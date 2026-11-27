Dá se říct, že někdo má na jazyky geny a jiný se je zaboha nenaučí? Podle Václava Bolecha ne: cizí jazyky zvládneme všichni. Jde jen o to najít správný přístup.
„Věřím, že každý, když se bude trošku snažit, bude to skutečně chtít a bude tu věc milovat, tak se posune a jazyk se naučí – neexistuje nic jako omezená kapacita v hlavě, kam už se dál nic nevejde, která by nás nepustila dál,“ dodává Václav, který jazyky učí už víc než dvacet let a který založil nakladatelství Hablamos, jež dodává jazykové hry do firem a škol po celém Česku.
Ženský svět do uší
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Španělština jej pohltila už v patnácti, kdy jej rodiče vyslali do Španělska a doslova jej tím hodili do vody, aby se naučil plavat.
„Nerozuměl jsem ničemu, neuměl jsem ani pořádně anglicky a byl jsem v podstatě malý kluk, což bylo šílené,“ vzpomíná se smíchem Václav na začátky. Nicméně experiment vyšel: jazyk jej pohltil natolik, že mu v podstatě určil budoucnost a je intenzivní součástí jeho života dodnes.
Co v nás dokáže probudit další jazyk? Ve Václavovi se objevila další osobnost.
„Je to neuvěřitelné, ale spousta mých kamarádů tady v Česku sleduje, že když mluvím s někým v jiném jazyce, nastoupí jiná osobnost. Další jazyk podle mě není jen o tom, že se naučíte slovíčka. Je to o tom, že se naučíte novou strukturu, nové přemýšlení. Když bych chtěl být melancholický, tak to mohu být v angličtině, v češtině, ale ve španělštině to nedokážu: tento jazyk mi vlastně tu možnost ani nenabízí, v něm jsem jen veselý,“ popisuje Václav Bolech.
Hry umí přeskočit blok a zastavení v učení
Každý jazyk se potýká s mýty, kvůli kterým se s ním odmítáme popasovat a kvůli kterým jej často předčasně vzdáme. O francouzštině se říká, že je velmi těžká, protože v hovoru ani nerozeznáte jednotlivá slova. Angličtina má příliš mnoho verzí a slangových výrazů, španělština zase příliš časů...
„Každý takový blok může učení se cizí řeči zastavit. Lektor proto musí být taky trochu psycholog a hledat, kde vězí problém, jak s klientem tento blok rozbije nebo odstraní. Jinak se nepohnou,“ vysvětluje Václav Bolech NA KAFI.
Byl to vlastně jeden z podnětů, proč vznikly jeho jazykové hry, které dnes fungují ve školách, v jazykovkách i ve firmách, kde probíhají kurzy cizích jazyků.
Václav Bolech (38)
„Vždycky jsem byl trochu rebel a jazykovky mě za to nesnášely. Standardní stereotypní proces, kdy se jede striktně podle učebnice, jsem bojkotoval, a vždycky jsem si trochu dělal, co jsem chtěl. Ale díky tomu jsem skutečně objevil to, co ty lidi baví. A když je to baví, tak je to posouvá. A když je to posouvá, mají radost,“ vysvětluje.
Fyzické produkty, jako je jazyková deskovka, pexeso nebo třeba domino, spatřily světlo světa během covidu, kdy bylo potřeba lidi za obrazovkami trochu rozptýlit a znovu v nich najít radost z řeči. „Lidi z jazykovek najednou zmizeli a lektoři hledali, jak se uživit. Já k lidem domů nemohl, tak jsem jim chtěl něco vyrobit, aby mohli dál dělat to, co je bavilo, co začali se mnou, aby nezhasla ta jiskra,“ dodává.
Jeho jazykové hry jsou určeny primárně pro dospělé studenty, ale zahrát si je zvládne každý, kdo umí číst. Mají různé obtížnosti a výuku doplní už od začátečnické úrovně.
Jak se mění studenti jazyků?
Za dvacet let, co Václav jazyky učí, se studenti cizí řeči hodně proměnili. Mnohem víc než dříve vědí, co chtějí a za jakým účelem se jazyk učí.
„Dřívější studenti se zkrátka učili starou formou naučenou ze škol: stránka 52 a jedem. Dnes studují lidé jazyk třeba proto, že si ve Španělsku koupili dům, protože chtějí jezdit za dcerou, protože chtějí jezdit do ciziny nakupovat a objednávat si v restauracích. Požadavky se mění na konkrétnější, nelpí se tolik na klasické gramatice, více se konverzuje,“ popisuje lektor a dodává, že lidé už zjistili, že když v dané zemi mluví jejich jazykem, byť špatně, nebo s chybou, tak se na ně místní usmívají, jsou vřelejší, otevřou se jim.
Ke kterým cizím jazykům mají Češi nejlepší vlohy? Jak moc se liší evropská španělština od té latinskoamerické? A proč AI nejspíš nikdy nenahradí živého lektora? Poslechněte si nejnovější díl podcastu NA KAFI.
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