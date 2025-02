Rodiče s akné teenagerů bojují měsíce, než se odhodlají k dermatologovi

Podcast 10:00

Začíná to nevinným pupínkem na čele a občas to končí velikými zánětlivými útvary na dekoltu, na pažích i na zádech. Jak zvládnout projevy akné u svých teenagerů a kdy bliká červená kontrolka, že boj s pupínky doma vlastními silami nevyhrajeme? „Většinou trvá tři čtyři měsíce, než rodiče doma vyzkouší vše dostupné a vydají se do ordinace dermatologa,“ popsala v podcastu NA KAFI specialistka na léčbu těžkého akné Lucie Jarešová.