V popularitě erotických pomůcek nefrčí ani barvy, ani jednotlivý typ pomůcky, jak bychom po vzoru módního světa očekávali. „Jsou to především technologie, materiál a design,“ upřesnila Lucie Slováčková, expertka na zdravou sexualitu a na erotické pomůcky ze společnosti Růžový slon.

Dodala, že zákazníci se stávají náročnějšími a nenakupují už tolik na online asijských tržištích. O to více se dnes zajímají o původ a výrobce erotických hraček a intimních pomůcek, o atesty nebo třeba o kvalitu materiálu.

Troufáme si my Češi na častější osobní nákup v erotickém obchodě, nebo jsme spíše návštěvníky jejich online verzí?

„Je to otázka nátury zákazníka, v rámci intimity a soukromí stále převládá online shopping, zde hraje velkou roli i stud. Ale jsou lidé, kteří začínají častěji navštěvovat kamenné obchody s erotickým zbožím, a má to obrovskou výhodu, protože právě v té prodejně si můžete pomůcku reálně prohlédnout,“ shrnula Lucie Slováčková v podcastu NA KAFI s tím, že odvaha má nesporné výhody.

„Vidíte, jak daný výrobek vypadá, vidíte jeho reálnou velikost a barvu, můžete si jej vzít do ruky, osahat si jej, zjistit, co přesně dělá, co neumí, zkonzultovat s prodejci jeho benefity...,“ dodala.

Co se dlouhé roky nemění, je oblíbenost některých hraček. Češky nejčastěji nakupují vibrátory...a v posledních letech jim šlapou na paty i tlakové pomůcky.

„Ty ještě stále nejsou natolik známé a ženy je stále objevují. Ale tyto dvě pomůcky se zdají jako ‚must have‘ zdejších žen,“ vysvětlila Lucie Slováčková v podcastu.

Radost z nové hračky neuspěchejte

Upozornila, že zde se více než u jakéhokoliv jiného druhu zboží vyplatí nespěchat a na testování nové hračky si doma udělat prostor a čas tak, aby nebyly nové uživatelky z překotného zkoušení zklamané a nevybudovaly si k pomůcce zbytečný blok. Stejně jako u spodního prádla tady totiž s vrácením vyzkoušeného či rozbaleného zboží neuspějete.

První nákup Je snadnější správně vybrat v intimním prostředí internetového obchodu, nebo se vydat za osobní konzultací a zkušeností prodejců? Abyste se opravdu trefili do pomůcky, která vám bude vyhovovat a přinášet radost, je dobré si něco načíst, zmapovat své tělo v intimním prostředí domova, zamyslet se nad tím, co nám dělá dobře, co je nám příjemné a co od pomůcky očekáváme. A pak vyrazit nakoupit osobně. „První zakoupené hračky obvykle bývají jednoduché na ovládání. Jsou jednoduchého tvaru, jsou snadno udržovatelné a nepřináší do první zkušenosti přespříliš vjemů,“ míní expertka na zdravou sexualitu a erotické pomůcky. Pokud vybíráte svou první intimní pomůcku s partnerem, vybírat by měli oba. Tady není překvapení na místě.

I v páru je na test nové hračky dobré počkat, až jsou oba dobře naladění a mají chuť zkoušet novinky.

„Mnoho zklamání přichází z toho, že pomůcka uživatelům nevyhovuje. Ale přitom se často stává, že jsme jen na její otestování zbytečně spěchali, nepočkali jsme si na vhodnou náladu, na vhodný čas, přišlo zklamání a rozčarování, nesouhlas,“ upozornila Lucie Slováčková.

Orgasmus. A dál?

Erotické pomůcky neslouží jen k tomu, abychom dosáhli orgasmu, jak je naprostá většina lidí vnímá, ale podle Lucie Slováčkové mohou sloužit jako prvky našeho wellness a lze je zavést do naší denní rutiny, do našich rituálů.

„Je to prostředek wellness péče, který mohu vnést do svého běžného dne. Stejně tak, jak běžně si češeme vlasy či čistíme zuby, můžeme si s erotickou či intimní pomůckou užít svou chvilku ve sprše nebo udělat si hezký čas před usínáním. A proč si nevzít venušiny kuličky a nezpříjemnit si třeba procházku se psem,“ radí expertka.

„Je to součást péče o sebe a svou pohodu. Erotické a intimní pomůcky nás dokážou vypnout, naladit se na odpočinek, zrelaxovat a přepnout hlavu do pozitivního myšlení. A také nás učí poznat, co opravdu potřebujeme,“ dodává.

Jak partnerovi říct, že nám v sexu něco chybí a rádi bychom náš intimní život oživili? Co s tím, když má partner k experimentům s hračkami blok? A proč nevytahovat překvapení uprostřed sexu? Poslechněte si nejnovější díl podcastu NA KAFI.