K výživovému poradenství se věnujete přes třicet let. Jak se změnilo portfolio těch, kdo vyhledávají tyto služby?

V minulosti chtěli klienti hlavně dobře vypadat do plavek nebo do svatebních šatů. Dnes je to složitější, řeší spoustu problémů – od zdravotních po osobní. Obvykle začneme u jídla a skončíme zcela logicky u hlavy.

Já jsem byl v minulosti vlastně svůj typický klient: při těle, s autoimunitním onemocněním, rozbitým sebevědomím i malou sebeúctou.