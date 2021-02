Utrácíme za bydlení i rtěnky. Jste hédonistka, šetřilka, nebo elitářka?

Bude to znít jako strašlivé klišé, ale kdybych si já mohla koupit cokoli na světě, bylo by to zdraví, štěstí a láska. A ani by tento balíček 3v1 nemusel být za zvýhodněnou cenu. Jenom tuším, že by z pultů zmizel dřív než před rokem roušky z lékáren. Naštěstí máme zkušenosti s domácí výrobou a třeba by se trocha z tohoto tria dala taky „spíchnout“ doma. Ostatně, kde jinde?

Ale jak se zpívá ve známé české písničce: „Štěstí je krásná, přepychová věc, ale prachy si za něj nekoupíš.“ Ani dům v Karibiku. Právě peníze totiž hýbou světem. A bez nich se dá jenom těžko žít. Pár dobrodruhů si to sice zkusilo, ale stejně se potom museli (a často milerádi chtěli) vrátit do kapitalistického světa. Jako můj kamarád, který se ve svém rozdivočelém mládí postavil ke krajnici se slamákem na hlavě, kytarou v ruce a prázdnými kapsami a se zdviženým palcem zkoušel, jak daleko se dostane.

Svými historkami, jak tímto stylem nakonec procestoval celou Evropu, dodnes baví společnost, ve které každý na okamžik zatouží po lákavé, dobrodružstvím vonící svobodě bez směšně pomalovaných papírků. Jenže pak se všichni zvednou, zaplatí útratu (penězi), protože ráno vstávají do práce a jdou vydělávat (peníze). Včetně mého kamaráda. Svobodný duch mu sice zůstal, ale složenky musí platit jako my ostatní.

Utrácíme za střechu nad hlavou a dopravu

A za co vlastně Češi nejvíce utrácejí vydělané peníze? Podle statistik za rok 2019 největší díl spolkne bydlení, a to téměř čtvrtinu našich příjmů. Druhou nejnákladnější položkou jsou potraviny, za které utratíme asi dvacet procent, na třetím místě je doprava. Za dovolenou vydáme kolem deseti procent příjmů. Nákladnými položkami jsou i léky (zvlášť u starších lidí).

Do svých rozpočtů musíme započítat i vzdělání, sporty, využívání služeb, společenský život a financování koníčků. Ve statistikách za rok 2020 se bezpochyby projeví pandemie a zastavení veškerého společenského a kulturního života. Za večeře v restauracích, lístky do kina, letenky a kavárny jsme tak (bohužel) sice ušetřili, ale mnoho lidí pobíralo také menší plat, nebo přišlo o práci úplně.

Jaký je váš postoj k financím? Co pro vás znamenají peníze a jak s nimi nakládáte? Vědci z University College London společně s výzkumníky z BBC LAB UK se zaměřili na to, jaký máme vztah k penězům. A lidi podle toho rozdělili do čtyř kategorií. Najdete se? Elitáři

Peníze jsou pro vás symbolem vlivu a moci. Skrze ně dosahujete vyššího společenského postavení a posuzujete podle nich i druhé lidi. Potrpíte si na luxus a značkové zboží.



Šetřílci

Sázíte na jistotu, peníze si spoříte a hospodaříte s nimi opatrně. Vždy si necháváte finanční rezervu a zbytečně neutrácíte. Dvakrát si rozmyslíte, než si něco koupíte.



Hédonisté

Žijete přítomným okamžikem a utrácíte za to, co se vám zrovna líbí. Neděláte si starosti s finanční stabilitou a řídíte se heslem „peníze budou, my nebudeme“.



Obětavci

Utrácíte, ovšem ne za sebe. Pro ostatní byste se rozdala a svým nejbližším koupíte cokoli za jakoukoli částku. Peníze jsou prostředkem, jak jim dokazujete, že vám na nich záleží.



V době, kdy je potřeba si trochu utáhnout opasek, tedy není jednoduché si bez výčitek dopřát něco, co máme rády. Koupit si nové lodičky (byť přes internet), ačkoli víme, že si je ještě žalostně dlouho nikam nebudeme moci vzít. Pořídit si další červenou rtěnku s vědomím, že téměř přesně takový odstín doma už máme. I přes plnou skříň vykoupit e-shop jen proto, že nám chybí sahat na oblečení na ramínkách a v regálech…



Pozor, u nakupování kvůli zahnání smutku nebo nudy však hrozí tzv. hédonická adaptace. Psychologové a behaviorální ekonomové jev vysvětlují tak, že si velmi brzy zvykneme na to, čeho jsme dosáhli. A přestaneme si toho vážit. Dlouho například toužíte po novém telefonu. Když si na něj konečně našetříte, pár dní ho opatrujete jako oko v hlavě. Za týden ho již házíte do kabelky, jako by se nechumelilo. Už ho zkrátka považujete za samozřejmost. A začnete toužit po jiné věci.

Do jisté míry je to přirozené. Schopnost adaptace na okolní prostředí je naše evoluční výhoda. A ano, občas jsme marnivé, občas rozhazujeme za zbytečnosti. Ale důležité je, že nám tyto investice dělají radost, byť krátkodobou. Jsou to přece naše peníze, které utrácíme. Samy jsme si je vydělaly a samy se můžeme rozhodnout, za co je dáme.

Pro někoho, kdo v hledišti usíná, by byla vášeň pro divadlo Ivany Dubášové čistá marnivost. A u jiného by zase neobstála Linda Brzoňová, která za svého psa investuje tisíce korun měsíčně. Až si budete vyčítat, nebo spíše až vám někdo bude vyčítat, kolik peněz utrácíte za své koníčky, vzpomeňte si na tyto ženy. Peníze dávají do toho, co mají rády. Pracují, aby si poté, co zajistí sebe a své rodiny, mohly dopřát, co je těší. A těchto peněz jim rozhodně není líto. K čemu jinému by totiž měly sloužit, než aby nám zpříjemňovaly život?