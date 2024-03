V divadle jsem byl poprvé až jako student konzervatoře, říká Patrik Děrgel

Potkáváme se v divadle La Fabrika. V jaké hře tady právě hrajete?

V takové absurdní grotesce Karla Steigerwalda, před týdnem jsme měli premiéru. Autor píše specifickým způsobem, text je hodně komplikovaný a vlastně se ho pořád snažím pochopit. Ale je to pro mě obrovský zážitek, protože jsem nic podobného zatím nehrál.

Je to právě deset let, co jste zazářil ve Švandově divadle v roli Hamleta. Pořád vás ho baví hrát?

Baví. Je to něco neuvěřitelného, máme za sebou už sto padesát repríz, nějak si to zkrátka sedlo. Původně jsem byl nejmladší Hamlet. Jak se zdá, inscenace nestárne, zato já ano. Od té doby jsem vystřídal další dvě Ofélie, protože Zuzanka Zlatohlávková otěhotněla. Ale už zase hrajeme spolu a její mládí v té roli je naprosto uvěřitelné.