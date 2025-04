„Možná to bylo vyhoření nebo zoufalství z toho, že rozdáváte rady neustále dokola a je to neefektivní. Zkuste někomu vysvětlovat dokola a dokola základní postup při rýmě nebo při srážení teploty, když je plná čekárna,“ přemýšlel v podcastu NA KAFI pediatr a neonatolog Cyril Matějka, kdy jej napadlo natočit lidem první zábavné video s postupem efektivní léčby dítěte.

Různé příspěvky a memes už vytvářel roky, ale první video vzniklo jako rada jak správně smrkat. V hlavní roli je medvěd a v ordinaci pediatra natáčela sestra. „Začalo to tak nevině a už to nabralo desítky tisíc sledujících,“ směje se lékař s tím, že dnes už si opatřil stativy, chystá scénáře a přemýšlí nad tématy i jejich zpracováním často dlouho dopředu.

Tipy dostává od kolegů lékařů, ale sbírá je i v ordinaci v rámci své praxe. Často právě když vidí, že jeho neustále opakované rady se míjí účinkem, nebo když přijde některý z rodičů se zastaralou či bizarní metodou léčby svého potomka.

„Rodiče mi vlastně pomáhají tím, že se na určitou věc často ptají: to je pro mne jasná informace, o čem je třeba točit příště,“ dodává.

Reakce na svá videa i diskuze pod příspěvky pečlivě čte. „Když mi anonym napíše: vrať diplom, není to nic konkrétního, nic to se mnou nedělá. Ale když to začne být osobní, je to nepříjemné. Zkoušel jsem na tyto příspěvky reagovat, ale nejlepší je to vyignorovat, případně smazat. Protože v opačném případě se na to nabalují ostatní nenávistné komentáře a je to zbytečné,“ svěřil se. Ale rady rozdává jak v diskuzích, tak v ordinaci.

Dítě v lednici, lavor vody na obličej

Ve své praxi řeší často i úsměvné až bizarní situace. „Setkal jsem se s případem, kdy při laryngitidě rodiče strčili celé dítě do lednice, to mi přišlo drsné. Někdo jim prostě řekl, že mají jít na studený vzduch a když bude venku teplo, tak mají lednici. Ten rodič nepochopil, že má lednici otevřít, aby dýchalo studený vzduch, ale celé ho tam zavřel,“ popisuje, kde vzal námět na video, které radí rodičům, jak postupovat při akutní laryngitidě.

„Jindy se mi stalo, že dítě mělo křeče při horečce, tak maminka vzala lavor a chrstla mu studenou vodu do obličeje. Takový waterboarding, že? Ty křeče jsou z horečky, takže to zafungovalo: když dítě takto ochladila, křeče přestaly. Samozřejmě to ale doporučovat nemůžeme,“ směje se.

To jsou ale extrémy, které nejspíš vznikají v zoufalství vystresovaných rodičů, jež zkrátka v dané situaci nevědí, co si počít. Videa mají ale pomoci i těm, kteří sahají po „osvědčených radách našich babiček“ a horečku léčí studeným tvarohem a léky proti ní podávají striktně až v momentě, kdy teploměr ukáže magických 38,5 stupně Celsia

MUDr. Cyril Matějka Pediatr a neonatolog. Momentálně působí v nemocnici v Jablonci nad Nisou.

Vystudoval na 2. LF UK v Praze.

Na sociálních sítích vystupuje jako Cyril Děckař. Svých více než 75 tisíc sledujících zábavně vzdělává na téma dětských nemocí.

„Někdy vtipkuju, že má videa jsou taková reforma pohotovostní péče formou reels. Ale na pohotovosti opravdu často končí děti s rodiči naprosto zbytečně. Chci těmito videi pohotovostní péči ulevit,“ vysvětluje s tím, že často stačí vysvětlit základní věci.

Dodal, že právě zastaralé postupy a mýty kolem horečky jsou hodně nebezpečné.

„Při podávání léků na srážení horečky nečekejte až na 38,5. Pokud je dítě horké v oblasti klíčních kostí, pokud mu v tom místě tepe srdce velmi rychle, má horečku. Čelo je obvykle chladnější, dítě se tam potí, takže například bezdotykové teploměry měří blbosti. Pokud je dítě uplakané, malátné, nejeví o nic zájem, není důvod s lékem čekat na konkrétní číslo. Ulevte mu,“ poradil rodičům.

