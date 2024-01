Třetí nejhorší. Češi se zabíjejí přejídáním, solí, cukrem či alkoholem

Po více než týdnu přejídání, ochutnávání, gurmánského kolotoče a alkoholového rozradostňování na konci loňského roku skočila řada Čechů a Češek rovnýma nohama do lednového dietního plánu, posilování a hubnutí.

Zaručené diety se na nás valí ze všech stran. Co na tom, že jedna si protiřečí s druhou. Je dobré škrtnout sacharidy a dát se do proteinů? Zaměřit se čistě na lokální potraviny? Pustit se do půstu, naučit se jíst přerušovaně nebo nahradit maso alternativami? A o kolik víc si z našich peněženek vytáhne zdravý životní styl?

PODCAST NA KAFI Ženský svět do uší. Empaticky, něžně i vtipně. Podcasty NA KAFI najdete na iDNES.cz, ale i na platformách, jako je Spotify, Apple nebo Google. Ať se vám dobře poslouchá...

„Zdravý život není drahý. Znamená to jíst méně, méně sladit, méně solit, kupovat méně slazených potravin, víc se hýbat. To ale můžeme i jen chůzí venku, to nic nestojí. Dá se chodit do schodů… Těch možností, které nic nestojí, je řada,“ poradila lékařka a vedoucí Centra podpory veřejného zdraví Marie Nejedlá, která přijala pozvání do nejnovějšího dílu podcastu NA KAFI.

Dodala, že bio potraviny nejsou nutnou podmínkou ke zdravému stravování a jde to i bez nich. „U ovoce a zeleniny stále platí zásada, že člověk by měl za den sníst tři porce zeleniny a dvě porce ovoce, přičemž porce znamená velikost pěsti,“ připomněla jednoduchou a dnes už opomíjenou zásadu s tím, že je fajn, když si dopřejeme všechny barvy duhy.

Dvě deci pro zdraví? Nesmysl

Marie Nejedlá se věnuje prevenci nemocí a podpoře zdravého životního stylu a mimo jiné doporučuje všem ze svého života vyškrtnout alkohol. Úplně.

„Alkohol je karcinogen první třídy. Konzumace alkoholu je přitom u nás společenskou normou. Kamkoli přijdete, nabízí se alkohol, a pokud člověk odmítne, vzbuzuje nedůvěru a otázky, proč se tak děje, jestli je nemocný nebo jestli je žena těhotná. Připadá to tomu hostiteli jako něco nenormálního, možná se tím cítí dotčen,“ upozornila odbornice.

Oblíbený zvyk, že jedno pivo či dvě deci vína jsou pro zdraví, je podle lékařky nesmysl. „Takové množství alkoholu se řadí mezi nízkorizikové množství, tedy že by to nemělo způsobit zdravotní komplikace. Neznamená to, že je zdravé nebo že nic nezpůsobí, ale že by nemělo,“ zdůraznila s tím, že nízkorizikové je takové množství při konzumaci pětkrát týdně, ne každý den.

Kolik by měl člověk za den vstřebat cukru? Maximálně množství odpovídající šesti kostkám, což většina lidí zdaleka překračuje. Děti už ve školkách nosí kamarádům bonbony, každé narozeniny se slaví cukrem. „Chuť na sladké je v nás geneticky zakódovaná, je přirozená, ale nikdy v historii vývoje lidstva nebyl takový nadbytek cukru, jako je teď, takže se mu musíme vědomě vyhýbat,“ míní Marie Nejedlá.

Podobně je to se solí, které bychom měli přijmout maximálně šest gramů denně. Češi doporučené množství mnohonásobně překračují, ale není to kvůli dosolování – problémem jsou potraviny, do nichž se sůl přidává během výrobního procesu a které bezelstně přijímáme. Řadí se sem i sladké pečivo, těsta či cornflakes.

Jediným potravinovým doplňkem, který Češi skutečně potřebují dodat zvenčí, je jód. „V naší geografické poloze je ho nedostatek a zvlášť těhotné a kojící ženy mají mnohem větší potřebu. Naproti tomu běžnému člověku by měl stačit denní přísun obsažený v soli,“ dodala lékařka.

Co všechno můžeme ovlivnit tím, co posíláme do těla? Jaké potraviny ovlivňují náš věk dožití? A kdo ve zdravém stravování a životním stylu hřeší víc: muži, nebo ženy? Poslechněte si nejnovější díl podcastu NA KAFI.