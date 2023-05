Připadal mi dokonalý, ale děsí mě jeho perfekcionismus, zvažuje Tereza

Příběh Terezy Zůstat s ním, nebo rychle utéct?

Před časem jsem se seznámila se zajímavým mužem. Po rozchodu s bývalým partnerem se jevil právě on jako ten správný člověk. Moc se mi líbilo, jak to měl v hlavě srovnané, že vždy přesně věděl, co chce.

Jak zaručeně vykolejit perfekcionistu? ✓ Vystavte před něj puzzle, kterému chybí jeden dílek. ✓ Ukažte mu, jak jíte léky tu z jednoho plata, tu z druhého. ✓ Ukrojte si z koláče jen část dílku, a ještě křivě. ✓ Odkrojte chlebu obě patky. ✓ Zeptejte se dotyčného, jestli náhodou nepřibral. ✓ Řekněte o něčem, co vytvořil, že je to dobré, ale ne dost dobré. ✓ Rozházejte mu věci.

Nejsem zase až tak submisivní, ale celkem mi imponoval i ten způsob, jak se ke mně choval – trošku jako k malé holce, pořád mě totiž různě poučoval. Asi to bude znít divně, ale můj bývalý mě absolutně neposlouchal, byl duchem mimo, ať už jsem mu říkala cokoliv, a toto byl najednou pravý opak. Vnímavý, milý, schopný.

Brzy mě pozval k sobě domů. Těšila jsem se, zajímalo mě, jak žije. Od bývalých partnerů jsem byla zvyklá na chaoticky uspořádaná obydlí a nepořádek, ovšem toto byl pravý opak. Až mi bylo skoro nepříjemné, jak sterilní prostředí tam je.

Nervózně jsem přešlapovala, a zatímco on chystal večeři, kroužila jsem se sklenkou vína kolem a prohlížela si, co má v knihovničce… Zaujal mě hřbet jedné knihy, tak jsem položila skleničku, knihu vytáhla, zalistovala v ní letmo a po chvíli ji dala nazpět do knihovny.

V ten moment letěla vařečka do kouta a on zařval: „A dost!“ Neměla jsem tušení, co se stalo, skoro bych věřila, že do něj vstoupil ďábel. On se ale přiřítil ke knihovně a za zběsilé gestikulace na mě křičel: „Copak to nevidíš?!“

Já to neviděla, on mě však hned poučil. Spáchala jsem prakticky „zločin proti lidskosti“. Položila jsem víno na stůl bez podtácku, takže tam zůstal kroužek, a ještě jsem vrátila knihu jinam, než kde byla původně. A co je vůbec nejhorší – když jsou knihy seřazené dle několika kritérií jako rok vydání nebo oblíbenost, jak by to šlo napravit?

Místo večeře mi dal pěknou čočku a já začala mít pocit, že tudy cesta nevede. Sice snesu hodně, ale je možné, aby někdo tak šílel kvůli hloupostem? Jsem do něj asi zamilovaná, ale nevím, jestli se něco takového dá porazit jen láskou.

To by na mě takhle křičel pořád? A jak bych poznala, co je dobře a co špatně? Dávají se k takovým podivínům návody k použití? Jsem teď na vážkách a nevím, zda mám věřit v to lepší a dát vztahu šanci, anebo raději rychle utéct.

Tereza (44)

