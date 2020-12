Štěstí jen na oko. Jak poznat, že si partner na lásku pouze hraje?

Odcizení je smutná záležitost, nesnažte se trápení prodlužovat.

Ochlazení

Muži mnohdy neumí dávat emoce najevo způsobem, který bychom uměly číst. Občas, především na začátku nového vztahu, tápeme, jak to s námi nový partner myslí. Jestli je v tom také až po uši a touží po společné budoucnosti. Možná se zprvu vše vyvíjí podle plánu, jsme šťastné jako nikdy, ovšem nikdy nevíme, co bude následovat za den, týden, měsíc, rok. Láska totiž může velmi rychle až nečekaně přerůst v nezájem.



Důležité je neplést si odcizení s přirozeným vývojem vztahu, který časem navzdory všem snahám sklouzává do rutiny. Jde o dvě odlišné záležitosti. V kvalitním, leč možná pro někoho nudném partnerství, si stále milující páry umí projevit vzájemnou náklonnost. Komunikují, mají zájem a péči o toho druhého.

Ovšem když se svým mužem téměř nemluvíte, jste více odloučeni, netrávíte chvíle společně, on o vás jako o ženu nejeví zájem, je to špatné, nic si nenalhávejte. Schválně, kdy naposledy jste se po jeho boku od srdce zasmála, dostala jste od něj dárek jen tak, objal vás, řekl, že vás miluje, vášnivě jste se pomilovali? Nevzpomínáte si? Tak to je něco špatně.