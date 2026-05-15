Autosedačky jako mezigenerační problém. Poutejte poctivě, bazarové neberte

Martina Procházková
Podcast
Elektrické koloběžky, ploužící se „smombies“, nejmenší v autosedačkách. Jak zvládáme bezpečí svých dětí v dnešních ulicích a autech? A jsme lepšími řidičkami než muži? „I nervózní máma s brečícím miminem v autě je podle statistik bezpečnějším řidičem než agresivnější muž. Ví, co riskuje,“ řekla v podcastu NA KAFI Markéta Novotná z Týmu silniční bezpečnosti.

Bezpečnost dětí je v dnešní době hodně diskutované téma. Přesto, například v případě autosedaček, také kontroverzní záležitost, která je viníkem častých mezigeneračních sporů. Hodně prarodičů totiž stále nechápe, proč je najednou potřeba taková „přehnaná“ práce s isofixem a pásy, když za jejich mládí se jezdilo nadivoko a všichni přežili bez úhony.

„To tenkrát my jsme jezdili v embéčku v deseti dětech, vzadu v kufru, vleže... a žili jsme... Super, pojďme si ale říct, jaká byla tenkrát hustota provozu a kolik rodin vlastnilo auto. Dnes jsme úplně jinde,“ vysvětlila v podcastu NA KAFI dopravní expertka Markéta Novotná z Týmu silniční bezpečnosti

Redaktorka Martina Procházková moderuje nový podcast Ony Dnes: Na Kafi

Téma autosedaček je ošemetné, protože někteří prarodiče nesou edukaci, poučování a příkazy od mladých nelibě. Jsou ale prarodiče, kteří mají chuť pomáhat a aktivně trávit čas se svými vnoučaty.

„Existuje i spousta prarodičů, kteří chtějí pomoci a hned kupují dítěti autosedačku, aniž by si ji vyzkoušelo. Ne každá sedačka ale dítěti padne: nemůžeme si vybrat sedačku podle akce nebo podle toho, co nám kde nějaký influencer doporučí. Prarodiče to myslí dobře, buďme vděční, ale konzultujme to,“ upozornila expertka s tím, že bazarové sedačky by měly být úplným tabu. I ty kvalitnější kusy totiž mají bez bourání životnost sedm až deset let, levnější značky to mají kolem pěti let.

„A to je důležité si říct, že i když nebude po nehodě, pokud je patnáct let stará, tak upevňovací systém či pásy už nemusí fungovat jak mají. A chcete to riskovat?“ nadhodila důležité téma k zamyšlení v podcastu NA KAFI.

Hostem podcastu NA KAFI byla expertka na bezpečnost v dopravě Markéta Novotná
Jak vybrat tu správnou

Jak tedy správně vybrat? Rozhodně je třeba autosedačku dítěti vyzkoušet. Dobrým pomocníkem pak jsou při výběru nezávislé testy, jako je DTest, ADAC, nebo švédský Test+.

„A myslete na to, že bezpečnost není jediným kritériem, které se hodnotí: jde i o materiál, látky, komfort dítěte. Tyto věci je dobré projít si osobně. Ideální je jít do specializované prodejny, kde si sedačku můžeme osahat, kde si ji dítě vyzkouší a kde si ji cvičně nainstalujete do auta. Pokud vám to nedovolí, brala bych nohy na ramena a šla do jiné prodejny,“ radí Markéta Novotná.

Dodala, že je stále hodně rodičů, kteří vozí své děti bez sedaček, ve stoje na místě spolujezdce opírající se o palubní desku nebo v pěti kusech na zadních sedadlech. Nejčastější argument takových řidičů? Vždyť je to kousek, máme to jen za rohem.

Markétina dopravní výchova

  • zážitková výchova pro školáky, dospělé i učitele
  • má vytvořit prostředí pro efektivní výchovu a vzdělávání dětí i dospělých v oblasti bezpečnosti silničního provozu
    • nabízí metodické semináře pro pedagogy MŠ a ZŠ, pracovní listy pro MŠ, ZŠ a SŠ – dopravní výchova v hodinách matematiky, českého jazyka, chemie, fyziky, apod.
    • ale také didaktické pomůcky – karetní i deskové hry, pexesa, časopisy, dopravní bingo, AZ kvíz, apod.

„Mám aktuální příběh kdy řidič na křižovatce nedal přednost a odhodil auto mé známé do protisměru. Stačil moment,“ upozornila Markéta Novotná s tím, že takový risk za lenost fakt nestojí.

Koloběžkář není chodec

Další denní téma rodičů? Jejich teenageři na elektrických koloběžkách: podle odbornice však děti do věku dvanácti až čtrnácti let na tyto koloběžky nepatří, byť se jedná o slabší stroje s omezenou maximální rychlostí do 25 kilometrů v hodině.

„Nemuseli projít dopravní výchovou nebo průkazem cyklisty, nemají osvojená pravidla silničního provozu a nyní stojí na nestabilním elektrickém stroji, na kterém bez jakékoli námahy mohou rychle dosáhnout relativně vysoké rychlosti. Mohou být nestabilní, nepředvídatelní, pohybují se v silničním provozu nebo poblíž chodců na chodníku,“ vysvětlila.

Dodala, že experti na bezpečnost nejsou odpůrci koloběžek, ale zastávají názor, že na takový stroj je potřeba uživatele edukovat. Minimálně v tom, že na elektrickou koloběžku vždycky patří helma a měla by být povinná, protože často dochází k pádům i k samonehodám. Jak ale o pravidlech mluvit s teenagery, kde striktní příkazy a zákazy neplatí?

„Pro nás je důležité pracovat s rodiči, protože tam je ten základní stavební kámen. Cílíme na odpovědnost rodičů za své děti, ale zároveň aby i teenageři byli zodpovědní. Aby si uvědomili, co to pro ně bude znamenat, až způsobí nehodu, nebo se stanou jejími účastníky. Jaké to bude, když budou tři týdny ležet v nemocnici a vyřadí je to z jejich kolektivu, jaké to může mít finanční dopady na něj i na rodinu a podobně.“

Přibývá nehod se „smombies“

Sluchátka, smartphony a chodící zombies. V posledních letech přibývá nehod právě kvůli tomu, že děti nevidí, neslyší, jsou odpojení od reality a silničního provozu. Stávají se takovými smartphone zombies.

„V tu chvíli nejde jen o to, že bychom si tím telefonem upírali zrak z vozovky a ulice, ale tím, že když máme sluchátka, snižujeme i svou kognitivní pozornost a neuvědomíme si, že rázem vstoupíme do vozovky. Děje se to ve větších městech, děje se to v ranních hodinách po cestě do školy, nebo v odpoledních hodinách po cestě na kroužky,“ popsala rostoucí počet nehod Markéta Novotná s tím, že je opět na rodičích, aby nastavili s dětmi pravidla. Nebo minimálně zvýšili propustnost sluchátek.

Platí ještě, že místo spolujezdce, je sedadlo smrti? Kdy se ostrá pastelka mění ve smrtící šíp? A kolik času máme na zastavení a záchranu potomka, když se nám v autě začne dusit kukuřičnou křupkou? Poslechněte si nejnovější díl podcastu NA KAFI.

