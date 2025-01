Z chování ženy bývají bezradní. Příprava mužů na porod se opomíjí, míní dula

Jste dula a zároveň i trojnásobná maminka. Co z toho bylo dřív?

K práci duly mě přivedla až moje zkušenost s mateřstvím. Mám za sebou dva porody a při druhém se mi narodila dvojčata. Přála jsem si, aby přišla na svět vaginálně, což se podařilo. Bylo to skvělé, ze strany zdravotníků jsem zažila obrovskou podporu. Totéž bych přála zažít každé ženě, i té, která rodí jen jedno děťátko. Všechny podávají maximální výkon a zaslouží si za to obdiv. A v tomto silném a zároveň křehkém okamžiku se snažím být oporou jim i jejich partnerům.

Evoluce nepředpokládá, že je žena drtivou část dne s miminkem sama.