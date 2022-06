Napravte si vztah s penězi a naučte se šetřit i investovat

Ruku na srdce: jsme samostatné, soběstačné, vyděláváme, nakupujeme, utrácíme… Ale jaké procento žen si může odškrtnout, že má zvládnutou finanční gramotnost, dokáže si udělat rezervu a správně ji uložit, aby ji nepožrala inflace? Natož aby mohla část svých peněz investovat...

Peníze bohužel ovlivňují naši životní svobodu a naše životní štěstí. Doba se navíc změnila a v posledních měsících zažíváme slušné turbulence: skokově narostla inflace a zdražuje se nejen v gastronomii a službách, kde s přivřenýma očima ještě umíme leccos oželet, ale také v potravinách, kosmetice a v lékárnách. A tam už se příliš šetřit nedá. O pohonných hmotách a energiích nemluvě… K penězům a malé rodinné ekonomice už si zkrátka musí sednout každý. I ten, který počítání nesnáší. Máte své zdroje pod kontrolou?

Udělejte si revizi

Nechce se do toho nikomu. Pokud nám na účtech necinkají miliony, jen málokdo elektronické bankovnictví rád otevírá a pozoruje pohyb v kolonkách má dáti/dal. Ale přehled o finančních tocích v našich bankách je nezbytný a měla by jej mít každá z nás. Minimálně proto, aby věděla, jak na tom rodina je, co všechno si může dovolit, kolik peněz má v záloze a zda příliš neutrácí.

Experti na finance navíc už delší dobu upozorňují, že konkrétně matky na a po mateřské, které nechávají otázku peněz na manželech a partnerech, se prochází po hodně tenkém ledě a návrat do reality pro ně může být krutý.

„Na rodičovské dovolené u nás ženy mohou zůstat až do čtyř let věku dítěte v závislosti na tom, jak si rozloží výplatu rodičovské dávky. Po několika „bezstarostných“ letech strávených v domácnosti pak ale nedokážou některé z nich zaplatit ani obědy ve škole, natož si najít práci, chodit do ní a hospodařit s vlastními penězi,“ upozorňuje finanční poradkyně skupiny Partners Dana Chňoupková Míchalová a odkazuje na čerstvý případ ze své praxe. (více čtěte zde)

„S finanční kondicí je to podobné jako se zdravím. Je třeba se o ně starat. Když budete kouřit, ládovat se hamburgery a flámovat, asi to nedopadne dobře. Stejně tak když moje výdaje budou dlouhodobě převyšovat příjmy, skončí to špatně. Každá žena by měla mít představu, kolik potřebuje na pokrytí svých potřeb a jaký příjem jí umožní žít tak, jak chce,“ uvedla pro magazín Heroine ředitelka retailového bankovnictví v České spořitelně Daniela Pešková.

O penězích mluvte

Pokud o penězích neradi mluvíte s partnerem, je nejvyšší čas na tom zapracovat. Možná je to téma, které pravidelně rozdmýchá konflikty v rodině, ale rozhodně to není téma, které se dá obejít. Přemýšlejte, odkud se ta potencionální rozbuška bere. Máte nedostatek financí, nebo příliš velkou půjčku a stresuje vás to? Nemáte spravedlivě rozdělené platby? Vadí vám oddělené účty? Využijte klidně mediátorku nebo partnerskou poradnu, kde vás naučí komunikovat bez stresu a konstruktivně, nejde-li to jinak, ale problém neodkládejte.

O penězích se bavte i s dětmi. „Snažíme se o penězích, výdajích a plánech mluvit i před dětmi. Jsou už ve škole a nemají zrovna malé nároky, tak by měly vědět, že nám je na účet nesype nějaký oslík, ale tvrdě na nich makáme. Že z bankomatu nelezou donekonečna a že ne vše si můžeme dovolit. Dost mne překvapilo, s jakým nevědomím spousta desetiletých spolužáků našich kluků k penězům přistupuje. My je tak zatím aspoň tímto připravujeme na nějaké základy finanční gramotnosti,“ vysvětlila své mikroekonomické strategie čtyřicetiletá Lenka, která dala svým dvojčatům za vysvědčení dětský účet a první bankovní kartu. Kapesné budou po dohodě dostávat od září elektronicky.

Pokud je třeba, požádejte o příspěvek

Přinutily jste se důkladně projet soukromé i rodinné hospodaření a udělalo se vám mdlo? Mnoho rodin muselo sáhnout do svých úspor, nebo klesá na svém životním standardu kvůli astronomickým částkám za energie. Pokud je váš rozpočet napjatý a nezvládáte (třeba jako spousta rodičů, kteří vychovávají své děti sami) uplatit vyšší zálohy za plyn a elektřinu, zvyšte zálohy tak, aby vám nevznikaly mnohatisícové nedoplatky a nestyďte se požádat si o příspěvek na bydlení. Především to však řešte včas, a ne až ve chvíli, kdy přijdou obrovské nedoplatky a vaše rodina se zbytečně zadluží.

Nezapomeňte si také v létě zažádat o mimořádný příspěvek na dítě.

Je v pořádku výživné na děti, které dostáváte od svých expartnerů? Spolu s ostatními věcmi se zvedly i výdaje na školní obědy, za kroužky, sportovní potřeby a podobně. Nenechávejte to na nový školní rok a řešte situaci zavčasu, protože výživné se nevalorizuje, děti jste si nepořídila sama se sebou a nově vzniklou ekonomickou situaci by měli řešit oba rodiče.

Udělejte si rezervu, nebo raději tři

Je fajn mít na účtu rezervu pro případ, kdyby vytekla pračka, pokazilo se auto, nebo přišla jiná rodinná katastrofa. Podle pravidla 1-7-2 od Marcely Hrubošové bychom si měli 10 procent příjmů dát stranou na drobné či dlouhodobé radosti, 70 procent většinou pokryje náklady na život a 20 procent si máme odkládat stranou. Tak vznikne rezerva, která nám pomůže případné trable ad hoc vyřešit.

Sestavte a hlídejte si rozpočet Sestavte si rodinný rozpočet, měl by obsahovat výdaje, příjmy, přehled výdajů a příjmů a rozpočet. Příjmy: vše, co přichází na náš účet nebo nám do rukou. Vepište sem pravidelnou mzdu, příjmy z příležitostných prací či bonusy za práci, příjmy z pronájmu nebo také investic. Položku si pravidelně kontrolujte.

vše, co přichází na náš účet nebo nám do rukou. Vepište sem pravidelnou mzdu, příjmy z příležitostných prací či bonusy za práci, příjmy z pronájmu nebo také investic. Položku si pravidelně kontrolujte. Výdaje: vše, co musíme každý měsíc vydat nebo někomu zaplatit. I výdaje kontrolujte každý měsíc.

vše, co musíme každý měsíc vydat nebo někomu zaplatit. I výdaje kontrolujte každý měsíc. Přehled příjmů a výdajů: je to soupis všech příjmů a výdajů za určitou dobu ve dvou sloupcích. Sepište si přehled za týden, nebo za měsíc. Pracuje se buď s přesnými částkami, nebo si je zaokrouhlete.

je to soupis všech příjmů a výdajů za určitou dobu ve dvou sloupcích. Sepište si přehled za týden, nebo za měsíc. Pracuje se buď s přesnými částkami, nebo si je zaokrouhlete. Rozpočet: příjmy a výdaje které během určité doby očekáváme. Měli bychom si rozepsat kolik peněz a za co v daném období získáme a kolik peněz během stejného období plánujeme utratit. Rozpočet by měl být skutečný.

„I kdyby vám na rezervu mělo zbýt 500 nebo 1000 korun měsíčně, snažte se vždy si něco odložit. Vědomí toho, že si sice postupně, ale přece, budujete finanční polštář, je pro vaši disciplínu a psychickou pohodu k nezaplacení,“ radí Gabriela Brávník Milfortová, regionální ředitelka společnosti Golden Gate zabývající se investicemi do zlata.

„Nežijeme v ideálním světě, události poslední doby naopak kladou na řadu z nás velké nároky, psychické i finanční. Takže pravidlo, které lze dodržet vždy, je odložit si 20 korun denně. Minimální suma, ale pravidelně. Udělat si z toho celoživotní návyk: když mohu více, odkládám více, když ne, tak 20 korun každý den,“ dodává.

Experti rozlišují několik druhů rezerv, tvořte je podle výše od té nejmenší po tu největší. „Existují tři typy rezerv. Provozní rezerva, tedy suma kolem deseti nebo dvaceti tisíc korun, kterou máte například na spořicím účtu, slouží pro případ, kdy odejde lednice nebo nastanou jiné nečekané výdaje. Střednědobá rezerva je ve výši cca dvou až tří měsíčních výdajů – zde se tedy částka odvíjí od toho, jak velké máte náklady. A dlouhodobá rezerva je potom cca na půl roku měsíčních výdajů,“ vysvětlila Milfortová.

Důležité je na úspory zbytečně nesahat. První dvě rezervy by vám měly zůstat na účtu a v případě potřeby být okamžitě k dispozici. Ale bohužel z nich ukrojí velká inflace. Zajímejte se o to, jak se vám peníze zhodnocují/ znehodnocují na běžném a na spořícím účtu. Se třetí rezervou, kde už máme odloženo více, potom můžete aktivněji pracovat, protože tuto částku bychom v ideálním případě neměli akutně potřebovat.

Zajímejte se o to, kam peníze uložit

Necháváte peníze spokojeně ležet na „spořáku“ a investic se bojíte? Ano, české ženy jsou v tomto ohledu velmi konzervativní, ale v dnešní době to není moudré řešení.

„Jednoduše řečeno, i když najdu zhodnocení 4 procenta a aktuální inflace je 14 procent, můj skutečný výsledek je mínus 10 procent. To je z milionu 100 tisíc korun každý rok. To už je luxusní dovolená nebo kus nové střechy, které svou případnou nečinností doslova odevzdáme. Jako bychom zapomněli na to, jak dlouho jsme například na úspory v hodnotě 100 tisíc korun museli pracovat,“ upozorňuje finanční expertka.

Inflační kalkulačka Spočítejte si, jak rychle vám vaše úspory žere aktuální inflace

Pokud zainvestujete správně, hodnota vašich peněz v čase poroste. Důležité však je obrnit se trpělivostí a umět si počkat. „Máme největší inflaci od 90. let, zároveň ojedinělý mix fundamentálních rizik – nestabilit a potíží kolem nás. Mnoho lidí i firem se ještě nevzpamatovalo z covidové doby a čelíme v Evropě nejnáročnějšímu vojenskému konfliktu od druhé světové války. Zdá se, že mnoho jistot najednou neplatí a máme tendenci hledat rychlá řešení,“ upozorňuje Milfortová.

Zajímavý přístup k investicím nabízí ze své zkušenosti provozní ředitelka společnosti Creative Dock Gabriela Teissing: „Vždy se snažím mít peníze ideálně na tříměsíční rezervu. Držím tedy peníze v hotovosti, ale ne moc. Momentálně se zaměřuji na investice ve třech rovinách. Tou první je moje zaměstnání – v Creative Docku mám dlouhodobě domluvenou nižší odměnu, než kterou bych normálně měla, a současně jsem motivována bonusovou částí, ale oboje mám nastavené na podíl ve firmě, takže získávám kromě hotovosti a vlivu na firmu jako takovou také podíl ve firmě. Vnímám to jako investici, protože firma se zhodnocuje.“

Neumíme investovat „Podíl žen, které pravidelně investují, je v Česku velmi malý, ale v tom jsou na tom podobně muži i ženy. Třeba v Rakousku a v západní Evropě obecně nějakým způsobem investuje takřka polovina bankovních klientů a investování tam de facto nahradilo spoření jako hlavní nástroj zhodnocování osobních financí. U nás to není víc než 15 %. České ženy i muži mají pořád více než polovinu svých osobních financí uloženou na spořících účtech, zatímco v západní Evropě je to obvykle méně než 30 % a zbývajících 70 % úspor lidé zhodnocují skrze investice do podílových a penzijních fondů nebo v rámci životních pojistek,“ uvedla šéfka retailového bankovnictví v České spořitelně Daniela Pešková pro magazín Heroine.

Druhou rovinou investice jsou nemovitosti. „Celý život mám hypotéku, která je popravdě vyšší, než bych si i chtěla dovolit. Investuji, co můžu a vždy koupím něco, co je potřeba předělat nebo dodělat, a tím zhodnocuji samotnou nemovitost i peníze. Považuji to za najisto uložené peníze. Třetí rovina je investování do kryptoměn. Rozhodla jsem se investovat vždy menší částku každý měsíc,“ popisuje Teissing.

Lego, zlato, kabelky...

Investovat můžete kamkoli: velkým hitem jsou kromě kryptoměn také investice do lega, drahých bot a kabelek, nebo také do umění, které ale představuje velmi subjektivní záležitost, a kterému je třeba dobře rozumět, orientovat se a zároveň mít relativně vysoký vstupní kapitál.

„Investování do Lega fandím, ta firma neuvěřitelně inovuje a má za sebou silný příběh. Kdo by Lego neznal. Jako každá investice má však svá specifika. Pokud koupíte Lego jako investici, rozhodně krabici nerozbalujte, vše ponechte v originálním obalu, daleko od dosahu dětí. Jsou kousky, které se vyrábí v limitovaném počtu kusů a mohou být sběratelsky cenné. Avšak často se k nim lze dostat jen přes specializovaná fóra a značnou trpělivost, je to i o štěstí na sérii. Je to takový koníček s potenciálem pro budoucí generace,“ míní Milfortová.

Naopak téměř jakoukoli částku můžete investovat například do drahých kovů, které jsou dlouhodobě vnímány jako stabilní část majetku. „Seriózní obchodník s drahými kovy vám garantuje zpětný odkup. Například u nás to funguje tak, že se klient objedná na den a hodinu, přinese zboží, sepíšeme výkupní smlouvu a do 48 hodin má peníze na bankovním účtu. Rychlost „návratnosti“ peněz je tak srovnatelná s převodem peněz ze spořicího účtu na běžný. S tím zásadním rozdílem, že v kovech máte finance chráněné před inflací, jsou vaším majetkem a můžete je kdykoli odprodat,“ popsala Milfortová.