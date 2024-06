Potící se Češi kulhají za světem. Deodorant užívá jen 35 procent mužů

Juraj Bolf zná rozsáhlé studie, které si nadnárodní společnost nechala vypracovat, a ví, jak je to s používáním hygienických pomůcek po celém světě. Češi jsou na tom v každodenním používání deodorantů a antiperspirantů bídně a o něco málo hůře než sousední státy. Naopak nejvíce si s přípravky proti pocení rozumějí Britové nebo třeba Brazilci, kde je na denní bázi používá kolem sedmdesáti procent lidí.

„Je rozdíl mezi muži a ženami. Deodoranty a antiperspiranty používá na denní bázi přibližně padesát procent žen a bohužel muži jsou v rozmezí kolem pětatřiceti procent, tedy velmi málo proti okolním zemím. Například v Maďarsku je okolo padesáti procent každodenních uživatelů, v Řecku asi kolem šedesáti procent,“ informoval host podcastu.

Používání se mění se sezonou a s horkem logicky roste, jako je to například u zmrzliny. Více tyto prostředky používají ve velkých městech. Ženy raději sahají po spreji či kuličce, u mužů je kromě aerosolu velmi oblíbený tuhý stick. A zatímco ženy sáhnou po antiperspirantu, muži častěji používají jen deodorant a často nevědí, že je v produktech nějaký rozdíl.

Proč se Češi v používání kosmetiky proti pocení drží tak zkrátka? Jsme snad rezistentní vůči zápachu?

Deodorant vs. antiperspirant Deodorant je v podstatě čistá vůně , která má navodit pocit svěžesti a přebít pach potu.

, která má navodit pocit svěžesti a přebít pach potu. Antiperspirant navíc obsahuje složky, zpravidla hliníkové soli, které zabrání či tlumí pocení a tedy i pachu. Při nanesení na pokožku fungují jako zátka, která zabraňuje potu vycházet pokožkou ven.

„Proběhlo pár studií, kde se ukázalo, že je to o pocitu. Respondenti často uváděli, že nemají ten pocit, že by to bylo třeba, že by zapáchali a byli cítit. Často uváděli také to, že se nechtějí zdržovat touto každodenní rutinou,“ přiblížil v podcastu NA KAFI Juraj Bolf.

Mužské deodoranty nejsou silnější

Juraj Bolf v podcastu vyvrátil několik mýtů o používání antiperspirantů: například ten, který koluje na internetu v diskusích hodně se potících žen, že mužské deodoranty jsou silnější než ty ženské.

„Složení a účinky jsou velmi podobné či identické. V čem může být rozdíl, je těžší pánská vůně, která může navodit delší pocit čistoty či silnější účinek,“ uvedl s tím, že pokud pátráme po nejúčinnější formě, je nutné vyzkoušet a srovnat si pro sebe jednotlivé produkty na vlastním těle, kde se projeví v běžné denní rutině nejlépe.

Kdy motivovat k používání deodorantu a antiperspirantu své děti? Kdo je v nákupu nejvíce ovlivňuje? Co rozhoduje o tom, který přípravek nám skončí v košíku? A ubližuje nám dlouhodobé používání antiperspirantů s obsahem hliníkových solí? Poslechněte si poslední díl podcastu NA KAFI.