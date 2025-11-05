Každé pohlaví má na pomyslné mapě svého těla slabé místo. Znáte snad ženu, která by byla po celý život na sto procent spokojená s velikostí svého poprsí?
Toužíme po větším, menším nebo po porodu pevnějším… Muži na tom nejsou o moc lépe – jenom už málem od dětství řeší poněkud jiný orgán: svůj penis. Fokus na velikost začíná často už ve školce, kde kluci zvědavě okukují, zda „Jiříkův pindík vypadá stejně jako ten můj“.
V pubertě se téma stává pořádnou výzvou pro rodící se mužskou sebedůvěru. Dospívající se porovnávají a ti méně obdaření svádějí vnitřní boj – mají pocit, že nejsou dostatečnými muži a jejich protějšky to s nimi v posteli nebude bavit. Pokud tedy k sexu, až HO uvidí, vůbec dojde!
Můj idol byl tam dole tak moc obdařen, že se nám sex vůbec nepodařil. Prostě mě to bolelo a po několika nezdařených pokusech ztratil erekci. S pláčem jsem utekla.