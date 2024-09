Žádné zhubnutí není trvalé, lékař však pomůže hubnout komplexně

Hostem podcastu NA KAFI byla specialistka na diabetologii, endokrinologii a obezitologii Klaudia Hálová Karoliová, probraly jsme spolu nekonečné trápení Čechů s kily navíc, hubnutí pod lékařským dohledem i chirurgické zákroky, ke kterým se v některých případech sahá.

„Těch momentů, kdy je třeba vyhledat lékaře, je několik. Určitě je to tehdy, kdy se v souvislosti s obezitou vyvine u člověka nějaký zdravotní problém, jako je vyšší krevní tlak, vyšší krevní tuky či cukrovka, toto už je potřeba řešit. Stejně tak je třeba zpozornět, když nás začnou bolet klouby, které jsou nadměrně zatěžované, nebo kdy dojde k velké změně hmotnosti: ať už je to přibírání, nebo hubnutí,“ uvedla obezitoložka.

„Nesmíme zapomenout ani na psychické potíže. Pokud si s hubnutím nevím rady, trpím nadměrným přejídáním, emočním jedením, mám poruchu příjmu potravy a jsem schopná nejíst týden a pak to dohánět,“ upozornila lékařka.

Za mikrofonem podcastu NA KAFI připomněla, že spousta pacientů bere nadváhu či obezitu jako osobní selhání a stydí se za ni, proto pomoc odborníka nevyhledá.

„Zkuste to ale vzít jako parametr. Hmotnost je jen číslo, které se dá ovlivnit, toto není selhání člověka: na tomto bych začala pracovat. Svěřte se jednomu blízkému člověku, anebo nám, od toho tu všichni obezitologové, nutriční terapeuti a psychologové jsou,“ dodává s tím, že nejjednodušší cesta je přes praktického lékaře, který často zná rodinnou anamnézu, dokáže vidět předpoklady do budoucna a je schopen zařídit všechna laboratorní vyšetření, která obezitologům ušetří práci a urychlí začátek k lehčímu tělu.

Sinusoida hubnutí škodí tělu i úspěchu

Proč někomu hubnutí jde jako po másle, a jinému nejde shodit ani gram?

„Každý jsme jiní, navíc mnozí často přestřelí start, nastaví si nereálné cíle a velmi rychle selhávají a dostanou se do začarovaného kruhu. Pokud toto nastane, další a další hubnutí je o to těžší. V těle nám dochází k hormonálním disbalancím, kdy některé hormony stimulujeme hladověním a jiné přejídáním. Když takové informace tělu posíláme, ono si to pamatuje a jakýkoli zásah do režimu je pak složitější,“ dodává.

MUDr. Klaudia Hálová Karoliová Specialistka na diabetologii, endokrinologii a obezitologii v Petra Clinic.

Je atestovanou lékařkou v oboru interna, diabetologie a endokrinologie.

Dlouhodobě se také věnuje prevenci, diagnostice a komplexní léčbě obezity jako hlavní součásti metabolického syndromu, který se podílí na zvýšení kardiovaskulárního rizika a zkracování našich životů.

Pokud začínáte s hubnutím, pozorujte svou váhu maximálně jednou týdně, změny zavádějte postupně a nechte hlavě čas, aby si na změnu zvykla.

„Tři čtyři týdny už by měly změnu ukázat. Po měsíci bychom měli zrekapitulovat snažení: pokud to někam vede, zaznamenáme změnu, motivuje nás to a můžeme něco přidat. Pokud člověk za měsíc nezhubne ani kilo, je něco špatně a je potřeba ty parametry přenastavit,“ míní Klaudia Hálová Karoliová. K fixaci všech zvyků stačí půl roku.

Nejtěžší případy na bariatrii

Nejzávažnější obezita třetího stupně, nebo obezita doprovázená zdravotními problémy či se zvýšeným zdravotním rizikem už je předpokladem k bariatrické chirurgii, jako je třeba podvázání či plikace žaludku.

„Jeden typ bariatrické chirurgie vnímáme jako metabolický a u pacientů s cukrovkou je velmi užitečný,“ vysvětlila lékařka s tím, že zákroku předchází testy a relativně dlouhé a komplexní předoperační vyšetření vhodného pacienta, včetně posezení s psychologem, které ukáže, zda je schopný dodržet i po operaci režimová opatření a zákrok tak po nějaké době opět „nepřejí“.