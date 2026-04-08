Dominika z Proměn: Přijmout, že jsem štíhlá? Práce s hlavou je doživotní

Martina Procházková
Dominika Vymazalová je jednou z nejvýraznějších tváří loňských Extrémních proměn. Dnes žije v Praze, na sociálních sítích radí lidem, jak najít sebelásku i motivaci, a spolupracuje s gastroenterologem Evženem Machytkou. V podcastu NA KAFI prozradila, co pro ni bylo nejsložitější, když zhasla světla i kamery a celá show skončila.

Dominika Vymazalová má za sebou neuvěřitelnou cestu, v pořadu Extrémní proměny se jí povedlo shodit šedesát kilogramů a i rok a půl od odvysílání jejího dílu v Proměnách se jí daří hmotnost si držet.

Číslo na váze ale není jediným aspektem změn, kterými si prošla: přestěhovala se do Prahy, komunikuje se svými fanoušky na sociálních sítích, které se snaží povzbudit a motivovat, a v klinice Endohope spolupracuje s gastroenterologem Evženem Machytkou jako konzultantka, která propojuje klienty s odborníky. „Mám nespornou výhodu v tom, že sama jsem si hubnutím prošla, a stejně tak jako pan doktor Machytka znám problém ze strany klienta a vím, jak se cítí,“ uvedla v podcastu.

Přiznává, že účast v pořadu byl její sen, zároveň si ale jako všichni účastníci prošla spoustou silných a emočně náročných momentů.

„Úplně to nejtěžší pro člověka je přiznat si, že už na to sám nestačí, a získat odvahu se přihlásit, protože Extrémní proměny jsou úžasný pořad, ale člověk se tam před celým národem naprosto odhalí, a to je psychicky velmi náročný moment. A i když si to před natáčením nedovede představit, musí s tím počítat... Ten zbytek už byl všechen v můj prospěch a já jsem za to velmi vděčná,“ uvedla v podcastu NA KAFI.

O vážení ve spodním prádle účastníci show vědí, Dominika ale netušila, kdy přesně přijde. „Čekala jsem jej na bootcampu, takže moje spodní prádlo bylo v tu chvíli tragické. Najednou se na dvoře objevila váha: v tu chvíli jsem byla úplně vyřízená. Když jsem se vysvlékla, zjistila jsem totiž, že mám na boku kalhotek ve švu obrovskou díru. A teď ten pocit, že máte nastoupit před spoustu lidí a na kamery...to bylo psychicky tak strašně náročné... Ve finále mi v tom vlastně pomohla obezita, protože na kamerách nakonec nebylo nic vidět,“ směje se.

Hostem podcastu NA KAFI byla účastnice Extrémních proměn a koordinátorka na klinice Endohope Dominika Vymazalová.
Jak se vlastně Dominika vnímala, když nastupovala do pořadu? „Je to paradox, protože jsem věděla, že jsem silná, že nosím velké oblečení, ale neviděla jsem se tak obézní, tak veliká, jako jsem se pak viděla na kameře či na fotkách. Ta hlava je fakt zvláštní, protože jak nedokázala pobrat, že jsem tak silná, tak teď nedokáže přijmout mé aktuální tělo a pořád se vidím větší, než ve skutečnosti jsem. Po Proměnách jsem měla obrovský problém s kupováním správných velikostí, neustále jsem sahala po kalhotách o dvě čísla větších,“ přiznává s tím, že práce s hlavou je pro ni každodenní a celoživotní výzvou.

„I když jsme rok a půl po ukončení Proměn, tak je to pořád velmi silný zážitek, který ještě dobíhá, a asi to ještě chvilku bude trvat, než si na své nové tělo zvyknu. Od puberty jsem měla převis na břiše. Byla jsem celý život silná a teď po plastické operaci mám krásné bříško! Já ho miluju, loni jsem si užila první léto bez odřených stehen, což bylo úžasné. Toto všechno já vím, ale stejně to ještě musím vnitřně přijmout jako fakt,“ dodává.

Dominika se s obezitou potýkala od dětství. Má za sebou lázeňský pobyt pro obézní děti a snad všechny diety.

„V pubertě jsem si prošla snad všemi poruchami příjmu potravy od anorexie až po různé formy bulimie. Měla jsem období, kdy jsem jídlo dala do úst, požvýkala a vyplivla... nejčastější a nejdelší trvání ale mělo záchvatovité přejídání, kdy jsem bezmyšlenkovitě jedla všechno, co jsem měla po ruce. Pak samozřejmě přišly výčitky... Zkoušela jsem i zvýšený pohyb, počítání kalorií, ale tíhla jsem k extrémům, takže to v mém případě nikdy nebylo dlouhodobě udržitelné,“ svěřila se s tím, že před účinkováním v pořadu Extrémní proměny docházela i na obezitologii a zkusila farmakoterapii.

Dominika Vymazalová (35)

  • účastnice Extrémních proměn 2025, ve kterých se jí podařilo zhubnout 60 kilogramů.
  • Nyní pracuje jako manažerka a koordinátorka obezitologické péče na klinice Endohope.
  • Jejím největším koníčkem je čtyřletý pes Yasper (Velký švýcarský salašnický pes), miluje tanec a hudbu.

Jak funguje dnes? „Svoji hmotnost si udržuju, ale nemusím žít v tak extrémním režimu, jako během Proměn. Necítím se pod tlakem a nemusím se nutit. Cvičím, když mám čas a chuť a energii. Režim je důležitý: nemám jej ideální na sto procent, není každý den čas, ale snažím se myslet na sebe a třeba v práci si dát polední pauzu, aby se člověk mohl najíst. Jídlo nezapisuju, už mám v povědomí, kolik má co kalorií. Ale je to velmi užitečný nástroj, který když se správně nastaví, tak funguje,“ vzkázala.

Spousta lidí ji i přes sociální sítě oslovuje a ptá se, jak začít hubnout. „Lidé píšou a chtějí vědět, co mají dělat, aby zhubli. Bohužel, univerzální rada neexistuje. Každé tělo je jiné. Dost často jsem se setkávala i s tím, že lidé chtěli můj jídelníček, můj tréninkový plán, ale to nejde. Každý jsme jiný a pokud má člověk toto absolvovat, musí být pod dohledem lékaře, trenéra a i psychoterapeuta,“ míní Dominika Vymazalová.

Přišel někdy moment, kdy to Dominika chtěla vzdát? Co je pro ni největší motivací? A s jakými předsudky vůči obezitě se Dominika setkávala? Poslechněte si nejnovější díl podcastu NA KAFI.

