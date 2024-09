Pavla Beretová: Policistky bych hrála pořád, střelba je pro mě meditace

Prý jste už odmala inklinovala k herectví. Jak se to projevovalo?

Když jsem byla ve třetí třídě, objevila se u nás ve škole ostravská televize, která tenkrát připravovala pořad Klubíčko, a chtěli, abychom četli různé povídky. Já se jim tam asi nějak vnutila, takže mě vybrali do partičky dětských moderátorů. Pokračovalo to až do páté nebo šesté třídy a bylo to moc fajn, protože jsme točili i dětské pohádky. Šlo o takové první přičichnutí k mému budoucímu povolání.

Když vidím, kolik peněz mají kolegyně z různých spoluprací nebo jaké dostávají věci, tak si říkám, že do toho také půjdu.