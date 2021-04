Dvacet otázek pro upevnění vztahu: kdy táhneme spolu a co nám škodí

Víte, co vytváří šťastný a pevný vztah? V podstatě existují čtyři pilíře, které rozhodují o tom, jestli pociťujeme partnerský vztah jako naplňující, nebo naopak zatěžující. Do téhle čtveřice patří láska a emoční vazba, důvěra a věrnost, naplňující sexuální život a – to je nejdůležitější – dostatečná komunikace.

Protože jen když spolu hovoříme, dozvíme se, co se v našem partnerovi odehrává. Když si tedy budeme vzájemně klást otázky, můžeme účinně předejít případné krizi v lásce. Zejména ve složitějších obdobích nebo v případě významnějších změn by na to partneři neměli zapomínat.

Reakce na cílené otázky nám dají důležité podněty k přemýšlení. Například si znovu uvědomíme, proč spolu jsme. Nebo jaké jsou naše vlastní potřeby.



Odpovězte na následujících 20 otázek co nejupřímněji, ideálně písemně. Promluvte si pak o tom se svým partnerem a zeptejte se ho na jeho odpovědi. Možná vás to bude stát zpočátku trochu přemáhání, ale vyplatí se to, koneckonců o každý vztah je nutné pečovat.