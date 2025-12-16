Milovníci sportu u nás nikdy nezapomenou na dojemný moment, kdy za vítěznou běžkyní na lyžích Kateřinou Neumannovou přišla za cílovou pásku na olympiádě v Turíně v roce 2006 její malá dcera Lucie.
Stejně legendární jsou snímky vytrvalostní běžkyně Pauly Radcliffeové, na niž po řadě závodů čekala za cílem dcerka Isla: Třeba po vítězství na Newyorském maratonu v roce 2007 drží Paula v jedné ruce britskou vlajku a ve druhé několikaměsíční Islu, kterou pak do praporu zabalí.
Skandálním se stal kuriózní problém, který ji postihl během Londýnského maratonu v roce 2005. Vyřešila ho přímo před zraky diváků i kamer.