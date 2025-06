Dá se závislost na mobilním telefonu či sociálních sítí u dětí včas rozpoznat? „Poznáte to, protože dítě je na telefonu v podstatě pořád: celý den i v noci, když je kontrolujete, zda spí. Alarmující je to tehdy, kdy to přesahuje dvě tři hodiny denně,“ vysvětlila v podcastu NA KAFI adiktoložka a zakladatelka Branického sanatoria Monika Plocová.

Pokud dítě na moderních technologiích skutečně visí, bude mít problém telefon odložit. „Když má dítě problém odložit mobil a jít k jiné aktivitě, nebo když mu jej seberete za trest a přichází neúměrný vztek či agrese, je třeba se zamyslet, zda už není na čase něco s tím dělat,“ dodává s tím, že toto je příznak závislosti.

Příkazy a zákazy na děti neplatí a k ničemu nevedou, ale pravidla používání a zdravé pevné hranice jsou na místě. „Apeluji na to s dětmi mluvit o tom, k čemu telefon potřebujeme a proč jej používáme. A dejte na první místo vztahy, rodinu, společné aktivity a realitu všedního dne. To může velmi hezky působit,“ radí adiktoložka.

Důležitý je zájem o prožívání dítěte a také sebereflexe, protože stále platí, že příklady táhnou. Pokud tedy rodič tráví na telefonu celé dny na úkor společně stráveného volného času, bylo by naivní očekávat, že dítě si s dvěma hodinami denně vystačí.

Telefon je spouštěčem horších závislostí

Monika Plocová v podcastu NA KAFI upozornila na to, že podceňovaný čas na telefonu je v dnešní době předstupněm závislostního chování.

„Když dříve mládež padala do závislosti, prvním stupněm byla marihuana, pak přišel alkohol, pervitin a dále to pokračovalo až do fáze, kdy se člověk zničil. V dnešní době tento závislostní vzorec začíná mobilním telefonem, pak jako další stupeň útěku z reality následuje vapování, poté kratom, který zatím není považován za drogu a je velmi snadno sehnatelný... a pak už to jede dál,“ míní odbornice.

Tento vzorec může být mnohem nebezpečnější, protože úniku z normálního prožívání se učíme prostřednictvím mobilního telefonu už ve velmi nízkém věku, všechny další látky jsou dnes dětem celkem snadno dostupné a přitom jejich účinky nejsou na první pohled poznatelné...

Závislost je jen jedna

Závislost se liší v intenzitě, v hloubce, různě se přelévá... „Ale je v podstatě jedno, na čem jsme závislí, stále na něčem visíme, nemůžeme samostatně fungovat bez berličky. Je to velká vnitřní nesvoboda, která znemožňuje vidět realitu dne a slyšet vlastní životní volání,“ vysvětluje adiktoložka.

Monika Plocová adiktoložka a terapeutka

zakladatelka Branického sanatoria Moniky Plocové

před pětadvaceti lety se vyléčila ze závislosti na alkoholu a od té doby úspěšně abstinuje

dokáže pochopit sílu závislosti, klientům pomáhá překonávat hlubokou krizi, učí je žít bez úniků

Jakákoli závislost je léčitelná, ovšem není doživotně vyléčitelná. Důležitým prvkem úspěchu a osvobození se od návykových látek je pouze naše vlastní rozhodnutí se návykové látce nepoddat. „Závislost v nás někde doživotně spí a pokud nebudeme silní a dáme jí prostor, může se kdykoli objevit znovu. Nenašla byste člověka, který není na čemkoli závislý,“ míní Plocová.

„Ať už je to telefon, elektronické cigarety či alkohol, vždy je to únik z reálného života, který bude mít někde hluboko svůj důvod: u dětí často ukazuje na nějakou nefunkčnost v rodině. Není to problém dítěte, ale problém celé rodiny,“ dodala Monika Plocová a dodává, že přes stud nebo podceňování problému je třeba se přenést a situaci řešit.

„Pokud se totiž frustrace či trauma nevyřeší už v dětství, zůstává v nás. A pokud mladý člověk nespadl do závislosti tenkrát, velmi pravděpodobně u něj propukne závislost v dospělosti,“ varuje Monika Plocová.