Před dovolenou očkujte žloutenku a řešte vzteklinu. Ta přežít nejde

Cestovatelská sezona je v plném proudu a řada z nás vyjíždí na dlouho plánované dovolené, ale i last minute pobyty. Jak moc jsou Češi zodpovědní a nakolik před svými cestami řeší potenciální rizika, úrazy, parazity a nemoci?

„Je to velmi individuální, ale řada Čechů jezdí bez přípravy. Někdo se přijde poradit, někteří přijdou jen pro vakcínu, někteří spoléhají na rady cestovních kanceláří a sousedů, kteří už tam přece byli třikrát a nic se jim nestalo. Nejhorší jsou ale rady od kamarádů doktorů, kteří nemají v rámci cestovní medicíny nebo celosvětové epidemiologie aktuální informace. Tam se pak v ordinaci cokoli velmi špatně komunikuje, důvěra v kamaráda je totiž obrovská,“ uvedl host podcastu NA KAFI, vedoucí Očkovacího centra cestovní medicíny Fakultní nemocnice Motol, lékařka Veronika Jegorová.

Ženský svět do uší Podcasty NA KAFI najdete na iDNES.cz, ale i na platformách, jako je Spotify, Apple nebo Google. Ať se vám dobře poslouchá...

Centra cestovní medicíny neřeší jen očkování, ale také konzultaci rizik a nemocí, které aktuálně v dané lokalitě hrozí. „Snažíme se nebýt prodavači vakcín, ale hodnotit rizika tak, jak to každý konkrétní cestovatel potřebuje,“ dodala lékařka.

Podle hosta podcastu NA KAFI máme obecně tendenci podceňovat nebezpečí při cestách po Evropě nebo v často navštěvovaných destinacích. „I dovolená pod stanem ve východní Evropě je ale dost nebezpečná. Nehrozí nám to, co v exotických zemích, ale jsou tu jiná reálná rizika, jako je vzteklina, tetanus či mizerná dostupnost léčiv,“ míní.

Přitom epidemiologická situace se celkem rychle mění. A zatímco sledovaná žlutá zimnice je zeměpisně víceméně stabilní, protože ji regulují opatření, aby se nerozšířila do dalších zemí, nemoci jako malárie, břišní tyfus, horečka dengue či žloutenka se rychle šíří i do míst, kde byste je před pár lety nečekali.

„Cestuje se do více a více destinací, takže hrozí i nemoci, které jsme dříve diagnostikovali jen minimálně. Nejčastěji si však lidé z dovolených vozí pokousání od zvířete, protože nedodržují opatření, že by neměli nic krmit nebo hladit. Pak je to právě horečka dengue, malárie, cestovatelské průjmy... Osmdesát procent všech nemocí, které si cestovatelé dovezou, nejsou tropické. Často jsou to zažívací obtíže a průjmy, respirační onemocnění, jako je covid, chřipka, RS viry, kožní problémy nebo třeba kožní parazitální problémy z bosé chůze po pláži,“ jmenuje ze své praxe lékařka.

Co tedy řešit v případě, že jedeme do Chorvatska, letíme do Španělska, Tuniska, Egyptu či Turecka? „Na jakékoli cestování se hodí žloutenka typu A. A to i v případě, kdy míříte do těchto oblíbených destinací. Žloutenka se přenáší jídlem, pitím, špinavýma rukama: těch chvil, kdy se může nákaza přenést, je obrovské množství. Nikdy nevíte, kdo vám jídlo připravuje a jak jsou na tom s nákazou doma,“ upozornila lékařka v podcastu NA KAFI s tím, že v případě jakéhokoli poranění je také dobré zkontrolovat si poslední přeočkování proti tetanu, jehož výskyt je celosvětový.

„A je obzvláště vhodné řešit vzteklinu. Ne vždy je potřeba očkovat se před cestou, ale vždy je dobré se aspoň poradit, co dělat v případě, že by vás pokousalo či poškrábalo zvíře a porušila by se kožní bariéra. Vzteklina je stoprocentně smrtelné onemocnění a každý, kdo má příznaky, umře. Jediná chvíle, kdy je možné s tím něco udělat, je bezprostředně po kousnutí, než se ten virus dostane k nervovým zakončením. Bezprostředně po poranění se tedy aplikuje živá vakcína vztekliny a protilátky, které jsou velmi nákladné a špatně dostupné. I zde u nás to mají jen specializovaná pracoviště, a to jsme vyspělý stát, co pak v ekonomicky slabších či v rozvojových zemích...,“ varovala.

Kde si tedy před každou dovolenou zjistit aktuální informace? Nejlépe na stránkách CDC, WHO nebo na ministerstvu zahraničí. „U všech internetových zdrojů si však hlídejte věrohodnost. Při delší nebo dobrodružnější cestě ale určitě přijďte do Centra cestovní medicíny. Ideálně tři až čtyři týdny před odjezdem v případě, že jste zdraví,“ uvedla Veronika Jegorová.

Proč není dobré nakupovat léky v místních lékárnách? Co zabalit do cestovní lékárničky? A jak se vůbec připravit na dovolenou, na kterou letíme last minute? Poslechněte si nejnovější díl podcastu NA KAFI.