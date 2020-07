Stresu se zbavíme tím, že pereme, smejčíme a uklízíme, tvrdí herecký pár

Začíná nám léto a vy máte zajímavý společný zájem – pořádáte dětské tábory. Jak jste k tomu přišli?

Bohdana: Když jsem byla před lety poprvé jako praktikantka na táboře, který organizovala moje teta, tak mě to chytlo. Dva roky nato jsem se vrátila jako pomocná síla do kuchyně a od dalšího roku jsem v žebříčku postoupila na post zástupkyně hlavní vedoucí. A tu funkci dělám dodnes. Teta odešla a ten tábor nám tak nějak zůstal. To je společný čas, který s partnerem věnujeme ještě někomu jinému. Vypadá to jednoduše, ale organizovat začínám vždycky už v listopadu.

Luboš: A mne Bóďa, Bodlinka, jak jí říkám, k táboru logicky přivedla. Dělal jsem nejprve správce, prý jsem se velice osvědčil, když byly nějaké problémy. A od dalšího roku jsem pomocná síla v kuchyni. Nastupuju v šest ráno, kdy přijde paní kuchařka a začne se kmitat. Třeba vyrábím všechny pomazánky. Připravujeme jídla pro sto lidí a teď si představte, že když se vaří brambory ve slupce na francouzské brambory, musí je pak někdo oloupat. Kdo asi? Obalovat smažený květák pro sto lidí je taky zábavné.