Designérka tvoří ekoplavky z rybářských sítí. Nejsou jen na sezonu, míní

Pavlína Miklasová studovala pět let v ateliéru módní návrhářky Liběny Rochové a začínala s návrhářstvím obuvi, až poté se zaměřila na textil. Jak se dostala až k plavkám?

„Po nějaké době mě zaujal materiál plavkoviny, protože má hodně krásné barvy, je elastický, příjemný, v podstatě jako druhá kůže. Zajímala mne technologie výroby, protože šití plavek je relativně náročné. Navíc je to oděv, který je spojený s určitou činností, s plaváním, s létem a prázdninami, což je moje nejoblíbenější část roku,“ vysvětlila designérka s tím, že tato móda je spojena se samými pozitivy.

A že Česká republika nemá moře a léto dlouhé stejně tak jako zbylá tři roční období?

„Myslím si, že v posledních letech se to všechno mění. Čtyři roční období už se stírají a hodně lidí cestuje za mořem i během roku, protože potřebují načerpat energii i jindy než jen v létě. Je tu trend wellness, otužování, na které je také super mít plavky, pak je potřebujete na plovárny, do bazénu... i když nemáme v Česku vlastní moře, tak je tu plavání oblíbené a lidé ho hodně vyhledávají,“ míní majitelka značky Plove.

Plavky z koberců a sítí

Kromě klasické plavkoviny používá Pavlína k tvorbě svých kousků i econyl, který objevila v rámci rešerše při práci na svém projektu. Je to ekologický materiál, který vzniká recyklací syntetického odpadu, například ze starých rybářských sítí, kobercových podlah a podobných vláken či z plastového odpadu.

„Na první pohled není rozdíl mezi plavkovinou a econylem znát. Ale když si na něj sáhnete, cítíte, že je syntetičtější, že je plastovější, což je právě dobře, protože se v něm dá plavat opravdu dlouho, je hodně odolný a stálobarevný. Nevytahá se, nezpuchří, nikde se neodře,“ popisuje své dosavadní zkušenosti designérka.

Česká republika je malý rybníček, designérů je tu opravdu hodně, lidé tu mají ostré lokty a důležitým klíčem k úspěchu jsou peníze.

Trendy určují klienti

Designérka Pavlína Miklasová není trendsetterkou v tom smyslu, že by její tvorba podléhala tlaku módy, co se aktuálně v daný rok nosí. Stěžejní zpětnou vazbu jí dává komunita zákazníků, pro které tvoří.

„Chci vědět, co se jim líbí, co ne, co by potřebovali, zda jim výrobek vyhovuje. Než zadám výrobu ve velkém, potřebuji si být jistá, že vše je funkční a funguje, jak má. I o tom je udržitelnost,“ vysvětluje s tím, že její plavky nejsou kouskem na jednu sezonu, ale předpokládá se, že se zákazníkem zůstanou několik let.

Výrobní trendy jsou však pro ni velmi důležité. Každý rok proto přichází s novými barvami a každý rok si nechává posílat vzorník nových materiálů, které pak zkouší.

Nejoblíbenější barva zákaznic? V Plove je to královská modrá.