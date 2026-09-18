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České ženy jako by v historii neexistovaly, míní Bláznivá dějepisářka

Martina Procházková
Podcast
Historie není jen o tupém memorování letopočtů, ale naopak nabízí spoustu zajímavých lidských příběhů, ukazuje na svém instagramovém profilu Bláznivá dějepisářka Jana Kudrnová. V podcastu NA KAFI prozradila, která historická osobnost měla hodně povedené PR, kdo by si zasloužil lepší a kdo byl ve své době dokonalou módní influencerkou.

Bláznivá dějepisářka Jana Kudrnová si dala na sociálních sítích nemalý cíl: oslovit s historií teenagery a mladé lidi a ukázat, že dějepis není jen soubor nudných dat a letopočtů, ale že se za kvantem těchto čísel často skrývají zajímavé příběhy.

„Na základní škole jsme měli učitelku, která nás učila dějepis pomocí knih Děsivé dějiny, takže každá hodina byla plná krve a nějakých katastrof. Pak si pamatuju krásný zážitek ze střední školy, kde nás učila paní profesorka Milena Hejlová. Ta nám do hodiny přivedla pamětníka Václava Kulhánka, který prošel tábory pomocných technických prací. S panem Kulhánkem jsem se po letech zase setkala, když jsem vyučovala na základní škole a přivedla jsem k němu svoje žáky... Třeba setkání s pamětníkem je věc, kterou si žáci do života odnesou a která pro ně bude podnětná,“ popsala v podcastu NA KAFI, proč je důležité dějiny vnímat skrze reálné historické příběhy.

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Redaktorka Martina Procházková moderuje nový podcast Ony Dnes: Na Kafi

Dříve učitelka dějepisu se však letos začátkem září mezi školní lavice nevrátila. Dál krmí Instagram zajímavými příběhy z historie a v současné době spolupracuje jako lektorka s organizací Gulag, která mapuje pracovní tábory na území sovětského svazu.

Popelka novodobá historie

Instagramová třída Jany Kudrnové má asi 173 tisíc žáků, ti jsou ovšem poněkud pokročilejšího věku než byli ti reální: nejčastějšími sledujícími jsou lidé ve věku 25 až 35 let. Inspiraci pro své příspěvky hledá ve výročích významných událostí, ale i mezi tipy od sledujících či od organizací.

V současnosti se nejvíce věnuje novodobým dějinám. „Když občas vystoupím ze své sociální bubliny, vnímám, jak nás formuje novodobá historie a jaké mezery v ní přitom máme. Třeba ankety s otázkou, co se stalo v roce 1968 nebo 1989 mě vždy překvapí. Kolik lidí neví, nebo nezná souvislosti, protože pro mne je to samozřejmost,“ uvedla.

Co si pamatujete ze školního dějepisu?

Přestože máme v období po válkách mezery, spousta dějepisářů na základních školách už prý novodobé historii věnuje poctivou péči. „Mění se to a je to moc dobře. Ale stále existuje spousta deváťáků, kteří vyjdou ze školy a dějiny znají jen do druhé světové války,“ dodává Jana Kudrnová.

Podle ní školy a učitelé často řeší praktickou stránku věci: prostě se nestíhá a učitelé na to nemají potřebnou časovou kapacitu. „V budoucnu by to mohl být systémový problém, protože dotace dějepisných hodin se snižuje. Učitel má ale možnost více se danému období věnovat podle svých představ. Rámcový vzdělávací plán je dost volný,“ dodává.

Ženy u stolu

Jana Kudrnová moc ráda připomíná slavné ženské osobnosti naší i zahraniční historie. „Především v politice jsou z historického hlediska upozaďovány a myslím, že i to může být příčinou toho, proč máme v současné politice tak málo žen.“

S kým by si ona sama sedla na kafe, kdyby mohla pozvat kohokoli z historie? „Zamluvila bych v kavárně opravdu velký stůl a přizvala k němu několik žen z dvacátého a možná i z devatenáctého století. A pak bych si sedla a spíš poslouchala, jak a o čem si budou povídat: určitě by tam nechyběla Františka Plamínková, pozvala bych Elišku Krásnohorskou, Miladu Horákovou nebo Olgu Havlovou. A čekala bych, co z té debaty vyplyne,“ řekla v podcastu NA KAFI.

Hostem podcastu NA KAFI byla Bláznivá dějepisářka Jana Kudrnová.

Eliška Krásnohorská by si od ní zasloužila díky za možnost žen vzdělávat se a navštěvovat střední a vysoké školy, Františce Plamínkové by poděkovala za právo žen volit, o kterém se nám před sto lety mohlo jen zdát. „Ale asi bych ji i s Miladou Horákovou rozesmutnila tím, že jsou stále lidé, kteří věří totalitním systémům. Že se i dnes zase objevují tendence omezovat lidskou svobodu a média. Že je to neustálá a nekonečná práce,“ dodala.

Masaryk a jeho píáristka Alice

S Janou Kudrnovou jsme v podcastu probraly i to, které osobnosti měly i ve své době překvapivě dobré PR.

„Byl to třeba první prezident Tomáš Garrigue Masaryk a dílem to bylo dáno prací jeho dcery Alice Masarykové, která se snažila, aby obraz jejího otce byl přesně takový, jaký my ho známe dnes a jak jej ona viděla ve svých očích. Když se dnes řekne Masaryk, tak si skutečně vybavíme tatíčka Masaryka, neboli důstojného pána, jak jede na koni nebo jak opečovává zahradu v Lánech,“ vysvětluje Jana Kudrnová.

Hostem podcastu NA KAFI byla Bláznivá dějepisářka Jana Kudrnová.
Hostem podcastu NA KAFI byla Bláznivá dějepisářka Jana Kudrnová.
Hostem podcastu NA KAFI byla Bláznivá dějepisářka Jana Kudrnová.
Hostem podcastu NA KAFI byla Bláznivá dějepisářka Jana Kudrnová.
18 fotografií

„Ale to,co bylo dřív, se zcela odlišovalo, což dnes známe ze vzpomínek jeho ženy Charlotte. Jejich život byl před vznikem československého státu složitý a náročný a Masaryk byl vyvrhelem společnosti už jen tím, že se stavil proti hilsneriádě a rukopisům. Byl tím, kdo říkal nepopulární názory, a dokonce bylo známo, že Charlotte musela vyzvedávat děti ve škole osobně, protože i ty musely trpět nadávky a útoky okolí. Opravdu to byla napjatá doba a rozhodně to nebylo vždy tak, že Masaryk byl všemi obdivován a uznáván,“ dodala.

A které historické osobnosti by i dnes obstojně uspěly v roli influencerek? „Marie Antoinetta by si určitě nezadala s dnešními módními ikonami na sociálních sítích, císařovna Sisi zase milovala cestování a nebála se cestovat sama. A nezapomeňme, že uměla bravurně zvládat to, čemu se dnes říká self care,“ vypráví Bláznivá dějepisářka.

Do jakého období by se ona sama nejraději vydala? Kdo by si zasloužil spravit reputaci a trochu lepší PR, než jaké se mu v historii dostalo? A která historická osobnosti Janu Kudrnovou při studiu překvapila? Poslechněte si nejnovější díl podcastu NA KAFI.

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