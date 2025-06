Část 1/4

Příběh Diany Od ustlané postele k zoufalství

Hodně lidí by řeklo, že nejsem normální. Jsem totiž hodně háklivá na svou postel. Nesnesu, aby na ni někdo sedal v oblečení, ve kterém byl venku, a velmi často měním ložní prádlo. Postel je prostě moje slabina a každý chlap, který mě chtěl kdy vytočit, se mi v ní natruc vyválel ve špinavých hadrech, jeden dokonce v montérkách.

Šílela jsem, vztekala se a říkala si, že je to hrůza, že jsou extrémně necitliví a drze zneužívají fakt, že znají mé slabé místo. No, a pak jsem potkala jeho, mého současného přítele. Rázem mě dostal tím, jak moc hodný a empatický muž to byl. K tomu se mi na něm líbilo, že i on si potrpěl na čistotu a svoje lože bedlivě střežil.

„Přes den dávám na peřinu přehoz, aby se mi tam neprášilo, a povlečení měním každý čtvrtý den. Roztoči nedostanou šanci,“ sdělil mi jen tak mimochodem, když jsem ho poprvé navštívila. V mých očích se z něj tak stal bůh čisté postele a okamžitě jsem se do něj zamilovala.

Nějak jsem si ale v tom víru nadšených emocí nevšimla, že je citlivý až moc. Řekla bych téměř úzkostný, nejvíc totiž řešil vlastní zdravotní stav. Z těchto důvodů převlékal často postel, nosil po kapsách respirační roušky, vyhýbal se městské hromadné dopravě a neustále si drhnul ruce.

„Promiň, nechci nic chytit,“ usmíval se na mě líbezně a vypadalo to, že i mou maličkost by nejraději přejel dezinfekcí. Příjemné mi to nebylo, mnohdy jsem se před ním cítila jako špindíra, ale jinak to bylo mezi námi pořád hezké, vlastně se mi to na něm svým způsobem i líbilo...

Že je tahle jeho přecitlivělost docela otrava a vlastně i problém, se ukázalo, když jsem jednoho dne onemocněla já. Z práce mě poslali domů dřív, ležela jsem zachumlaná v posteli, a jak jsem zaslechla, že chrastí ve dveřích bytu klíče, jen jsem ztěžka zavolala: „Ani sem nechoď, jsem nemocná.“

Vím, asi jsem to neměla formulovat takhle, mohla jsem to říct líp, uznávám. Především jsem to tak nemyslela. Leč můj milý vše pojal doslovně. V podstatě mě zabarikádoval v pokoji a v bytě nastavil režim jako v první fázi covidových opatření. Na záchod jsem vycházela takřka na povolení, pak jsem slyšela, jak ho dezinfikuje.

Bylo mi skoro trapně, že přítele tak stresuju, chtěla jsem se rychle uzdravit. Když už jsem byla bez teplot a celkem v pohodě, zatoužila jsem se k němu zase přitulit. Schoulila jsem se vedle něj na gauč, ale on si ihned odsedl! „Pojď ke mně!“ napřahovala jsem ruce, on se však odtáhl a... bylo to skoro štítivé!

Po nemoci jsem dva měsíce a přítel se mě od té doby ani nedotknul! Je to extrémně ponižující a vůbec nevím, co s tím. Jeho mantra zní: Nechci se nakazit. Ale skutečnost, že už vlastně není čím, ho jaksi nezajímá... Co bych teď měla dělat, vážně netuším.

Diana

Co by měla Diana dělat? Hlasujte na další stránce.