí vědět více a odevzdávají se do rukou lékařů. Vždycky jsem si myslela, že je to záležitost minulosti, ale teď se to bohužel nějakým způsobem vrací a ony na kurzy nechodí,“ přiznala Bibiana Drápalová Pališková.

Bibiana Drápalová Pališková

  • Registrovaná porodní asistentka
  • od roku 2000 porodní asistentka v porodnici AGEL ve Šternberku u Olomouce.
  • Lektorka kurzů Jemné zrození
  • podporuje přirozený porod bez zásahů
  • Pracuje i pro neziskovou organizaci Povzbuzení, z. s., kde pořádá besedy s porodní asistentkou pro projekt Rodina v klidu.

„Přijde mi, že současná generace maminek se více chce vzdát zodpovědnosti sama za sebe a chtějí po nás, abychom je ‚odrodili‘, což neexistuje: je to jejich tělo a jejich porod. Moc mne mrzí, že ty ženy pak zbytečně trpí, protože neví, že si porod mohou prožít a užít,“ řekla v podcastu NA KAFI.

První věc, co mohou ženy při porodu samy pro sebe udělat, je vypnout hlavu, nechat věci plynout, přirozeně je přijmout. Dovolit bolesti, aby porodu pomohla.

„Mám čerstvou zkušenost, kdy žena, která neměla hezký první porod, si mne vyhledala, na svůj druhý se skutečně připravila, prošla si i předporodním kurzem a skutečně si dokázala svůj porod užít tak, že jí psychicky ani fyzicky neublížil. Užila si ho a druhý den ještě v nemocnici manželovi řekla že by si přála se s ním pomilovat,“ vypráví jeden z novějších zážitků.

Partnera ano, matku ne...

Proč není máma dobrým doprovodem k porodu? „U nás v Česku není, protože my maminky jsme ochranitelky a nechceme, aby naše dcery trpěly u porodu. Maminky nám u porodu nepomáhají, partneři ano,“ míní Bibiana.

„Jsou úžasní a pokud si projdou kurzem, vědí opravdu vše a já si libuju. Neříkám, že všichni, ale většina mužů se ujala aktivní role u porodu a jsou na svou roli připravenější,“ dodává porodní asistentka. „Dříve se muži v hospodě bavili o vojně, teď mi klientky říkají, jak si jejich partneři u piva povídají o porodu. Chtějí být součástí, je to velký rodinný rituál,“ pochvaluje si.

Jak správně pracovat se strachem z porodu? Kde hledat bloky, které přípravy na porod komplikují? Proč by měl o těhotnou ženu pečovat kromě gynekologa i fyzioterapeut nebo psychoterapeut? Poslechněte si nejnovější díl podcastu NA KAFI s porodní asistentkou Bibianou Drápalovou Pališkovou.

