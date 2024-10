Kapitán měl už asi demenci, převzala jsem řízení, ale kazil mi to, líčí pilotka

Blížily se osmnácté narozeniny a všichni se Rosiny ptali, kam půjde na vysokou školu a čím se bude živit. Otázky ji i její kamarádky čím dál víc otravovaly a postupně vítězila ta, která dala absurdnější odpověď.

„V pět ráno jsme jely na volejbalový turnaj a trenér nás zase začal vyzpovídávat. Zrovna kolem nás proletělo letadlo, a tak jsem mu odpověděla, že budu pilotka a holky z týmu moje letušky. Jenomže jak jsem to řekla nahlas, uvědomila jsem si, že to je vlastně hrozně dobrý nápad, a od té doby mě to už nepustilo!“ popisuje Rosina Kašičková úsměvné začátky.