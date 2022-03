Přetlak slov sepsala Petra do knížky a pomohla své kamarádce po autonehodě

„V březnu 2020 jsem šestnáct hodin denně seděla u počítače a šila roušky, jenže jsem od přírody upovídaná holka, tak mám určitou kapacitu slov, které musejí každý den musí ven. U šicího stroje jsem jen mlčela. Proto jsem pocítila potřebu svoje pocity a myšlenky těch dní nějak se sebe dostat,“ říká maminka dvou dospělých synů, která je známá tím, že na návštěvy chodí s krabicí pralinek, a proto si na sociálních sítích začala říkat Pralinková teta.

Když viděla, s jakým úspěchem se její postřehy setkaly, rozhodla se je vydat knižně a výtěžek věnovat své kamarádce.

„Máme s manželem kamarádku Moniku, které je osmadvacet let a je už jedenáctým rokem po autonehodě na vozíčku. Teď má dcerku, které je půldruhého roku, a je to pro nás naprosto úžasný sluníčkový člověk. Máme ji moc rádi. Měla ke svému vozíku od centra Paraple půjčený přídavný vozík, díky kterému mohla se svoji holčičkou jezdit bez závislosti na pomoci druhých. Říkala jsem si, že bychom jí takový vozík mohli pořídit s pomocí nějaké sbírky, ale když mi řekla, že stojí čtvrt milionu, došlo mi, že to asi nezvládneme,“ líčí Petra první impulz k vydání své knihy.

Peníze se nakonec hlavně díky štědrým sponzorům sešly. „Hlavně jsem zjistila, že mám kolem sebe spoustu skvělých lidí,“ těší doteď Petru Filovou a dodává, že největší problém paradoxně byl přemluvit Moniku, aby si ten vozík nechala koupit.

Jinak je Petra víc než na technologie a filozofování zaměřená spíš na ruční práce. „Věnuji se šití, háčkování, ráda se setkávám s kamarádkami, mezi nimiž sbírám inspiraci z běžného života, kterou přenáším do svých špeků.“

Petra na sebe prozradila, že jí bude 3. října padesát. „Myslím, že padesátka je v životě každé ženy, která tedy nerodila po pětatřicítce, zlomový čas. Starší syn už se stará sám o sebe, druhý studuje na vysoké škole, takže chlapci úspěšně opustili rodné hnízdo a do mamahotelu se vrací pouze na víkendy, takže mám konečně čas sama na sebe. To vedlo nejspíš i k tomu, že jsem se pustila do Pralinkové tety a díky tomu, že vím, že se knížka líbila a že navíc pomohla, tak bych si chtěla k padesátinám nadělit druhou knížku - Pralinková teta na cestách.“

Na padesátku se Petra vyloženě těší, protože kamarádky v tom věku, které má kolem sebe, jsou všechno podle ní „holky šmrncovní, které mají čas samy na sebe, na své záliby, děti už mají větší, můžeme se spolu scházet, jezdíme na výlety...já se na to zkrátka těším,“ svěřila se.

Syndrom prázdného hnízda se Petry Filové nedotkl. „Byla jsem od 22 matka na plný a od 28 na 250procentní úvazek, tak jsem se na osamostatnění synů těšila. Teď po X letech podnikání ve fitness už máme nějaký materiální i finanční zabezpečení, máme s manželem moc hezký vztah – a můžeme si život užít. Za poslední dva roky nám došlo, že není čas ztrácet čas a je třeba si užít teď hned, když ta možnost je a já ji teď mám, proto jsem se rozhodla, že do Pralinkové tety půjdu a nebojím si k padesátinám nadělit další knížku,“ říká Petra Filová, které optimismu do života dodávají prý všichni báječní lidé kolem ní, ať už moje veliká rodina pokrevní, hokejová i fitková, rodiny mých kamarádek. A ve finále mě těší i ta možnost pomáhat, tak jak se to povedlo v případě Moniky.