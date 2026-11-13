Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Každý desátý člověk v Česku věří, že má modrou krev, míní genealožka

Martina Procházková
Podcast
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Nudné tabulky a prach starých matrik? Genealogie rozhodně nemusí být unylá záležitost. Pátrání po rodinných kořenech totiž často zpestří řada zajímavých příběhů. „Člověk musí být na začátku hodně trpělivý, spousta lidí to vzdá příliš brzo. Ale vypátrat rodinná tajemství lze až do roku 1650,“ popsala v podcastu NA KAFI genealožka Markéta Grygarová.

Markéta Grygarová na sociálních sítích dokazuje, že genealogie není jen nudná věda studující dějiny rodů, ale že v sobě skrývá hodně zábavných momentů a může mít grády. Na Instagramu si zakládá sbírky zábavných inzerátů k seznámení, zajímavých povolání nebo třeba sprostých příjmení.

Ženský svět do uší

Podcasty NA KAFI najdete na iDNES.cz, ale i na platformách, jako je Spotify, Apple nebo Google. Ať se vám dobře poslouchá…

Redaktorka Martina Procházková moderuje nový podcast Ony Dnes: Na Kafi

„Ta dříve neznamenala to, co znamenají teď. Například jedno ze slov, které dnes používáme k označení specifické činnosti, znamenalo zkrátka jen ‚rychle se pohybovat‘. Spoustu takových příjmení si ale už tehdy nechali lidé měnit: například si z něj vyškrtli jen R a používají ‚Medáček‘,“ vysvětlila v podcastu NA KAFI Markéta Grygarová.

Jak se pak v matrikách hledají takoví lidé? „To je začátek 20. století, takže mi to nevadí a v hledání to problém nedělá. A většina lidí o změně ví a upozorní mě na to, že se jmenovali jinak,“ dodává.

Markéta se do genealogie pustila už před patnácti lety. „Byla to vlastní touha poznat moje předky a najít místo, odkud pocházíme, najít grunt nebo chalupu, odkud byli, zajít se tam podívat a říct si: ‚Aha, tak tady žili, tady chodili, tady křtili děti,‘“ vypráví s tím, že zkoušela pátrat v matričních knihách.

Dnes už sestavuje rodokmeny na zakázku a lidem píše poutavé rodinné kroniky s příběhy, fotkami a vzpomínkami. Jak už to bývá, sama zatím rodinnou historii zpracovanou nemá.

„Závidím svým klientům, že mají takovou kroniku, protože já ji doteď nemám a třeba moje babička by ji chtěla. Říkala jsem si, že na toto si udělám čas v důchodu. Ale máme to ve všech větvích tak složité, že se nedokážeme dopátrat. V jedné větvi máme pastýře Kašpara Baráka narozeného 1780, ale nevíme, kde se narodil. A přece já na své kronice neskončím v roce 1780,“ směje se Markéta Grygarová.

Genealožka Markéta Grygarová
Hostem podcastu NA KAFI byla genealožka Markéta Grygarová
Ilustrační snímek
Hostem podcastu NA KAFI byla genealožka Markéta Grygarová
7 fotografií

Každý by chtěl modrou krev

A jaké jsou nejčastější požadavky lidí, kteří se chtějí dopátrat rodinné historie? „Jsou to rodokmeny, většinou chce každý krásný symetrický strom rodiny na zdi. Vypadá to krásně na oko, ale pak už si k němu nic nepamatuje – má tam jen jména, data narození a úmrtí adresu. Oproti tomu kronika nese rodinné příběhy, které si už zapamatují a které pak mohou vyprávět na rodinných setkáních. Samozřejmě, že muži si nejčastěji zapamatují toho, kdo měl nejvíc manželek a nejvíc dětí a že ještě v šedesáti měl posledního potomka,“ prozradila genealožka.

Hostem podcastu NA KAFI byla genealožka Markéta Grygarová

Občas se při své práci potkává se zajímavými požadavky. Tak například každý desátý klient přijde s tím, že má modrou krev. „Málokdo to řekne napřímo, většinou začne s tím: ‚Víte, u nás v rodině se něco traduje…‘ a přichází přesvědčení o tom, že mají urozené předky. To je taková klasika, ale ještě jsem to nikdy nikomu nepotvrdila. Píšu jim: ‚Hele, je tam rolník, bohužel tady to nevyšlo.‘ Je mi velmi líto, bohužel…“ vypráví.

Vyvstal i požadavek sestavit rodokmen až do roku nula, kde by rodinný strom začínal Adamem a Evou. „Tak to samozřejmě nelze,“ směje se Markéta Grygarová s tím, že matriční knihy se vedou od roku 1650, takže když se povede do tohoto období, je to úspěch.

Kdo si nejčastěji žádá o rodokmen? Jak dlouho trvá vyhledat informace a sestavit rodinnou historii? A dá se sestavit spolehlivý rodokmen prostřednictvím umělé inteligence? Poslechněte si nejnovější díl podcastu NA KAFI s genealožkou Markétou Grygarovou.

Zkoušeli jste si sestavit rodokmen?

celkem hlasů: 3
Vstoupit do diskuse
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

Zná je celý svět, ale pod jiným jménem. Jak se slavné hvězdy jmenují doopravdy

Slavní, kteří si pozměnili jméno.

Léta je známe pod jedním jménem a mnohdy by málokoho nepadlo, že se některé slavné osobnosti ve skutečnosti jmenují úplně jinak. Hvězdy se ke změně rozhodly především kvůli kariéře a nutno uznat, že...

Sexy, průsvitné, oblečené obráceně. Šaty Jane Birkinové se zapsaly do dějin

Na první pohled něžný, téměř éterický model Jane Birkinové odhaloval trochu...

Šedesátky byly v módě dobou divokou a revoluční. S nástupem minisukní začaly ženy dávat své křivky nebývale na odiv. Hluboký dekolt byl však stále do velké míry tabu. Proto háčkované šaty herečky...

Fronty, pojízdné prodejny i košíky na ulici. Jak jsme nakupovali za socialismu

Fronta před jednou z pražských prodejen na Jungmannově náměstí po snížení cen...

Dnes jsme zvyklí párkrát ťuknout na displej telefonu a máme nakoupeno. V minulosti ovšem cesta za zbožím probíhala mnohem složitěji. Za socialismu jsme si postáli ve frontách, aniž bychom měli...

Kdo je teď nejvíc sexy a v kurzu? Tyto celebrity pobláznily svět

Slavní, o kterých se mluví.

O kom si lidé šuškají? Podívejte se do naší galerie, které hvězdy nyní nedají lidem spát. Ať už díky hereckým výkonům, velkorysosti nebo otevřenosti. Užívají si svůj moment, kdy jsou na výslunní....

Nová éra pánské módy. Alexander Skarsgard je sexy, i když nosí flitry a sukně

Na premiéře filmu Pillion v Berlíně zašel ještě o kousek dál (je-li to vůbec...

Minulý rok jsme Alexandra Skarsgarda viděli na filmovém festivalu v Karlových Varech. Tehdy měl na sobě slušivý, ale poněkud fádní smoking. Dnes už by se nejspíš oblékl jinak, zajímavěji. Během...

Vyjděte s kůží na trh. Nadčasový a elegantní materiál se neomrzí

Pokud nepatříte mezi milovnice sukní, přesto dáváte ráda svou ženskost na odiv,...

Kůže ve své přírodní i syntetické podobě je pro nadcházející nevlídné období jako stvořená. Navíc jí extrémně sluší čokoládově hnědá barva, která je v aktuální sezóně žhavým trendem. Pozvěte si ji do...

13. listopadu 2026

Co o zdraví prozradí nehty? 12 změn, před kterými varují dermatologové

Ilustrační fotografie

Tmavý pruh, drobné důlky, žluté zbarvení nebo nezvykle zakřivené nehty. Některé změny jsou neškodné, jiné mohou upozornit na kožní onemocnění, nedostatek železa, ale také rakovinu. Kterých dvanácti...

13. listopadu 2026

Každý desátý člověk v Česku věří, že má modrou krev, míní genealožka

Genealožka Markéta Grygarová

Nudné tabulky a prach starých matrik? Genealogie rozhodně nemusí být unylá záležitost. Pátrání po rodinných kořenech totiž často zpestří řada zajímavých příběhů. „Člověk musí být na začátku hodně...

13. listopadu 2026

KVÍZ: Černá kočka i pátek třináctého. Otestujte se v kvízu, jak umíte vzdorovat smůle

Ilustrační snímek

Pátek třináctého nám nahání husí kůži už po generace, ale co když je ve světě všechno úplně jinak? Proč Italové blednou při pohledu na sedmnáctku a co znamená, když potkáte dvě jeptišky? Otestujte se...

vydáno 13. listopadu 2026

Tancem muži dříve upevňovali své postavení ve vsi. Ukazovali kuráž, líčí etnoložka

Premium
Daniela Stavělová (72) přes 30 let působí v Etnologickém ústavu Akademie věd.

Lidový tanec nebyl jen náhodnou směsicí kroků padnoucích do rytmu. „Na parketu se mladí lidé učili, jak si ve vztahu správně dělit role a vyvažovat energii. Muži si díky němu upevňovali i své...

12. listopadu 2026

Vosí pas a křivky, které berou dech. Sexy modelka pobláznila miliony fanoušků

Kráska na svém vzhledu buduje celou svou slávu.

Jailyne Ojeda Ochoa je americká modelka, podnikatelka, televizní osobnost a influencerka mexického původu. Proslavila se především svými výraznými křivkami, propagací fitness a životního stylu na...

12. listopadu 2026  8:38

Proč máme neustále chuť na sladké? Čtyři důvody, které vás možná překvapí

Ilustrační fotografie

Dortík, čokoláda, bonbony nebo zmrzlina. Chuť na sladké nás někdy přepadne tak silně, že jí jen těžko odoláváme. Ne vždy je ale za touhou po cukru obyčejná mlsnost. Někdy ji vyvolává stres, únava,...

12. listopadu 2026

Nová éra pánské módy. Alexander Skarsgard je sexy, i když nosí flitry a sukně

Na premiéře filmu Pillion v Berlíně zašel ještě o kousek dál (je-li to vůbec...

Minulý rok jsme Alexandra Skarsgarda viděli na filmovém festivalu v Karlových Varech. Tehdy měl na sobě slušivý, ale poněkud fádní smoking. Dnes už by se nejspíš oblékl jinak, zajímavěji. Během...

12. listopadu 2026

Fronty, pojízdné prodejny i košíky na ulici. Jak jsme nakupovali za socialismu

Fronta před jednou z pražských prodejen na Jungmannově náměstí po snížení cen...

Dnes jsme zvyklí párkrát ťuknout na displej telefonu a máme nakoupeno. V minulosti ovšem cesta za zbožím probíhala mnohem složitěji. Za socialismu jsme si postáli ve frontách, aniž bychom měli...

12. listopadu 2026

Některé dívky by obětovaly čtvrtinu své inteligence za krásu, říká šéf kosmetické firmy

Premium
Jano Hlaváč vystudoval mezinárodní obchod na Vysoké škole ekonomické a v...

Jen jedna z padesáti žen se považuje za krásnou. A čtvrtina dívek by dokonce obětovala rok svého života za ideální vzhled. Takové jsou výsledky průzkumu společnosti Dove. „Zahájili jsme kampaň, v níž...

11. listopadu 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Čím uhranula Ameriku? Módní styl slovenské zpěvačky Adély je nepřehlédnutelný

Esprit
Adela vystupuje na pódiu Gallery Stage na festivalu v Readingu, 2026

Dvaadvacetiletá hudebnice Adéla právě dobývá Ameriku. S debutovým albem Prima obsadila žebříčky hitparád a vystoupením v The Tonight Show Jimmyho Fallona se zařadila mezi nejvýraznější tváře...

11. listopadu 2026  18:02,  aktualizováno  18:02

Kruhové náušnice nikdy nevyjdou z módy. Které budou slušet právě vám?

kruhové náušnice, Silvego.cz

Někdy stačí jediný šperk, aby i jednoduchý outfit získal úplně jiný náboj. Kruhové náušnice patří mezi nadčasové doplňky, které sluší ženám v každém věku. Drobné kroužky podtrhnou přirozenou...

11. listopadu 2026  13:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.