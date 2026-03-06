Sofistikovanější a jemnější zákroky, které mají být trvalejší a co nejvíce přirozené: to je cesta, kterou kráčí současná plastická chirurgie i estetická medicína.
„Myslím, že to odpovídá i našim trendům. A také pozorujeme, že přibývá – a ještě přibývat bude – chirurgických zákroků u pacientů, kteří po zhubnutí potřebují upravit hodně převislé části těla, které se již nestáhnou a nevrátí do původní podoby,“ vysvětlila lékařka plastické chirurgie Kateřina Kiss v podcastu NA KAFI.
Snaha o jemné omlazovací zásahy v obličeji, které prakticky nejdou vidět, a snaha omladit obličej jemnými cestami je celosvětová. Stejně tak jako omlazování intimních partií, o kterém se tolik nemluví a jež je ještě částečně tabuizované.
„Přeplněné rty, takzvané ‚russian lips‘, a větší výplně v obličeji jsou z hlediska trendů záležitostí spíše východoevropských států, kde stále převládají. A osobně jsem ráda, že u nás tento trend postupně klesá. Dnes se spíše zaměřujeme na regeneraci, prevenci povisu, lifting a menší objem výplní v kombinaci s jemnějšími zákroky,“ dodala lékařka.
Sama se specializuje na jemnou chirurgii, rhinoplastiku (operace nosu – pozn. redakce) a na rozštěpové vady.
„Ty se zpravidla řeší již v dětství a kromě estetiky mají značně pozitivní vliv i na funkci a samozřejmě na psychiku pacientů... Rozsáhlejší psychické problémy pacientů chirurgie nespraví, ale ve většině případů klientovi pomůžeme s komplexy a můžeme tak značně vylepšit jeho psychiku a život. Typickým případem je třeba velký podbradek nebo dvojitá brada, které mohou trápit při každém pohledu do zrcadla,“ dodala odbornice za mikrofonem podcastu NA KAFI.
S Kateřinou Kiss jsme ve studiu probraly, jak se trendy mění v čase i se zeměpisnou šířkou a kdo je vlastně trendsetterem v plastické chirurgii. Na rozdíl od Brazílie či Jižní Koreje, kde jsou plastické operace žádaným řešením tělesných „nedostatků“, my Češi jsme podle ní konzervativnější.
Elfí uši od hlavy, váčky pod oči
„A trendsetteři? Kromě sociálních sítí a některých dermatologických značek je to ze zeměpisného hlediska právě Jižní Korea. Nechtěla bych být teenagerem v Jižní Koreji, je tam neuvěřitelný tlak na stoprocentní dokonalost, a kdo takový není, vyhledává plastické kliniky,“ uvedla.
„Co se mi ale naopak líbí, je ta prevence. Starají se o to, aby byla pleť zdravá, rozjasněná, čistá a měla dokonalý ‚no make up‘ vzhled.“
Kateřina Kiss
Je zajímavé, jak protichůdné jsou naše a tamní ideály krásy. Zatímco my v Česku si necháváme uši k hlavě obvykle přišít, v Koreji touží je mít naopak co nejdále od hlavy tak, aby vykukovaly i z rozpuštěných vlasů.
„Dívky si nechávají přišívat horní ret nahoru, aby měl dokonalý tvar. Doplňují se například i tukové váčky pod očima, kterých my se naopak snažíme zbavit, protože to podle nich značí mladost,“ dodává lékařka.
Tlak sociálních sítí na dokonalý vzhled je podle ní enormní, nejen v Jižní Koreji. „To vidíme všude. Pacienti si přinášejí fotografie, jak chtějí vypadat, a často si neuvědomují, že toto není realita. Je pak složité vysvětlit jim pravdu, že to nepůjde,“ uvedla lékařka.
Proto před každým zákrokem probíhá konzultace, ze které by měl lékař poznat, zda je pacient motivován vnitřně, či někým/něčím jiným. Zda o zákrok skutečně stojí tak, aby se se změnami dokázal v budoucnu sžít a aby dokázal přijmout i delší čas rekonvalescence a případné komplikace, které mohou samozřejmě nastat.
„Když to pacient skutečně chce a je na to vnitřně připravený, vše pak probíhá lépe,“ potvrzuje Kateřina Kiss.
Zhubnout a za rok na plastiku
Stává se někdy, že musí pacienta lékař po konzultaci odmítnout? „Dělám to, možná i víc, než bych musela. Ale pokud mám vnitřní pocit, že to pacientovi nepomůže, tak do toho nejdu. Typickým příkladem jsou obézní pacienti, kteří si přejí liposukci. Já jim řeknu: ano, můžeme odsát čtyři litry tuku, ale na vás to nepůjde poznat a to riziko převyšuje benefity...,“ vysvětluje.
Abdominoplastika a odstraňování převislých částí kůže je i v Česku čím dál žádanějším zákrokem. Jak ale Kateřina Kiss upozorňuje, aby mohl pacient takový zákrok podstoupit, musí být jeho změna stabilní: tedy už dlouhodobější a ustálená.
„Pokles kůže navíc přichází po celém těle, není to jen břicho, ale i ruce, brada, prsa... tvoří se zapářka, není to příjemné. Bohužel odstup je nutný a musí tam být stabilní váha, zpravidla se uvádí rok. Protože v případě, že pacient i po operaci opět nabere, se kůže opět roztahuje, ale ztrácí elasticitu a přicházejí strie, které jsou pro nás už velmi složitě řešitelné,“ vysvětlil host podcastu NA KAFI.
Jak dlouho trvá rekonvalescence po jednotlivých zákrocích? A s jakými komplikacemi se pacienti potýkají nejčastěji? Kam z Česka nejčastěji směřuje plastická turistika? A je jedna plastická operace už navždy? Poslechněte si nejnovější díl podcastu NA KAFI.