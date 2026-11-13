Markéta Grygarová na sociálních sítích dokazuje, že genealogie není jen nudná věda studující dějiny rodů, ale že v sobě skrývá hodně zábavných momentů a může mít grády. Na Instagramu si zakládá sbírky zábavných inzerátů k seznámení, zajímavých povolání nebo třeba sprostých příjmení.
Ženský svět do uší
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„Ta dříve neznamenala to, co znamenají teď. Například jedno ze slov, které dnes používáme k označení specifické činnosti, znamenalo zkrátka jen ‚rychle se pohybovat‘. Spoustu takových příjmení si ale už tehdy nechali lidé měnit: například si z něj vyškrtli jen R a používají ‚Medáček‘,“ vysvětlila v podcastu NA KAFI Markéta Grygarová.
Jak se pak v matrikách hledají takoví lidé? „To je začátek 20. století, takže mi to nevadí a v hledání to problém nedělá. A většina lidí o změně ví a upozorní mě na to, že se jmenovali jinak,“ dodává.
Markéta se do genealogie pustila už před patnácti lety. „Byla to vlastní touha poznat moje předky a najít místo, odkud pocházíme, najít grunt nebo chalupu, odkud byli, zajít se tam podívat a říct si: ‚Aha, tak tady žili, tady chodili, tady křtili děti,‘“ vypráví s tím, že zkoušela pátrat v matričních knihách.
Dnes už sestavuje rodokmeny na zakázku a lidem píše poutavé rodinné kroniky s příběhy, fotkami a vzpomínkami. Jak už to bývá, sama zatím rodinnou historii zpracovanou nemá.
„Závidím svým klientům, že mají takovou kroniku, protože já ji doteď nemám a třeba moje babička by ji chtěla. Říkala jsem si, že na toto si udělám čas v důchodu. Ale máme to ve všech větvích tak složité, že se nedokážeme dopátrat. V jedné větvi máme pastýře Kašpara Baráka narozeného 1780, ale nevíme, kde se narodil. A přece já na své kronice neskončím v roce 1780,“ směje se Markéta Grygarová.
Každý by chtěl modrou krev
A jaké jsou nejčastější požadavky lidí, kteří se chtějí dopátrat rodinné historie? „Jsou to rodokmeny, většinou chce každý krásný symetrický strom rodiny na zdi. Vypadá to krásně na oko, ale pak už si k němu nic nepamatuje – má tam jen jména, data narození a úmrtí adresu. Oproti tomu kronika nese rodinné příběhy, které si už zapamatují a které pak mohou vyprávět na rodinných setkáních. Samozřejmě, že muži si nejčastěji zapamatují toho, kdo měl nejvíc manželek a nejvíc dětí a že ještě v šedesáti měl posledního potomka,“ prozradila genealožka.
Občas se při své práci potkává se zajímavými požadavky. Tak například každý desátý klient přijde s tím, že má modrou krev. „Málokdo to řekne napřímo, většinou začne s tím: ‚Víte, u nás v rodině se něco traduje…‘ a přichází přesvědčení o tom, že mají urozené předky. To je taková klasika, ale ještě jsem to nikdy nikomu nepotvrdila. Píšu jim: ‚Hele, je tam rolník, bohužel tady to nevyšlo.‘ Je mi velmi líto, bohužel…“ vypráví.
Vyvstal i požadavek sestavit rodokmen až do roku nula, kde by rodinný strom začínal Adamem a Evou. „Tak to samozřejmě nelze,“ směje se Markéta Grygarová s tím, že matriční knihy se vedou od roku 1650, takže když se povede do tohoto období, je to úspěch.
Kdo si nejčastěji žádá o rodokmen? Jak dlouho trvá vyhledat informace a sestavit rodinnou historii? A dá se sestavit spolehlivý rodokmen prostřednictvím umělé inteligence? Poslechněte si nejnovější díl podcastu NA KAFI s genealožkou Markétou Grygarovou.