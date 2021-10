Kalhoty nenosím, stylově jdu i s odpadkovým košem, říká česká „pin upka“

Sama kráse žen třeba z plakátů z druhé světové války podlehla před sedmi lety. „Byla jsem zrovna těhotná, takže jsem bohužel ty šaty nemohla nosit, ale už jsem měla dvoje ve skříni a těšila jsem se, až si je budu moct obléknout. Sedm let nosím oblečení pin up. Celoročně, a to i když jdu jen s odpadkovým košem, na nákup nebo s dětmi na hřiště. Vlastně vůbec nenosím kalhoty. A znám spoustu dívek, které takto také chodí,“ přiznala Rajtmajerová a dodala, že za vzor si často berou Marilyn Monroe.

„Je asi nejznámější, ale já mám ráda Audrey Hepburnovou, protože je to opravdu dáma. Velmi elegantní, něžná a půvabná. Pin up totiž není jen o vyzývavosti a sexu, ale je to o tom šarmu, půvabu, o zvídavosti a lechtivosti. Pin up je dráždivý a je smyslný, to ano, ale není laciný a vulgární, a to si právě spousta lidí plete. Není to o tom, že odhalím a ukážu všechno,“ tvrdí Jana Rajtmajerová.



Složitější je pro Češky výsledný styling. To, že má něco puntík, velmi krátkou sukni a vysoké podpatky, neznamená, že je pin up – v té době takhe dámy vůbec nechodily, nosily šaty pod kolena a podpatky střídmě do sedmi centimetrů.

Dnes si dámy většinou šaty objednávají z Anglie. „Třeba v Praze na Vinohradské je úžasný malý obchůdek Sugar Bat, kde se dá najít spousta pokladů, ale jinak máme skoro všechno z Anglie. Děláme přes internet hromadné objednávky, nakupujeme třeba po třiceti, padesáti.“

Ze všeho nejtěžší je však pro milovnice pin up módy sehnat šikovnou kadeřnici. „Jemné základy – ruličky – ty se opravdu naučí každá dívka. Není to takový problém. U těchto větších účesů už je třeba zručnosti, pomáhají různé příčesky, pak speciální banánky, kuličky… Vždycky se to dá někde vylepšit, doplnit,“ uvedla Rajtmajerová a prozradila svůj tip: „Já jsem si ho třeba nechala česat u nás v Čechách u jedné asi nejznámější kadeřnice na pin up účesy, což je Lady Bow.“

Ruku v ruce s šaty a účesem musejí ladit šperky. „Máme rády vintage styl, protože ty staré věci mají příběh. Je to zajímavé, má to takové kouzlo a o tom to je. Není to žádný laciný plast, co se teď vyrábí. Naše šperky přežily dvě, tři generace a drží to dál. V tom je ta krása.“