Málokdy to začíná velkým dramatem. Toxicita se nám do přátelství vkrádá spíše postupně a nenápadně: pod pláštěm letité blízkosti, neomezených vtipů nebo ničím neohraničené upřímnosti.
Právě proto trvá tak dlouho, než si uvědomíme, že vztah s naší kamarádkou, která nám měla být spolehlivou životní oporou, už je vlastně za hranou a dlouhodobě nás vyčerpává. Jak se s tím srovnat, když je vám přes čtyřicet a přátelství trvá půl života?
„Přátelství nemá být další disciplína, ve které musíte obstát,“ upozorňuje psychoterapeutka Zuzana Steigerwaldová z platformy Hedepy.
Upřímnost, která bolí
Už jste ji někdy slyšely? Věta „Nechci tě urazit, ale…“ se neposlouchá dobře a často slouží jako omluvenka předem: řeknu něco zraňujícího a očekávám, že se proti tomu druhý neohradí. Nepříjemné ale nutně neznamená toxické.
„V přátelství potřebujeme mít možnost říkat i nepříjemné věci. Hranice se ukazuje v tom, zda má vedle mé upřímnosti místo také tvoje zkušenost, důstojnost a právo vidět věci jinak. Záleží mi na tom, co má slova s tebou udělají? Dokážu tě vyslechnout, když řekneš, že tě bolí? Právě tady se poznává kvalita vztahu,“ nastínila psychoterapeutka Zuzana Steigerwaldová z platformy Hedepy.
S podobnou hořkostí se ze společného vína před časem vrátila moje známá: „Ten večer byl pro mě tak náročný a toxický, že se s Lenkou už nechci stýkat,“ vypadlo z ní.
Nebylo to poprvé, co si vyslechla celkem nesmlouvavou kritiku, a navíc se téměř nedostala k vlastnímu slovu, aby se mohla svěřit se svými starostmi. Jenže ani opakující se nevydařený večer ještě nemusí znamenat, že je pro známou „její“ Lenka toxická.
„S označením ‚toxická kamarádka‘ bych zacházela opatrně. Člověka snadno uzavře do nálepky a nám může uniknout, co se mezi námi vlastně děje. Každý někdy řekneme něco necitlivého, závidíme nebo se nezachováme dobře. Podstatné je, zda se o tom dá mluvit a zda po takovém rozhovoru přichází změna,“ radí odbornice a dodává, že pokud se zraňování opakuje a pokud v tomto vztahu není pro odlišnosti místo, je dobré zpozornět: „Není v pořádku, když se musíme stále přizpůsobovat, abychom vůbec mohly zůstat kamarádkami.“
Zpozorněla bych, když se zraňování opakuje a pro naši odlišnost ve vztahu dlouhodobě není místo. Když se musíme stále přizpůsobovat, abychom vůbec mohly zůstat kamarádkami.
Hádky nepřicházejí, ale vykřičníky napoví
Co je největším problémem zralých ženských přátelství? Možná to, že jako zkušené a životem ošlehané čtyřicítky už se s našimi „nejkami“ nehádáme. Ve středním věku zkrátka málokdy zažíváme otevřené hádky jako na střední škole. O to častěji se napětí schovává za zdánlivou starost, humor nebo poznámky pronesené mezi řečí. Že už jsme nápravu vztahu promlčely, nebo že se přátelství zvrhlo v něco, co už nás ničí, ale často poznáme podle varovných signálů – stačí je vnímat.
„Je to třeba právě pochvala, po které se cítíme poníženě: ‚Na tvůj věk ti to ještě sluší.‘ Vtipy na náš účet před ostatními, zlehčování úspěchů nebo opakované rady, o které nestojíme. Také připomínání všeho, co pro nás kamarádka udělala, kdykoli jí v něčem nevyhovíme. Někdy se starost postupně mění v nárok rozhodovat, s kým se máme vídat a co je pro nás správné,“ jmenuje vykřičníky Zuzana Steigerwaldová.
„Hodně napoví reakce na nesouhlas. Dokáže kamarádka přijmout naše ‚ne‘, nebo přijdou výčitky, zesměšnění či mlčení, které skončí až ve chvíli, kdy ustoupíme?“
Dříve, než si dané signály rozumově vysvětlíme, se však zpravidla ozve naše tělo. Někdy si všimneme, že se před setkáním stahuje žaludek, zadržujeme dech nebo si dopředu připravujeme obhajobu úplně obyčejných rozhodnutí.
„Během rozhovoru si pak hlídáme každé slovo. Po něm přichází stud, vyčerpání či dlouhé přemítání, co jsme zase řekly špatně,“ vysvětluje psychoterapeutka, ale jedním dechem dodává, že tělo má být jen vodítkem: samotný tělesný pocit, i když si zasluhuje pozornost, ještě neurčuje, kdo za co může.
„Důležitá otázka zní: Jaká vedle této kamarádky mohu být? Mohu být nejistá, úspěšná i neúspěšná, smutná, mít jiný názor? Nebo je pro mě bezpečné jen některé věci ze sebe ukazovat?“
Nehledejte vinu jen u sebe, ozvěte se
V dlouhodobém přátelství je paradoxně ohromně náročné otevřít těžká témata, jako je dlouhodobý nesoulad nebo odcizení. Je těžké připustit si, že nás vztah bolí právě teď. Pojí nás hezké vzpomínky, společná tajemství i vědomí, že při nás ta druhá v těžkých chvílích stála. Otevřít oči znamená otřást něčím, co dlouho tvořilo pevnou součást našeho života. A tak raději často mlčíme, kamarádku omlouváme, hledáme vinu samy u sebe.
Její soudy tak mohou vypovídat mnohé o jejích vlastních zkušenostech, obavách a o tom, co si sama v životě nedovoluje. Třeba ji dráždí naše svoboda, protože ona sama se celý život snaží vyhovět druhým.
„Navíc si do vztahů přinášíme zkušenost, co musíme vydržet, abychom byly přijímané. Kdo se naučil udržovat blízkost ustupováním, může začít pochybovat především o sobě: ‚Nejsem moc citlivá?‘ Porozumět tomu, proč se kamarádka chová zraňujícím způsobem, nám může pomoci. Nemusí to však znamenat, že její chování budeme dál snášet,“ upozornila Steigerwaldová.
Jak se tedy co nejlépe ozvat a přátelské dusno zpracovat? „Pomáhá na chvíli zpomalit a nevstoupit automaticky do obhajování. Když kamarádka zkritizuje náš vzhled, nemusíme jí vysvětlovat, proč jsme přibraly nebo proč nosíme právě tyto šaty. Můžeme pojmenovat, co se právě stalo a co potřebujeme: ‚Takový komentář mi není příjemný. Nechci, abys hodnotila moje tělo.‘ Hranice může být klidná a stručná. Nemusíme druhou přesvědčit, že máme na svůj pocit nárok. Pokud rozhovor pokračuje v ponižování, můžeme ho přerušit nebo odejít,“ radí odbornice.
Věty, které pomohou
Vhodné je mluvit přirozeně, vlastními slovy a zachovat vlídný tón. Když druhá odvádí řeč k tomu, jak jsme přecitlivělé nebo nevděčné, můžeme se ke svému tvrzení vrátit. Další a další vysvětlení někdy jen otevírá prostor, aby se z naší hranice stalo vyjednávání.
Na druhou stranu pomáhá podívat se i pod povrch chování kamarádky. Za její jízlivostí nebo pasivní agresí bývá často něco, co sama neumí otevřeně říct – třeba strach, že nesouhlas vede k odmítnutí, vlastní nejistota nebo závist.
„Její soudy tak mohou vypovídat mnohé o jejích vlastních zkušenostech, obavách a o tom, co si sama v životě nedovoluje. Třeba ji dráždí naše svoboda, protože ona sama se celý život snaží vyhovět druhým,“ vysvětluje terapeutka.
Porozumět tomuto pozadí nám pomůže nebrat každou poznámku jako pravdu o sobě. Zároveň tím ale neztrácíme právo říct, že nás její chování zraňuje.
Kdy má smysl vztahu pomoci, a kdy odejít?
Ne všechna přátelství ale trvají věčně a stejně jako se během života měníme my a naše priority, mění se i naše kamarádky. A občas ani roky společných zážitků nepomohou nesoulad a vzájemnou tíhu, kterou na sebe v přátelství přenášíme, překonat.
„Snaha o záchranu přátelství má smysl tehdy, když jsou obě strany ochotné podívat se na svůj podíl a něco změnit. Někdy druhý člověk skutečně netuší, jak na nás jeho poznámky působí, a otevřený rozhovor může vztah naopak prohloubit. Naděje je tam, kde kamarádka dokáže naši zkušenost vzít vážně, omluvit se bez následného protiútoku a postupně jednat jinak,“ radí odbornice, ale dodává, že samotný slib nestačí, skutečnou vůli ukáže až čas a činy.
„Je důležité přijmout, že můžeme změnit svůj způsob účasti ve vztahu, ale nemůžeme odpracovat ochotu druhého,“ míní.
Jsou ovšem situace, kdy je cena za udržení vztahu příliš vysoká: ztrácíme důvěru ve vlastní úsudek, bojíme se nesouhlasit, vzdáváme se jiných kontaktů nebo pravidelně odcházíme ponížené. Zvlášť závažné je zneužívání svěřených informací, vyhrožování a nerespektování jasně řečených hranic.
„Nemusíme čekat na nějaký definitivní důkaz, který by náš odchod ospravedlnil před všemi. Přátelství je dobrovolný vztah. Můžeme z něj odejít i s vědomím, že v něm bylo mnoho dobrého,“ zdůrazňuje Zuzana Steigerwaldová.
Rozloučení bez výčitek svědomí
Jak konec provést, záleží na hloubce vztahu i na tom, jak druhá strana reaguje na hranice. Jsme už dospělé ženy: tam, kde je možný vzájemný respekt, je srozumitelnější přímé sdělení bez dlouhého výčtu provinění – například: „V našem kontaktu se už delší dobu necítím dobře. Rozhodla jsem se ho ukončit.“
U volnějšího přátelství může být přirozené kontakt postupně omezit. A pokud čekáte nátlak, ponižování nebo odvetu, je naprosto v pořádku zvolit krátkou zprávu a další debatu odmítnout. Ohleduplnost totiž zahrnuje i ohled k sobě.
Nemusíme čekat na nějaký definitivní důkaz, který by náš odchod ospravedlnil před všemi. Přátelství je dobrovolný vztah. Můžeme z něj odejít i s vědomím, že v něm bylo mnoho dobrého.
Odejít středem se vztyčenou hlavou? Přiznejme si, někdy nadlidský úkol. „I po správném rozhodnutí se může ozvat pocit viny – zvlášť u žen, které byly roky zvyklé nést odpovědnost za spokojenost druhých. V takové chvíli pomáhá rozlišit, zda jsme někomu skutečně ublížily necitlivým způsobem odchodu, nebo zda nás jen tíží vědomí, že jsme někoho zklamaly,“ ubezpečuje terapeutka.
„Smutek a stesk po hezkých chvílích ke konci přátelství patří. Můžeme postrádat to dobré, co nám vztah kdysi dával, a současně vědět, proč v něm už nechceme pokračovat. Blízkost má v našem životě vytvářet prostor, ve kterém můžeme být samy sebou – i s právem říct dost,“ uzavírá.