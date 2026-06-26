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Černá už by měla být v českých ulicích na blacklistu, míní osobní stylistka

Martina Procházková
Podcast
Že naše nálada ovlivňuje náš šatník, respektive to, co si ráno vezmeme na sebe, je obecně známé. Ale může náš šatník ovlivnit naši náladu? A proč se v českých ulicích tak málo oblékáme do výrazných barev? „Stále nám chybí odvaha, ale přitom stačí začít něčím malým, třeba doplňky,“ radí v podcastu NA KAFI osobní stylistka Dagmar Červená.

Barvy, které nás každé ráno zaručeně vytáhnou z postelí? A mimo to báječně poutají pohledy kolemjdoucích na ulici? Určitě je to červená, případně korálová a potom žlutá. „Tyto barvy na nás působí jako zaručený magnet a přijde-li žena oblečená do těchto barev, zaručeně si jí každý všimne,“ míní osobní stylistka Dagmar Červená, která byla hostem podcastu NA KAFI.

Ženský svět do uší

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Redaktorka Martina Procházková moderuje nový podcast Ony Dnes: Na Kafi

Největší bolístkou českých šatníků je podle ní láska žen k černé barvě a zažraný mýtus v nás všech, že černá zeštíhluje.

„Dám si černou a jsem štíhlá: úplně bych se toho nedržela, není to vždycky pravda. A navíc, dáme-li si černou blízko k obličeji, může nám hodně ublížit: může nás zešednout, udělat nemocnými, vytáhnout kontrasty i vrásky,“ vysvětlila stylistka s tím, že možná důležitější než barva je střih, který umí siluetu rafinovaně zeštíhlovat.

„Černá je zkrátka oblíbená: často je naší první volbou, když se nám nechce přemýšlet nad outfitem, dá se se vším kombinovat, ale možná by bylo fajn s ní víc šetřit a rozhodně bych netvrdila, že černá rovná se štíhlá,“ míní odbornice na outfity.

Nejoblíbenější trio v českých šatnících

V českých skříních a komodách se kromě černé nejčastěji objevují i tmavě modrá a šedá. „U těchto barev jsme si jistí, že s nimi nic nezkazíme a že se nám skvěle hodí téměř kamkoli a dají se dobře kombinovat: jsou to barvy jistoty,“ uvedla Dagmar Červená.

Pokud se chystáme do společnosti, černá samozřejmě vede. „Pokud se chystáme na důležitou schůzku, tyto barvy působí seriózně a šedá jako světlejší je navíc trochu přátelštější variantou. Modrá je kromě jistoty také barvou klidu a pohody: ta se doporučuje například tehdy, pokud míříte k soudu nebo pokud máte zásadní jednání ve firmě,“ vysvětluje stylistka.

Barevnější šatník? Jděte na něj pozvolna

Pokud máte šatník plný neutrálních barev a chtěli byste přidat barevnost, doporučuje se postupovat opravdu pozvolna. „Něčím se zvýraznit je pro ženu opravdu velký krok. Začněte proto drobnými věcmi, jako jsou doplňky, kabelky, náušnice, a pomalu je kombinujte. Pokud se rozjedete v obchodě a k milované béžové rovnou koupíte červené šaty, je velká pravděpodobnost, že vám zůstanou navždy ležet ve skříni,“ upozorňuje stylistka s tím, že je důležité, aby člověk zásadně nevystoupil ze své šatníkové komfortní zóny a zůstal s barvami, ve kterých se cítí dobře.

„Ty jsou tam pro něj a dotvářejí jeho osobnost. A pokud lahodí jeho obličeji, lichotí mu, pak vybral správně,“ dodala.

Jak vlastně zjistit, které odstíny barev nám sluší? Odborníci na barevnou typologii stále používají klasický model: jaro, léto, podzim, zima. Dva barevné typy jsou studené (léto a zima) a dva světlé (jaro a podzim).

„Pak ale samozřejmě můžeme drobečkovat dál: máme tři různé zimy, tři různá léta a tak dále. A záleží i na tom, jaké odstíny v dané barvě člověk snese – zda mu sedí výrazné odstíny, pastelové či tlumené,“ vysvětluje stylistka.

Hostem podcastu NA KAFI byla osobní stylistka Dagmar Červená
Hostem podcastu NA KAFI byla osobní stylistka Dagmar Červená
Hostem podcastu NA KAFI byla osobní stylistka Dagmar Červená
Hostem podcastu NA KAFI byla osobní stylistka Dagmar Červená
Hostem podcastu NA KAFI byla osobní stylistka Dagmar Červená
7 fotografií

Zlatá vs stříbrná

Ženám doporučuje nechat si barevnou typologii určit profesionálně, protože ne vše jde doma od zrcadla a je fajn znát barvy, které u nás umí udělat wow efekt či nás dokážou omladit o několik let.

Co však zvládneme doma od zrcadla (nejlépe na denním světle), je určení studeného či teplého typu. „V základu si můžeme určit, zda nám na špercích sedí víc zlatá nebo stříbrná barva. Pokud nám sluší víc zlatá, jsme teplý typ, pokud tíhneme ke stříbrné, volíme studené tóny barev, které nám budou lichotit a rozzáří nás. Ale pozor, pak je tam ještě win-win fáze, kdy nám sedí zlatá i stříbrná: jsme neutrál,“ přiblížila profesionálka.

Barevný typ nám zůstává celý život, ať už zestárneme, zešediví nám vlasy, zesvětlí kůže… Můžeme pak měnit odstíny barev, ale typově zůstáváme v teplé, studené nebo neutrální paletě.

Jakou barvu oblečení si zvolit (a určitě nevolit) na přijímací pohovor? Jak se popasovat s oblíbenou barvou, kterou chceme nosit, ale typově k nám nesedí? A které barvy nám prospějí, když ráno nestíháme make-up? Poslechněte si nejnovější díl podcastu NA KAFI.

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