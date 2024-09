Sex jako byznys. Samoživitelky tak řeší finanční trable, míní preventistka

Už více než třicet let pomáhá nezisková organizace Rozkoš bez rizika lidem poskytujícím sexuální a erotické služby. Jak se sexuální byznys změnil od divokých devadesátek až do dnešní doby? „Především se přesunul z ulic a nočních klubů do privátů. A přišlo online prostředí,“ řekla v podcastu NA KAFI vedoucí sociálně zdravotních služeb organizace Rozkoš bez rizika Jana Kočová.