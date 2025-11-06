Obličejová jóga, aneb jak správně cvičit, abyste opravdu omládli?

Proč pro mladší obličej nestačí jen špulit rty do zrcadla a masírovat se podle influencerů? „Řada z nich nemá žádný kurz, nebo jen málo znalostí a vlastně netuší, co lidem ukazují. Obličejovou jógu musíte učit se znalostí techniky, fyziologie i anatomie. Pak se mohou svaly správně zapojit a cvičení bude mít okamžitý účinek,“ vysvětlila v rozhovoru zakladatelka Face&Eyes Yoga Academy Světlana Mihulová.
  • Na naše otázky odpovídá Světlana Mihulová, lektorka, trenérka, terapeutka, spisovatelka, vizionářka a zakladatelka Face & Eyes Yoga Academy Selavis, kde vyučuje vlastní funkční metodu obličejové jógy. Ta je promyšleně rozdělena podle věku, úrovní i fází tak, aby byla skutečně funkční a přinášela viditelné omlazení tváře.

Obličejová jóga. Co to vlastně je?
Obličejová jóga je v podstatě gymnastika pro obličej. Cvičení zahrnuje zahřátí, posilování a protažení mimických svalů s následnou relaxací. Není to masáž, jak si mnozí myslí – ta je až poslední součástí tréninku. Samotné masírování svaly neposílí, ba naopak, může jejich tonus snížit a dojde k ochabnutí obličejových kontur.

Vaše metoda je známá tím, že má jasně danou koncepci. Jak vznikala?
Ve třiceti letech, tedy v roce 2006, jsem začala cvičit obličejovou gymnastiku. Zkoušela jsem různé cviky, sledovala jejich účinek, zapisovala si poznatky a postupně jsem jednotlivé techniky upravovala a vymýšlela nové. Cílem bylo, aby byly opravdu funkční – tedy přinášely výsledky. Je totiž nutné začít komplexně – celým obličejem. Nejprve zpevnit takzvané „základní kameny“, a teprve poté pokračovat dál.

Pro dosažení co nejlepších výsledků jsem svou koncepci rozdělila do úrovní a fází. Jiné cvičení jsem vytvořila pro mladé ženy do třiatřiceti let a jiné pro ženy zralejší. Program má tři úrovně – pro začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé – a dvě fáze: budovací a liftingovou. Pokud chce klientka skutečně viditelné výsledky, musí projít všemi fázemi. Bez pevné základové desky by ani dům nestál.

V roce 2019 jsem veřejně představila první dvě úrovně „budovací fáze“ ve své knize Obličejová jóga pro začátečníky a mírně pokročilé, která se stala bestsellerem. Současně jsem se rozhodla své zkušenosti předávat dál a otevřela jsem Face & Eyes Yoga Academy Selavis, kde školím nové lektorky: nejčastěji cvičitelky jógy, kosmetičky, trenérky i ženy, které se chtějí o obličejovou jógu zajímat hlouběji.

Poštip tváře

Jak etnikum ovlivňuje stárnutí a tvorbu vrásek?
Etnika se dají rozdělit do pěti základních skupin: evropská, asijská, africká, americká a oceánská. Každá má jiné genetické, klimatické i kulturní podmínky, které se odrážejí ve vzhledu i rychlosti stárnutí pokožky. Evropanky mívají světlejší pleť s tenčí pokožkou, a tím i menší přirozenou ochranu před UV zářením – vrásky se proto objevují dříve, ale bývají jemnější. Asijská pleť má hustší síť kolagenových vláken, což zpomaluje tvorbu vrásek, zato bývá náchylnější k pigmentacím. Africká pleť je naopak velmi bohatá na melanin, který chrání před stárnutím i UV poškozením – díky tomu si déle udržuje pevnost. Americká a oceánská etnika mají pokožku geneticky přizpůsobenou silnému slunečnímu záření – bývá hutnější a stárne pomaleji.

Takže jsme my Evropanky to nejvrásčitější etnikum na planetě?
Ano, přesně tak. A právě proto je důležité cvičit správně – ne podle někoho, kdo se nám jen líbí, protože je mladý nebo „koukavý“ na videu. Cviky musí být technicky a dynamicky přesné, jinak mohou napáchat více škody než užitku.

Lze obličejovou jógu cvičit podle videí?
Můžete, pokud už ovládáte správnou techniku a dynamiku. Ale náhodné cvičení bez pochopení souvislostí má jen malý, někdy dokonce negativní účinek. Sociální sítě jsou plné „rychlokurzů“, ale správnou techniku tam většinou nikdo neukazuje – často proto, že ji ani sám nezná. Pokud nechcete ztrácet čas a chcete opravdu výsledky, doporučuji si najít vzdělaného lektora, který ví, jak cvičení poskládat a na co si dát pozor.

Kde se můžeme naučit cvičit správně?
Určitě na kurzech naší školy Face & Eyes Yoga Academy Selavis, přímo u mě a nebo u studentů, kteří úspěšně vystudovali na naší akademii. Jen my známe celou koncepci, jak kombinovat cviky, jak cvičit, a poslední krok, kterým je cvičení liftingové pro pokročilé.

Hostem podcastu NA KAFI byla lektorka face jógy a zakladatelka Face & Eyes Yoga Academy Světlana Mihulová

Omladí nás masáže obličeje?
Masáž je pouze doplňující metoda k obličejové józe. Uvolňuje svaly, protahuje je a tím dokáže vyhladit i mimické vrásky například na čele. Nicméně pokud se budete masírovat více než 1x týdně (a to pouze v případě, že cvičíte minimálně 3x týdně obličejovou jógu správně), tak to, co vycvičíte, zase rozvolníte. Ve finále dojde ke zhoršení stavu, poklesu obličejových kontur a úbytku objemu. Je to jako když chcete mít kulatý zadeček, pak musíte posilovat minimálně 3x týdně a jít na masáž maximálně 1x měsíčně. Masážemi nedosáhnete zpevnění svalů a nárůstu svalové hmoty.

Botox a výplně v obličeji, můžeme s nimi cvičit?
Cvičení s botoxem a výplněmi je nutností, aby nedocházelo k rychlé atrofii svaloviny ve velmi krátké době. Tím, že se obličej dané osoby moc nehýbe, ubude svalovina a v delším časovém horizontu je viditelné i stárnutí kůže – ta se ztenčuje, ztrácí elasticitu a objevují se tzv. stařecké vrásky. Aby došlo k opětovnému vyplnění, je potřeba aplikovat větší dávky výplní, což vede k umělým změnám, které denně vidíme na sociálních sítích i kolem sebe. Pokud budete cvičit, proces atrofie tím jednoznačně zpomalíte.

Proč cvičit obličejovou jógu?

„Obličejová jóga není zázrak na počkání, ale cesta ke zdravému, pružnému a mladistvému obličeji. Když pochopíte, jak pracovat se svými svaly, tělo se vám odmění. A jak říkám svým studentkám: Věk nám sluší a na obličeji se píše celý náš život, tak ho pišme s láskou a péčí,“ říká Světlana Mihulová z Face & Eyes Yoga Academy Selavis.

Poklep na krk

Vstoupit do diskuse

