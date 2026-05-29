Slavní hubnou injekcemi, ale stydí se. Je to absurdní, říká obezitolog Machytka

Martina Procházková
Zkratka, nebo revoluce v léčbě? Farmakologická léčba obezity rezonuje v médiích, ale i mezi pacienty: v Česku se pomocí injekcí léčí už přes sto tisíc lidí. Jak tyto látky mění náš vztah k jídlu a proč se nedají vysadit po pár měsících? „S injekcemi mizí nezdravé chutě, na které jsou lidé zvyklí, a zcela se zbavíte otravného food noise,“ popisuje v podcastu NA KAFI přední český obezitolog a gastroenterolog Evžen Machytka.

V Extrémních proměnách s hubnoucími účastníky konzultoval jejich zdravotní stav, na svých klinikách pomáhá lidem s obezitou najít nejvhodnější léčbu, sám farmakologickou léčbu obezity pomocí GLP-1 agonistů podstupuje. Hostem podcastu NA KAFI byl tentokrát obezitolog a gastroenterolog Evžen Machytka, který v podcastu vyvrátil nejčastější mýty o kilech navíc a vysvětlil, proč je potřeba neustále opakovat, že obezita je nemoc.

„Protože to, že obezita je jen projevem slabé vůle a selháním, je naprosto převažující názor laické veřejnosti, ale stále je to i názor poměrně značného množství lékařů. A to si myslím, že je alarmující. Že do dnešního dne se pacient trpící obezitou setká s opovržením zdravotníka, protože ten zdravotník je přesvědčený o tom, že kdyby nebyl pacient líný, mohl dávno zhubnout,“ míní lékař.

Obrovská úleva i štěstí

Náhled na obezitu se naštěstí už i u nás trochu mění, což je podle Evžena Machytky velký, ale jen částečný úspěch. „Posouváme se. Přijali jsme, že obezita je nemoc, ale ještě ne to, že je to nemoc, která se dá léčit léky, jež nejsou nějakou zkratkou nebo dopingem,“ míní.

Připomněl, že pacientům trpícím obezitou přináší zboření tohoto mýtu obrovskou úlevou a oni mohou znovu pociťovat štěstí, protože to není jen o jejich neschopnosti či selhání, přestávají se tak cítit jako podřadní lidé.

Léky na obezitu už jsou známé patnáct let, i když se o nich ve velkém mluví až v posledních letech. Stále se potýkají s odsouzením, kvůli nežádoucím účinkům a řadě mýtů. Přitom ale nové studie ukazují, že pomáhají i s léčbou alkoholismu a značně snižují třeba riziko infarktu.

„Když se poprvé objevila farmakologická léčba pomocí GLP-1 agonistů, taky jsem jí úplně nevěřil. Myslel jsem si, že nebude dostatečná nebo že bude plná významných nežádoucích účinků. Když jsem pak ale změnil pohled na obezitu, vycházely postupně další studie a sám jsem léky zkusil, byl to pro mě opravdu šok, kdy se skutečně od prvního dne, co jsem ty léky začal užívat, měnil můj přístup k jídlu,“ popisuje své zkušenosti s farmakoterapií Evžen Machytka.

Co zmizelo okamžitě, byl takzvaný food noise neboli neustálé myšlenky na jídlo a nutkání mlsat.

„Něco v hlavě mi pořád vnukávalo myšlenku na jídlo: teď bych si dal věneček, teď bych si dal tyčinku... a mozek myslí na knedlo vepřo zelo. Tak tato myšlenka postupně mizela. Miloval jsem třeba vlašský salát a chlebíčky, na Jungmannově ulici jsem měl svou oblíbenou chlebíčkárnu, nohy mě tam už ze zvyku opět zavedly. Stojím před vitrínou a paní se mě ptá: Co si dáte? A já se na to tak dívám a říkám: Vlastně nic,“ směje se a popisuje vlastní zkušenosti v podcastu NA KAFI.

Najednou pro pocit sytosti stačily poloviční porce, zmizela chuť na nezdravá smažená jídla i na sladká a moučná jídla. „Klasické porce jsem do sebe nebyl schopný dostat a často jsem měl pocit, jako by mi poslední sousto viselo nahoře v jícnu a už se dál fyzicky nikam nevešlo. Několik desítek let jsem nezažil takový pocit nasycení,“ předal své zkušenosti s tím, že člověka to přirozeně vede ke zdravějším volbám, ale vedle hladu snižuje i pocit žízně.

Hostem podcastu NA KAFI byl obezitolog a gastroenterolog Evžen Machytka
„Zatímco dřív jste si museli hlídat, co a jak moc jíte – stává se, že si najednou uvědomíte, že nejíte vůbec nic. S farmakologickou léčbou si musíte hlídat správné složení jídla a abyste jedli pravidelně. Nezapomenout ani na pitný režim,“ upozorňuje s tím, že je důležité, aby pacienta hlídal zkušený lékař, který ho léčbou správně provede, dohlíží na příjem bílkovin a také dostatek pohybu, projevy únavy a psychické prožívání změn.

Jsi na injekcích? Styď se!

Obezitolog přiznal, že stále spousta pacientů užívajících GLP-1 agonisty se za svou léčbu stydí a zhubnutí pomocí injekcí nepřiznají, a to kvůli převažujícímu veřejnému mínění.

Evžen Machytka (53)

  • přední český obezitolog a gastroenterolog
  • je předsedou sekce pro bariatrickou endoskopii České Gastroenterologické společnosti
  • člen výboru Obezitologické společnosti
  • ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně působí na Gastroenterologickém a hepatologickém oddělení
  • na své klinice EndoHope se aktivně věnuje moderní léčbě obezity včetně endoskopických metod a také farmakologické léčby pomocí GLP-1 agonistů
  • mnohým je známý z televizního pořadu Extrémní proměny, kde s hubnoucími účastníky konzultoval jejich zdravotní stav a změny, do kterých se chystali
  • nedávno s kolegy vydal GLP kuchařku a napsal knihu Obezita je nemoc
  • moderuje podcast Dr. Evžen, kde vyvrací mýty a stereotypy okolo obezity
  • je ženatý, má dvě děti

„Spousta lidí to nepřiznává. koneckonců to vidíme i mezi takzvanými celebritami, se kterými čtete desítky různých rozhovorů a vidíte, že zjevně hodně zhubli. Jenže všichni z nich se distancují od toho, že by užívali léky, a obhajují se, že byli nařčeni z užívání léků na hubnutí... Už ten samotný fakt, že je někdo obviňován z toho, že by užíval léky... Napadlo by někoho, kdo má vysoký krevní tlak, říct: ‚Já jsem se uchýlil k užívání léků.‘ nebo ‚Jsem obviňován z toho, že užívám léky na vysoký krevní tlak?‘ Vždyť je to absurdní!“ míní přední český obezitolog.

Dodal, že takto celebrity poškozují pacienty na GLP-1 agonistech a zrazují od léčby ty, kteří o ní uvažují.

„Jeden z mých pacientů, Ondřej Ládek alias Xindl X, přiznal, že zhubl prostřednictvím farmakoterapie. A já jsem mu za to velice vděčný: šel s kůží na trh a nestydí se za to, mluví o tom veřejně. Vzal to za správný konec a komplexně, zrovna dnes dopoledne jsme spolu byli cvičit... Chtěl bych proto vyzvat všechny celebrity, které zhubly pomocí léků, aby se nevyjadřovaly s despektem o těch, kteří farmakoterapii užívají. Marníte i naši práci,“ vzkázal.

Zároveň potvrdil, že léčba obezity je maratonem na celý život. Nelze počítat s tím, že si necháme injekce nasadit na pár měsíců a pak se vše vyladí a už je nikdy nebudeme potřebovat. „Pacient s vysokým krevním tlakem taky nějak počítá s tím, že jeho nemoc je dlouhodobá a že léky na tlak bude brát doživotně. Ale u obezity se to tak nebere? Léčba obezity je přitom zcela jednoznačně doživotní,“ dodal.

Za jak dlouho pacienti pocítí účinek GLP-1 agonistů? Existují lidé, kterým farmakologická léčba nezafunguje? A proč pacienti prochází „pocitem zmaru“, když se jídlo jako zdroj odměny ztratí? Poslechněte si nejnovější díl podcastu NA KAFI a obezitologem a gastroenterologem Evženem Machytkou.

Advertorial
