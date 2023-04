NA KAFI: Vagína vám po růžích prostě vonět nemá, vzkázala gynekoložka

Kamila Žižková je mladá gynekoložka s vtipným profilem na Instagramu. Pracuje na gynekologicko-porodnickém oddělení chomutovské nemocnice a se svými kolegy občas natočí nějakou vtipnou scénku, kterou pustí do světa. Do toho objíždí přednášky se studenty. Tím vším vyvrací mýty, kterými jsme v oblasti intimních partií a rozmnožování doslova zahlcení.

Proč se vlastně rozhodla pustit se do osvěty na sociálních sítích? „Byla jsem na mateřské a moc jsem se těšila do práce. Projížděla jsem Instagram a zjistila jsem, že v Čechách chybí úspěšný a vtipný edukační profil zaměřený na ženské zdraví. Chtěla jsem vytvořit něco, co osloví ženu v každém věku. Něco, čemu by skutečně každý rozuměl, ale přesto se z toho něco naučil,“ vysvětluje v podcastu Na Kafi s tím, že nechce do lidí nahrnout kupu informací, ale bude šťastná, když si z každého příspěvku každý alespoň jednu informaci odnese.

Kamile denně přichází dotazy na sexuální či gynekologické téma, ale i žádosti o radu ke konkrétnímu zdravotnímu problému či stavu.

„Musela jsem do profilu uvést, že nejsem žádná poradna,“ usmívá se sympatická gynekoložka s tím, že ženy se pod rouškou anonymního internetového prostředí nezdráhají sdílet a posílat ani své vlastní lékařské zprávy s žádostí o druhý názor.

„Informací je málo a jdou pozdě“

V podcastu Na Kafi jsme probraly sexuální výchovu mladých lidí. S dětmi podle Kamily Žižkové nevedeme rozpravy na sexuální téma dostatečně zavčasu, snad že si nechceme připustit, že už je to třeba.

„Ve školách se sexuální výchovou začíná pořádně až kolem třináctého čtrnáctého roku věku, ale dívky začínají menstruovat mnohem dříve. Měly by mimo jiné vědět, že přestože jsou stále holčičky, jejich tělo už je připraveno na mateřství, že se dá otěhotnět už při prvním pohlavním styku a že se mohou nakazit,“ poznamenala v podcastu gynekoložka a dodává, že mnohem dříve se děti se sexuální tématikou setkávají ve škole. Ať už to probírají se spolužáky, nebo něco odposlechnou od starších žáků.

Během natáčení podcastu jsme narazily i na nedostatečné sexuální povědomí u dětí a na rigidní formu informací, jakou jsou teenagerům podávány. „V první linii sexuální výchovy by každopádně měla být škola a tady si myslím, že je velká chyba, protože naše sexuální výchova je zastaralá, nebo rozhodně není podaná tak, aby mladé lidi zaujala,“ míní s tím, že zoufale chybí obrázky a že je důležité vypíchnout informace, které v daném věku oceníte, jen to v daném věku ještě nevíte.

Jak moc ovlivňuje porno sexuální výchovu mladých lidí? Jaké mýty je ovlivňují? Můžeme správnou životosprávou ovlivnit nález rakoviny děložního čípku?

A ovlivňují nás nějaké gynekologické trendy? „Myslím si, že nyní je trend extrémní čistoty, spíše se setkávám s přehnanou péčí o intimní partie než s nedostatečnou. Nedávno mě zvedl ze židle titulek článku: Co dělat, aby naše vagína voněla po růžích? No nic nedělat, vagína nemá vonět po růžích, kdyby mi voněla po růžích, tak je asi něco špatně, to prostředí je kyselé,“ rozhorlila se odbornice. Poslechněte si nejnovější díl podcastu Na Kafi s Kamilou Žižkovou.