Strava, kterou si do těla posíláme, ovlivňuje nejen naši aktuální náladu, ale také energii, koncentraci a imunitu. Vše potřebné do ní ale běžně nedostaneme. Má smysl denně doplňovat proteiny? A proč by měly ženy do svých životů zařadit třeba kreatin, o kterém se dřív mluvilo jen v souvislosti se svalovci? „Pomůže s koncentrací i udržením svalové hmoty. Skvělé benefity má i pro seniory,“ míní známý výživový expert Miloslav Šindelář.

Tvář výživového specialisty Miloslava Šindeláře proslavila oblíbená televizní show Extrémní proměny, kde jako jeden z odborníků pomáhal lidem nemocným obezitou s hubnutím.

„Pro účastníky pořadu to byl pořádný šok, ale takto by měla každá obří životní změna probíhat, aby byla úspěšná: měli za sebou tým odborníků s možností konzultace a v zázemí veškerou multidisciplinární a komplexní péči,“ míní Miloslav Šindelář. Ale dodává, že toto doporučení není zcela přenositelné pro běžného člověka s nadváhou, který si přeje zredukovat pět až deset kilogramů do léta. V takovém případě mnohdy stačí nastolit a postupně zajet drobné, ale trvalé změny.

„Zavést třeba více zeleniny, tedy vlákniny, více bílkovin a tělo začne přirozeně hubnout. Nemusí to být o extrémech, kdy tělo radikálně zhubne, ale dobře funguje i postupné zavádění drobností,“ vysvětlil odborník s tím, že self monitoring ve formě diáře či fotografií hodně dobře funguje a pomáhá si předsevzetí udržet i v běžné realitě života, která nám občas hodí klacky pod nohy.

Pozor na metabolický chaos

Proč některá naše snažení nikam nevedou a my se pohybujeme v takzvaném metabolickém chaosu? Jde o velmi časté poruchy metabolismu, což je soubor několika příznaků: když máme v krvi zvýšené triglyceridy a naopak snížený HDL (tedy „hodný“ cholesterol), pokud máme vysoký obvod v pase či například porušenou hranici glykémie.

„Pokud má člověk porušené tři z těchto pěti faktorů, můžeme o něm mluvit jako o metabolicky nezdravém: má v těle metabolický chaos. Náš metabolismus nefunguje dobře. A to nám ostatně ukazují i statistiky, i u nás v Česku nás velmi negativně ovlivňuje obezitogenní prostředí a náš způsob života. Trpíme pak metabolickými poruchami a onemocněními typu cukrovka nebo obezita,“ dodává host podcastu NA KAFI.

Zdravým životním stylem a pravidelným pohybem přitom podle něj můžeme přebít genetické predispozice i životní prostředí, ve kterém žijeme.

V podcastu NA KAFI jsme s výživovým specialistou probrali i to, nakolik dokážeme svůj zdravý život zajistit přirozenou stravou a nakolik je potřeba sahat po doplňcích stravy a různých suplementech.

„Primární pro nás je, abychom makroživiny (cukry, tuky, bílkoviny) i mikroživiny (vitaminy a minerály) doplňovali přirozenou stravou v největší možné míře, ale někdy je to skutečně těžké. V naší pevné stravě se některé látky moc nevyskytují, nebo jsou dané potraviny pro nás hůře dostupné. Typickým příkladem českého jídelníčku jsou ryby, kterých máme nedostatek a chybí nám tak omega 3 mastné kyseliny,“ upozorňuje výživový specialista s tím, že tam má smysl pomoci si suplementací.

Zdůraznil však, že jak plyne z názvu „doplněk stravy“, tyto látky bychom měli jen doplňovat a neměli bychom svůj jídelníček stavět na prášcích a koktejlech a doufat, že když všechny potřebné látky dostaneme do těla tímto způsobem, bude vše v pořádku.

Chybějící látky ukáže krevní test

Výživový specialista v podcastu poradil nepodléhat reklamním vábničkám a radám na internetu, co vše je třeba do těla dostat. Pokud se nám lámou nehty, padají nám vlasy, cítíme se dlouhodobě unavení nebo jsme často nemocní, s největší pravděpodobností nám nějaké důležité látky v těle chybějí. Jak na tom jsme, ale nejpřesněji odhalí jen krevní test.

Miloslav Šindelář

  • vystudovaný nutriční terapeut
  • expert na výživu v pořadu Extrémní proměny
  • popularizátor výživy, správného hubnutí a zdravého suplementování
  • nezávislý konzultant značky OlaOla

„Bohužel neexistuje jeden univerzální test, který by nám to odhalil. Musíme sledovat, jak se cítíme, a pokusit se zapátrat po tom, čím je to způsobeno. Hodí se načíst si o výživě nějaké informace, poradit se s odborníkem a zajít si na krevní testy, které nám mnohé jasně ukážou,“ míní Miloslav Šindelář.

Čechům podle něj dlouhodobě chybí výše jmenované omega 3 mastné kyseliny, hořčík, vitamín D (obzvláště v zimním období a u starších lidí, kteří si jej nedokážou tolik vyrobit, přestože se hodně pohybují venku) a vitamín K. Ženy, které hodně sportují, navíc často trpí nedostatkem železa.

Kreatin do každé rodiny

Jak je to s dnes tolik diskutovaným kreatinem? Už není jen výsadou svalovců v posilovnách, ale pečlivě prostudovanou látkou, kterou doporučují i lidem, již necvičí.

Touha po dlouhověkosti je dnes fenomén. Existuje však vůbec recept, jak se dožít nejen delšího, ale zároveň hlavně kvalitního života? A které obyčejné věci mají ve skutečnosti největší dopad? O tom jsme mluvili s nutričním terapeutem MILOSLAVEM ŠINDELÁŘEM (32), jenž se tématu dlouhověkosti věnuje.
8 fotografií

„Kreatin není žádný steroid, je to tělu přirozená látka, kterou si denně vyrábíme a zároveň ji přijímáme v mase. V těle se nám potom mění na kreatin fosfát, což je v podstatě zásobní zdroj energie: získáváme z něj energii pro myšlení, pro svalovou činnost a pro další důležité procesy v našem těle. A my jej v přirozené stravě málo přijímáme, obzvláště lidé, kteří nejedí tolik masa,“ vysvětlil odborník, proč se kreatinu není třeba bát.

„I profesionální sportovní organizace a studie se shodují, že kreatin bude dobře fungovat i u běžné populace: ať už pro podporu síly, růst svalové hmoty, zásobu energie, či podporu mozkové činnosti... Zajímavým benefitem je vliv na kognitivní výkon: když spíte málo – máte spánkovou deprivaci, a pak si ráno dáte vyšší dávku kreatinu, dokáže kompenzovat energii a únavu,“ dodal.

Proč má kreatin velký význam pro seniory? Kolik bílkovin bychom měli dostat do těla? A jaký druh proteinu prospívá tělu nejvíce? Poslechněte si nejnovější díl podcastu NA KAFI s Miloslavem Šindelářem.

Podle Šindeláře není třeba jej cpát dětem a teenagerům, pokud se nejedná o výkonnostní sportovce a jeho suplementaci nedoporučí trenér, ale hodně benefitů může přinést dospělým ženám a seniorům. „Ukázalo se, že ženám pomáhá třeba s lepším zvládáním menstruačních bolestí a s některými příznaky menopauzy. Seniorům dokáže pomoci zbrzdit řídnutí a křehnutí kostí,“ uvedl v podcastu výživový expert.

