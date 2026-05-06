Malá Louise Joséphine Bourgeois spatřila světlo světa den po Štědrém večeru roku 1911 v Paříži. Její rodiče Louis Bourgeois a Joséphine Fauriaux tak obdrželi od života nejen trochu opožděný vánoční dárek, ale i zcela výjimečnou dceru. Toho dne se totiž zrodila skutečná osobnost, v budoucnu nepřehlédnutelná, proslulá svým vzdorem a kritickým odstupem vůči autoritám, což se později promítlo i do její tvorby.
Není divu – po celé dětství byla Louise obklopená prostředím, které tyhle tendence silně podporovalo. „Moje matka obdivovala revolucionářky Louise Michel a Rosu Luxemburg. Vyrostla jsem v atmosféře feminismu, socialismu a antiklerikalismu,“ vzpomíná v knize fotografa Jeana-Françoise Jaussauda z roku 2019 Louise Bourgeois: An Intimate Portrait.
Otcova nevěra působila na její duši stejně destruktivně jako fakt, že matka vše mlčky tolerovala.