Český turek je plný škodlivin, raději si zřeďte americano, říká baristka Veselá

Jakou máte ráda kávu?

Přestala jsem pít cappuccino, na kterém jsem kdysi s kávou začala. Zjistila jsem totiž, že mi mléko nedělá dobře. Naučila jsem se pít výhradně filtr, zhruba půl litru denně, někdy i trochu víc. Hrnek s kafem mám neustále po ruce. A když máme volno, bereme si ho s sebou i na výlety. Když ho vypiju moc, poznám to na sobě, ale jinak si spotřebu nehlídám. Akorát později odpoledne, zhruba po páté hodině, se snažím už kafe nepít, pak už bych v noci hůř spala. A které mi chutná? Čím ovocnější, tím lepší. Nejradši mám to, kterému říkám kytičkové. Milovníci hořké a silné kávy by to označili spíš za čajíček než za kafe. (usmívá se) K filtrům mě vlastně přivedl hlavně můj manžel Gwilym.

V Itálii to s kávou není žádná sláva, ale třeba v Miláně nebo v Boloni jsme pár dobrých podniků našli. Ale skvělé kavárny se rodí jedna za druhou například v Asii, konkrétně na Bali, v Malajsii nebo v Thajsku.