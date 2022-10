Muž chce vypadat jako Britney Spearsová, plastiky ho stojí miliony

První zákrok měl za sebou už v sedmnácti letech. V jednadvaceti letech si pak nechal předělat nos. „Když se na sebe kouknu do zrcadla, rozhodně se nevidím jako dokonalý. S plastikami a přeměnami nejsem u konce, protože můj vzhled stále není totožný s Britney,“ svěřil se muž pro server Dailystar.

Každý den si nasazuje blond paruku a líčí se stejně jako zpěvačka. Je jí posedlý už dlouhé roky, a v minulosti měl dokonce tu čest se s ní setkat osobně.

„Potkal jsem ji na Maui. Bylo to neskutečné. Stál jsem v jednom z místních obchůdků a prohlížel si zboží, když jsem uslyšel ten nejkrásnější hlásek na světě. Dodnes na to setkání nemohou zapomenout, mám s ní i fotku,“ povyprávěl o životním setkání.

Bryan Britney miluje dodnes. Posedlý je ovšem především jejím vzhledem z dob, kdy byla na vrcholu kariéry. Kvůli zpěvačce si chce nechat i trvale změnit barvu očí.

„Je mi jasné, že nikdy nebudu stejný jako ona. Mám jiné rysy a tvar obličeje je rozdílný. Chci se jí ale podobat, co nejvíc to jde. Moc lidí mi nerozumí, nazývají mě bláznem a zrůdou. Nikoho nenabádám ke špatnostem. A ani k plastikám. Byl bych jen rád, aby lidé dělali to, co je činí šťastnými,“ doplnil.